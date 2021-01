Madrid ve «prácticamente imposible» llegar a vacunar al 70% de la población para el verano La Comunidad de Madrid acusa al Ministerio de Sanidad de «dejación» y de actuar con intenciones «absolutamente políticas»

S. L. Madrid Actualizado: 25/01/2021 12:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ve «prácticamente imposible» llegar a vacunar al 70 por ciento de la población para el verano, como sostiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no se aumenta el número de vacunas. «Desde que empezamos a recibir las vacunas no habido semana que no hayamos tenido una incidencia, o que llegan las vacunas tarde o que llegan con menos cantidad», ha apuntado en un entrevista en televisión recogida por Ep. En lo que respecta a Madrid, ha apuntado que el 70 por ciento serían 4,6 millones de madrileños, lo que equivaldría a 9,2 millones de dosis, y hasta el momento ha recibido 170.000.

Escudero ha acusado al Ministerio de Sanidad de «dejación» y de actuar con intenciones «absolutamente políticas», pensando en las elecciones catalanas, al tiempo que ha hecho balance de la gestión del ministro, Salvador Illa, de cara a su dimisión este martes para centrarse en la campaña electoral: «Ni ha gobernado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla», ha asegurado. «Es de todos conocido esa relación que hemos mantenido con bastante tensión con el Ministerio de Sanidad», ha constatado el consejero madrileño.

«Lo más grave de todo es que desde el punto de vista científico-técnico el Ministerio de Sanidad siempre ha ido por detrás», ha añadido en sus críticas. Escudero ha asegurado que, «en ningún momento» la Comunidad de Madrid ha percibido «ese apoyo que hubiera necesitado por parte del Gobierno de España». Escudero ha vuelto a reclamar «más herramientas» para luchar contra la pandemia.

Criterios de reparto

En cuanto al ritmo de la campaña de vacunación, ha considerado que el Ministerio de Sanidad debería haber planificado desde el primer momento «con transparencia» los criterios de reparto. También ha explicado que, a día de hoy, no sabe por qué Madrid ha recibido la semana pasada la mitad de las vacunas previstas. Considera que el departamento que ha dirigido Illa pretende hacer «un Grand prix» con el ritmo de vacunación. «Pero no se trata de eso, se trata de hacer un proceso planificado seguro y que permita, sobretodo, aumentar en el número de inmunizados», ha matizado.

La variante británica junto con las reuniones de Navidad está detrás del aumento de contagios, a su juicio. Una compleja situación epidemiológica que confía «controlar» con las nuevas medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid y que han entrado en vigor este lunes: prohibidas las reuniones en los domicilios de no convivientes; toque de queda a las 22 horas; y cierre de la hostelería a las 21 horas.