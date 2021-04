Madrid prepara ya la documentación para que la Justicia le permita restringir la movilidad tras el estado de alarma El recurso afecta a las zonas básicas de salud confinadas y al límite de personas que se pueden reunir

Carlota Barcala SEGUIR MADRID Actualizado: 30/04/2021 14:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así ha bajado el coronavirus en Madrid: la capital y otros siete grandes municipios están por debajo de los 500 casos

Qué pasará a partir del 9 de mayo, día en que decae el decreto de estado de alarma, es una incógnita que poco a poco comienza a despejarse. La Comunidad de Madrid trabaja en un plan que le permita mantener su medida estrella en la lucha contra el coronavirus: la limitación de movilidad y confinamiento por zonas básicas de salud. Pero para que el control se prolongue más allá de la fecha marcada, el Gobierno regional tendrá que acudir a los tribunales y que estos lo avalen, puesto que supone una restricción de los derechos humanos fundamentales.

En este sentido, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha asegurado este viernes que la documentación que entregarán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) «ya se está preparando». La autorización, que se debe solicitar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial, afectará a las zonas básicas o municipios confinados y al máximo de personas que se pueden reunir en los espacios públicos, establecido en seis para el exterior de bares y restaurantes y cuatro en el interior, así como la prohibición de concentración de no convivientes en los domicilios. Si esto no se lleva a cabo, los ciudadanos que viven en áreas perimetradas a partir del próximo lunes tan solo verían interrumpida su libertad de movimiento durante seis días, y no durante catorce, como se viene haciendo hasta ahora.

«Supone que para aquellas medidas que afectan a la limitación de derechos de las personas a cuanto a movilidad y el número de personas que se pueden reunir decaen en cuanto lo hace el decreto de estado de alarma, por lo que nos obliga a que las restricciones sean ratificadas por los tribunales», ha afirmado Andradas, haciendo hincapié en que siempre se va a actuar «en torno al marco jurídico».

Desde la Comunidad de Madrid defienden que las restricciones que se tomarán estarán basadas siempre en información técnica respaldada por los datos epidemiológicos y la capacidad asistencial del momento. «Debemos tener en cuenta el impacto que lograríamos en cuanto a la reducción de la transmisión del coronavirus de manera más rápida si adoptamos medidas que limiten la movilidad en las zonas básicas y si mantenemos el límite de personas que se pueden agrupar en la región», ha defendido Andradas, dejando clara que la propuesta del Gobierno regional será continuar tras el 9-M con la estrategia de confinamiento por localizaciones.

La puerta a que el toque de queda se mantenga a las 23 horas con el cierre de bares y restaurantes tampoco se cierra. «Si hace falta mantener el toque de queda o más limitaciones para que las cifras de contagio sean descendentes se hará», ha manifestado Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, en la rueda de prensa convocada para hacer el balance epidemiológico semanal.

A día de hoy, la Comunidad de Madrid se encuentra en una «ligera tendencia descendente» en cuanto a número de casos registrados. La incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, disminuye «poco a poco», pero continúa estando en riesgo extremo. Así pues, se mantiene en 384 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, y en 178 casos en la última semana, ha detallado Zapatero.

«Desde el viernes pasado hemos bajado 14 puntos en dos semanas. Podemos decir que la situación asistencial está controlada en los centros de salud y los hospitales», ha asegurado Zapatero, antes de desgranar las cifras. 2.641 personas continúan ingresadas en los hospitales: 2.080 en planta y 561 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). «Si hacemos balance de esta semana, los nuevos ingresos siguen disminuyendo. Son 98 menos. En cuanto a los hospitalizados, han bajado en 118 pacientes, un 5,2%», ha afirmado, para subrayar que «la buena noticia» es que en las UCI los ingresados han bajado en 15 pacientes en la última semana, un 2,7%.

A pesar de los datos, hay localidades que superan los 500 casos de incidencia acumulada, tienen una tendencia creciente en cuanto al número de contagios y presentan transmisión comunitaria. Estas, a partir de las 00 horas del 3 de mayo, tendrán restricciones. Son: Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; Las Ciudades, en Getafe; Las Rozas, en Las Rozas; Vicente Muzas, en el distrito de Hortaleza de Madrid capital; y Daroca, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid capital.