Maestre se niega a responder sobre si considera a Guaidó presidente de Venezuela La portavoz municipal, también secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, echa balones fuera para no dar su opinión sobre el presidente legítimo del país en conflicto

Tatiana G. Rivas

El Gobierno de España ya ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Manuela Carmena, pese a que en el Pleno votó con su grupo en contra de considerar legítimo al presidente de la Asamblea -tal y como reconoce la Constitución del país suramericano- dio un giro de guión el pasado viernes en una entrevista de un periódico avalándolo y matizó, incluso, que no creía «en absoluto» que hubiera realizado un golpe de Estado. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha preferido este jueves no pronunciarse en rueda de prensa cuando se le ha preguntado al respecto. «Los ayuntamientos no tienen política exterior, son los estados, y un ministerio dedicado a eso, por eso le dejamos al presidente Sánchez esa función, que no es menor», ha pronunciado.

Como secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) también evadió la pregunta: «Es un órgano colegiado, es una red de ciudades participada por muchas ciudades y por lo tanto lo que se acuerda en la UCCI es fruto de una discusión con el resto de las ciudades, probablemente discusión que abordaremos y tomaremos decisiones, pero que todavía no puedo adelantar en ese sentido».

Tampoco ha respondido Maestre a la cuestión de si el Consistorio dejará de contar con el embajador de Maduro y se iniciarán las relaciones con el de Guaidó en Madrid para las actividades que puedan llevar a acabo. Silencio absoluto.