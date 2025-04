Las mafias de las pateras cobran a los menas hasta 3.000 euros para llegar a Madrid

La travesía que realiza un menor extranjero no acompañado (mena) hasta la Madrid es de todo menos barata. Yun infierno, a tenor del relato de especialistas policiales que explican a ABC que son las mafias de las pateras las que se aprovechan del efecto llamada ... y el desamparo en su país de estos niños para cobrarles entre 1.000 y 3.000 euros para trasladarlos. La Memoria de la Fiscalía de la región de 2020, con datos de 2019 (que son los últimos conocidos), establece que se atendió en los centros de primera acogida de la región a un total de 2.215 menores de edad, de los que 1.085 eran de origen extranjero, lo que representa un 46,73%. Una realidad que cada año va en aumento. Las cifras de la Comunidad de Madrid amplían este número a cerca de dos mil.

«En Marruecos existe un férreo control del régimen sobre los jóvenes muy importante. Huyen de tener que realizar el servicio militar, que allí dura unos dos años. No tienen perspectiva de vida», explica un mando policial. Los hay menos benevolentes con estos menores y afirman que «a lo que vienen es a no hacer nada». «Tienen sanidad, comida y ropa gratis; se les ofrecen múltiples oportunidades, pero no las aprovechan, se van a salones de juegos y salen por ahí y roban. Los cuidadores dicen que es imposible trabajar con ellos. Si no quieren ir a clase no van, nadie les puede obligar», critican. «Esos son minoría. Son los que salen en las noticias. También hay casos muy positivos», responden otros, que ponen de ejemplo a «una chica que acabó la primera de su promoción en el examen de Selectividad hace dos años en Andalucía» : «Ella tenía claro que había tenido la oportunidad y le supo sacar partido».

El dinero, por delante

La realidad incontestable, en eso coinciden todos, es que las «mafias les facilitan el traslado». «Es gente especializada en barcas y en lanchas, que salen en muchas ocasiones desde Cabo Bojador hasta Canarias. Son los clientes de los agua-taxis, porque en los bajos de los camiones vienen pocos . Pagan entre 1.000 y 3.000 euros por cabeza a estos traficantes de personas. Y les piden el dinero por delante, porque no tienen garantías de llegar sanos y salvos. En definitiva, se juegan la vida y estos delincuentes no hacen nada gratis».

Desde Canarias, el Gobierno central, a través de las ONG, envía a un buen número a la Península, pues las islas están ya saturadísimas. Luego, se las apañan para llegar a Madrid, si es que no los traen directamente, pagando un billete de autobús «con el dinero que roban o con el que les dan esas asociaciones» .

La ruta de los narcos

Sin embargo, el arco de puertos de salida rumbo a Madrid es mucho más amplio. De este a oeste, en la costa norteafricana, destacan hasta puertos deportivos y otros enclaves que son los mismos que utilizan los narcotraficantes para surtir de hachís nuestro país. La lujosa Marina de Saidia (cerca de la frontera con Argelia), Chafarinas, Alhucemas, Nador, Tetuán... La época del año en la que siempre hay un repunte es a principios de otoño, entre octubre o noviembre. Los que vienen de países más lejanos, como Mauritania, Mali, Senegal o Argelia, son los que más pagan, porque en cada paso de frontera hasta la costa marroquí tienen que ir desembolsando dinero a las mafias.

Luego, está la eterna incógnita, en muchos casos, de si son realmente menores. «Como no traen ninguna documentación, les hacemos la prueba ósea de la muñeca, pero esa comparativa es con respecto a un niño europeo, y tienen un margen muy amplio, que va de más/menos seis meses a dos años. A los cinco años se les hace de nuevo, de modo que los que antes tenían 15 ahora pueden tener 16 o 17», se quejan en la Policía, desbordados por una realidad a la que los políticos miran de soslayo.

Desamparo institucional

De hecho, el tirón de orejas de la Fiscalía de Madrid no es nada implícito : «Ha continuado el flujo de entrada en el territorio de la Comunidad de menas que, además, ha supuesto, especialmente en la primera mitad del año, la constante sobreocupación de los centros de primera acogida y el colapso del sistema de protección ». El Gobierno regional, el ejercicio pasado, amplió las plazas y su presupuesto al respecto, que ahora ha prorrogado.

Sobre la determinación de las edades, el Ministerio Público ofrece este dato: «Se incoaron y tramitaron 318 de tales diligencias; esto es, un 18% más que en el ejercicio anterior y un 75% más que en el año 2017, manteniéndose así la tendencia alcista de los últimos años. En 70 casos se determinó la mayoría de edad del interesado; en 248 se concluyó que eran menores ».