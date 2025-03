Madrid tendrá 578 contenedores nuevos en la calle para reciclar aceite a partir de enero

Cada litro de aceite vegetal que se tira por el fregadero o el inodoro puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua . Pese al daño para el medio ambiente que supone este hecho, los madrileños solo reciclan uno de ... cada 225 litros de este líquido graso. Para darle la vuelta a la estadística y hacer más accesibles los contenedores específicos -hasta ahora situados solo en los mercadillos, puntos limpios fijos, móviles y de proximidad-, el Ayuntamiento de Madrid instalará 378 depósitos en las calles de toda la ciudad y otros 200 más en las comunidades de vecinos que lo soliciten.

Será a lo largo del primer trimestre cuando el Consistorio comience su colocación, según ha podido saber ABC. De los 378 contenedores, 200 se han reservado para situarlos en dependencias municipales (53 por ciento del total); 67 en colegios (18 por ciento); 46 en mercados (12 por ciento); 40 en la vía pública (10 por ciento del total); 18 en puntos limpios fijos (4 por ciento); 8 en mercadillos (2 por ciento) y uno en la base de los puntos limpios móviles del municipio, concretaron a este diario desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad .

Asimismo, las comunidades de vecinos que tengan más de 200 residentes o más de cien viviendas podrán solicitar la instalación de un contenedor específico para depositar el aceite. Éste se incluirá en el servicio de recogida de basura de manera gratuita, siempre que lo soliciten los interesados a través del correo electrónico sgresiduos@madrid.es.

El Ayuntamiento, además, repartirá 5.300 embudos de plástico reutilizable a los ciudadanos que lo deseen para facilitar el separado del aceite vegetal usado. Éstos se podrán obtener en los 17 puntos limpios repartidos por los distritos, en acciones puntuales dentro de la campaña de comunicación que se realizará el año que viene y en las sedes de las juntas municipales.

En los puntos específicos se recogieron en 2019 un total de 178.600 litros de aceite vegetal , un 11,62% más que en 2018 (160.715 litros) y un 17,09% más que en 2017 (148.074 litros) , de acuerdo con los datos facilitados por el área que dirige Borja Carabante (PP). «Es una cantidad ínfima si tenemos en cuenta que el consumo de aceite de los distintos tipos (oliva, girasol u orujo) que se registra en la ciudad es de aproximadamente 40 millones de litros al año », advierte el concejal socialista Ignacio de Benito , que propondrá hoy en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad elevar el número de los nuevos contenedores hasta el millar, para promover su reciclaje y reutilización para la fabricación de jabones caseros .

Vertido peligroso

El aceite desechado «puede dañar las redes de saneamiento y contaminar el subsuelo», alerta el edil del PSOE. Lo cierto es que el vertido de aceite usado es una de las principales fuentes de contaminación del agua en las grandes ciudades que, sin embargo, sigue siendo bastante desconocido. Según recalca el Ministerio para la Transición Ecológica, el aceite vegetal se degrada y sufre alteraciones químicas cuando se le somete a altas temperaturas a la hora de cocinar. Por ello, también entraña riesgo de atascos en las tuberías dado su alto poder corrosivo . Después produce dificultades e incrementa el coste en los procesos de depuración de aguas residuales. Y más allá del subsuelo, provoca la formación de una película superficial en los ríos y en los lagos que afecta al intercambio de oxígeno y perjudica a los seres vivos que habitan en el entorno.

Uso de biodiésel

No obstante, si se desecha en el contenedor adecuado puede transformarse en un aliado contra la contaminación no solo del agua, sino también del aire, ya que el aceite vegetal usado sirve para generar biodiésel, un combustible biodegradable , libre de azufre y aromáticos, que no contamina . Este es el que emplean en los vehículos con motores diésel.

Precisamente, como este líquido es un residuo con valor económico, el contrato adjudicado el pasado 7 de octubre a la empresa Eco Oleum S. L. será de ingresos. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid percibirá 40,03 euros por contenedor al año, ya que ésta fue la oferta económica más ventajosa de las que se presentaron.