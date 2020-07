Madrid reclama a las «colas del hambre» los datos de las familias: «Podríamos pensar que tienen otros fines» Varias asociaciones se niegan a enviar al Ayuntamiento la información necesaria para fijar las ayudas

Con la irrupción de un nuevo y pernicioso coronavirus, la vida en la capital se detuvo. La imposición de un confinamiento sin precedentes frenó en seco toda actividad que no fuera esencial, dejando un impacto económico desolador. Con este escenario, las desigualidades sociales se han ido acrecentando y los grupos vulnerables ahora lo son todavía más. Miles de hogares han tenido que recurrir a las ayudas sociales para poder atender a su alimentación diaria.

En este contexto, tanto el Ayuntamiento como diversas asociaciones han proporcionado comida a numerosas familias necesitadas. De hecho, desde el Consistorio apuntan que han querido centralizar todas las ayudas para la alimentación, requiriendo a las asociaciones la información de los ciudadanos a los que atienden. Sin embargo, para varias de estas últimas entidades, la actuación del Consistorio no está siendo suficiente. Así se lo hicieron saber durante una protesta el pasado jueves a las puertas del Palacio de Cibeles.

Protesta en Cibeles

Unas 200 personas, formadas por una treintena de asociaciones y algunos usuarios de las despensas sociales, se dispusieron en varias hileras formando lo que han denominado como las «colas del hambre». Desde allí, Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña, explicó que era un «llamamiento de auxilio» porque «las redes vecinales que han venido atendiendo estos meses a 50.000 personas están en muchos casos en situaciones límites». De este modo, reclamaban que «el Ayuntamiento se haga cargo» y exigían un plan de emergencia social puesto que muchas de las despensas solidarias echan el cierre en la temporada estival. A esta protesta acudieron concejales de Más Madrid, como Javier Barbero y Carolina Pulido, y del PSOE, como Pepu Hernández, Maite Pacheco y Pedro Barrero, entre otros.

Sin embargo, desde la Corporación municipal defienden su actuación y subrayan que han llevado a cabo un «refuerzo histórico» en los Servicios Sociales, con la contratación de 265 empleados, entre trabajadores sociales y auxiliares administrativos, además se implementar ayudas tanto «exprés» como la «tarjeta familias» que podría entrar en marcha en septiembre.

«El 27 de abril creamos la ayuda económica exprés, algo que se tardaba meses ahora se hace en días. De esta ayuda se han beneficiado 6.000 familias. Además, se están dando ayudas para alimentación a 88.000 personas al día. Vamos a tener un refuerzo histórico, con 265 personas nuevas entre trabajadores sociales y auxiliares administrativos. Carmena reforzó 100 personas en cuatro años y nosotros en uno vamos a contratar 265 trabajadores. Existía un déficit histórico procedente del anterior mandato que vamos a cubrir ahora», detalla a ABC el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Pepe Aniorte. «Estamos a punto de que sea una realidad la tarjeta familias, una tarjeta monedero que hemos consensuado con todos los grupos políticos en los Acuerdos de la Villa y que va a ser una forma de pago mucho más dignificadora y más ágil para todas las familias. Es una tarjeta de crédito donde se va a cargar el dinero de la ayuda para la alimentación. Con estas medidas vamos a poder dar respuesta a todas las familias que lo necesiten», añade.

«Hemos pedido a todas las asociaciones que nos mandaran la información de todas las familias con las que están trabajando para poder hacer una atención integral. La inmensa mayoría de las entidades nos están mandando los datos y desde los servicios sociales estamos ayudándolas, pero hay otras que no lo han hecho y les pedimos que lo hagan. No nos podemos hacer cargo si no tenemos esa información», desliza Aniorte, que no encuentra una explicación a no haber recibido esas referencias todavía. «Si no nos quieren mandar los datos de esas familias, quizá podamos pensar que haya otro fin detrás más allá de poder ayudarlas. Lo que tenemos que hacer todos es pensar en las familias», sentencia el delegado.