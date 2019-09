Manuela Carmena «suena» como Defensora del Pueblo Tras su rechazo a ser candidata en la lista de Errejón para el 10-N

La presencia de Manuela Carmena, no cabe duda, es poderosa: a pesar de no ocupar ya ningún cargo público ni mantener prácticamente actividad de cara a la opinión pública, permanece en el ojo del huracán, es mencionada a menudo por seguidores y por opositores, y desde ciertos ámbitos se continúa haciendo política «contra» ella, como si aún estuviera.

Pero lo cierto es que Carmena no parece muy dispuesta a volver a la primera línea de la política. Ha negado reiteradamente su intención de acompañar a Errejón en su nueva aventura, casi tantas veces como su nombre se ponía sobre la mesa: «Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no», insistía la pasada semana durante un acto en Barcelona.

Pero lo cierto es que su entorno, aunque sabe de su poca intención de volver al centro de la batalla, también conoce la imprevisibilidad de sus reacciones. De ahí que en las últimas semanas se la vuelva a situar como candidata ideal a ocupar algún cargo público que no sea de gestión política.

Concretamente, se habla de situarla al frente de una institución de carácter independiente que podría irle como anillo al dedo: ser Defensora del Pueblo. El cargo actualmente está ocupado por el socialista Francisco Fernández Marugán, en funciones.

Sería, opinan las fuentes consultadas, un excelente puesto desde el que ejercer la función de control y vigilancia social y de las instituciones, sin tener que embarrarse en el agotador día a día de la política.