Martínez-Almeida: «No podemos volver al confinamiento masivo, será por barrios si es preciso»

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) ha logrado en la capital lo que a nivel nacional es casi una quimera. El alcalde de Madrid cerró ayer con la oposición los «Acuerdos de la Villa» , una suerte de pacto de reconstrucción que, aprobados por ... unanimidad, aspiran a ser un ejemplo de unión y pragmatismo en mitad de la crispación generalizada. Buscará mantener ese espíritu de consenso para diseñar unas nuevas cuentas para el 2021 y reclama, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez permita a los ayuntamientos reinvertir el superávit en la crisis ; de lo contrario, será «complicado» ejecutar lo pactado. La prioridad, ante todo, es equipar la ciudad para atajar los posibles rebrotes , ante lo que no descarta tener que «confinar barrios» concretos.

Salvo la enmienda del PSOE a última hora sobre la financiación de las medidas, parece que la negociación de los «Acuerdos de la Villa» ha sido sencilla. ¿Por qué en la capital se ha logrado y en el Congreso y la Comunidad hay tanta crispación?

Sencilla tampoco ha sido. Discreta y de buena fe, sí. Todos teníamos claro que si aireábamos las discrepancias era muy difícil que se pudiera llegar a acuerdos. Ninguno ha conseguido todo lo que pretendía, pero todos hemos conseguido lo que los madrileños querían, que es un acuerdo que les representa a todos. ¿Por qué esto no es posible en otras administraciones? Hay que preguntarles a ellos. Los ayuntamientos tenemos competencias más sencillas y el tema ideológico no influye tanto. También hay muchos concejales que repetimos del anterior mandato y hay buena relación personal.

¿Cuáles van a ser las primeras medidas que se van a poner en marcha?

En primer lugar, las que están directamente relacionadas con la pandemia, para reforzar la ciudad pos-Covid. Aparte, hay otras que nos parecían importantes para transmitir a los ciudadanos que el futuro de la ciudad, cuando ya no tenga que ver con la pandemia, tiene que ser acordado entre todos los grupos políticos. Por tanto, empezaremos a ejecutar los carriles bici provisionales.

¿En unas semanas ya podremos ver los primeros carriles bici?

Sí, sí.

Otra de las medidas es tener una reserva de material de protección frente al Covid. ¿Puede garantizar que no faltarán ante rebrotes?

Acabamos de cerrar un contrato para tener 6 millones de mascarillas para los servicios públicos de la ciudad. También estamos trabajando para el fortalecimiento de todos los equipos de protección individual. Ese depósito es una prioridad.

¿Harán test masivos en Madrid?

Es complicado. Es una ciudad de 3,3 millones de habitantes. Tenemos una población muy superior a Torrejón, Pozuelo y Arganda, no tenemos la capacidad de hacer test masivos.

¿Tampoco a colectivos especiales?

Estamos estudiando las posibilidades de las que disponemos para que, en caso de que fuera necesario, poder disponer de inmediato de un número elevado de test con el cual pudiéramos hacer frente a esa situación.

Ayuso pidió hace dos semanas dotarse con herramientas para confinar municipios, ¿tiene el Ayuntamiento un plan en ese sentido?

La propuesta de la Comunidad es muy razonable, no podemos volver a los confinamientos masivos, serán de carácter selectivo, ya sea geográfico por barrios o por colectivos de personas que puedan ser especialmente vulnerables si es preciso. Después de la experiencia de la pandemia, tenemos a punto nuestros sistemas de emergencia y seguridad para adoptar casi al minuto siguiente de que se haya acordado cualquier medida de confinamiento selectivo.

¿De aquí a unos meses un barrio puede quedar confinado?

No lo debemos descartar y sería irresponsable por parte de las instituciones descartar cualquier escenario.

¿Qué supondría que haya rebrotes a nivel económico y social?

O extremamos las precauciones o lo más probable es que haya rebrotes. Pero lo que nos más nos debe preocupar no son los rebrotes, sino la capacidad para controlarlos. La clave está en la detección temprana, el control y que se adopten inmediatamente las medidas que permitan acabar cuanto antes con ese rebrote y creo que se han puesto todos los medios para que eso sea así. Lo que no podemos es volver a los confinamientos masivos, económica y socialmente no nos lo podemos permitir. Tanto desde el punto de vista de la emergencia social que tenemos que afrontar, como desde el punto de vista emocional, por lo que hemos padecido. Defendemos que se puedan tomar medidas alternativas a ese confinamiento masivo.

¿Reformularán los presupuestos vigentes para adaptarse a los pactos?

Reformular en el sentido de aprobar unos nuevos presupuestos, lo tenemos descartado. Posiblemente, haya que hacer operaciones de modificación presupuestaria, pero reformular los presupuestos a estas alturas del año, con la incertidumbre económica que hay, es complicado que se produzca.

¿El espíritu de consenso se mantendrá para pactar las cuentas de 2021?

Haremos el esfuerzo para que los presupuestos tengan el mayor consenso posible, como ya lo hicimos con las ordenanzas fiscales que aprobamos en medio de la pandemia, que no tuvieron un solo voto en contra.

Dice que Sánchez no debe subir impuestos. ¿Eso significa que va a bajarlos en Madrid pese a que el Ayuntamiento reducirá sus ingresos?

Somos partidarios de rebajar la presión fiscal en Madrid. Ese es el principio rector de nuestra política, pero eso no quiere decir que ahora mismo pueda garantizar que se vayan a bajar, las cosas como son. Si algo han valorado los ciudadanos en el Ayuntamiento, es que les hemos dicho la verdad en cada situación. En este momento no puedo garantizar que podamos cumplir ese compromiso porque no sé el escenario económico al que me estoy enfrentando. Lo que descartamos es subirlos.

¿Podrá ejecutar lo pactado sin que se liberen los 420 millones destinados a amortizar deuda anticipada?

El Ayuntamiento tiene un cálculo de pérdidas de 350 millones, más los gastos extra del coronavirus. A eso le añadimos que tenemos una participación importante en tributos del Estado que, previsiblemente, va a bajar. El escenario presupuestario, si Sánchez no nos permiten liberar ese superávit, va a ser muy complicado. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos un compromiso firme de ejecutar los acuerdos, pero lo va a complicar notablemente.

La Femp y grandes ciudades de todos los signos políticos han pedido reinvertir el superávit. ¿Por qué Sánchez no lo autoriza?

Es un problema de voluntad política y de sensibilidad en el ámbito social. Si el Gobierno de la nación cree que va a poder asumir la emergencia social en función de eslóganes como el escudo social dejando de lado a los ayuntamientos se está equivocando gravemente. Sólo conseguirá agravar aún más la situación de emergencia social a la que nos enfrentamos.

Han dejado fuera de los pactos el polémico parking de Retiro o el acceso a Madrid Central de los vehículos C de alta ocupación. ¿Ejecutarán ambas medidas aún así?

Hay propuestas de los grupos municipales, y así lo ha indicado ya Marta Higueras, que las van a llevar al pleno. Me parece muy bien, porque, obviamente, no pueden dejar de existir las diferencias. Lo que espero es que esto no implique que se vulgarice el debate político y que volvamos a recibir acusaciones de que este equipo de gobierno no se preocupa por el cambio climático o la calidad del aire.

¿No abortan, entonces, sus intenciones de llevarlo a cabo?

Fuimos durísimamente criticados porque queríamos subvencionar los vehículos C y el Gobierno de la nación, formado por el PSOE y Podemos, ha lanzado una línea de subvenciones de vehículos C. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, en función de eso, tomaremos decisiones.