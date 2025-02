Comunidad de Madrid / Vídeo: Ayuso insiste en que «no nos falta absolutamente nada para pasar a la Fase 1» - AT

Madrid pedirá hoy de nuevo el cambio a fase 1 y Ayuso cree que el Gobierno le está haciendo «oposición» La presidenta madrileña ha sostenido que las protestas contra el Ejecutivo no «son solo cuatro ricos pasando la tarde»

Madrid volverá a pedir avanzar a la fase 1 de desescalada . Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido saber ABC, la región hará hoy la petición en la conferencia de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de sanidad, y mañana se hará entrega de los informes pertinentes, donde se actualizarán los datos asistenciales y epidemiológicos respecto al del miércoles pasado, que presentan una evolución más favorable.

En la documentación entregada anteriomente sobre la petición de Madrid de cambiar de fase, el Ministerio de Sanidad consideró que, aunque Madrid había hecho un esfuerzo importante por mejorar el papel de la atención primaria en esta crisis, era necesario que «su sistema se consolide» y además amplíe la capacidad de realizar pruebas PCR, ya que la actual« podría resultar insuficiente en caso de brote». Sin embargo. el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, consideró que la decisión no responde a criterios técnicos y que desde el punto de vista sanitario «que no se haya permitido a Madrid pasar de fase 0 a 1 no tiene ninguna justificación argumentada».

Por otra parte, Díaz Ayuso ha sostenido este lunes que el Gobierno central le está haciendo «oposición» a ella, y «no al revés» , y ha censurado que intente darle «lecciones de Sanidad». En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha defendido que a Madrid no le falta «absolutamente nada» para pasar a la fase 1 de la desescalada. «¿De verdad que sabe (el Gobierno) mejor que Madrid lo que se ha vivido en Madrid?», ha preguntado.

La presidenta ha criticado las decisiones «arbitrarias e improvisadas» que se están tomando respecto a la autonomía y ha rechazado que intenten dar «lecciones de Sanidad» mientras les quieren situar como «un Gobierno insensato» que pone en peligro a los suyos. «No he dejado de recibir campañas de desprestigio directo por parte del PSOE diciendo que era una insensata y que ponía en riesgo la vida de las personas cuando fuimos nosotros los que despertamos al país cerrando los colegios», ha remarcado.

A su parecer, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez le está haciendo a ella «la oposición y no al revés». Para Ayuso, «es increíble que en mitad de una crisis», como la que se está viviendo, «que es histórica», sea el Gobierno de España con sus portavoces los que van al Congreso de los Diputados y al Senado a estar «todo el rato lanzando calumnias contra la Comunidad de Madrid» y contra ella. «No pueden estar vendiendo la Sanidad de Madrid como la están poniendo, como si fuéramos tercermundistas y no estuviéramos preparados, cuando hemos sorprendido al mundo con nuestra capacidad sanitaria. Madrid puede pasar de fase», ha insistido, al tiempo en el que ha incidido en que es necesario hacerlo pero, eso sí, «con precaución».

«Las protestas no son solo cuatro ricos»

La jefa del Ejecutivo madrileño ha mantenido que se equivocan los que piensan que las manifestaciones contra el Gobierno son solo «cuatro ricos pasando la tarde». «Piensan que son cuatro ricos, además, lo hacen así para intentar fomentar una lucha de clases, como siempre, que están ahí como pasando la tarde. No se están dando cuenta del daño que están causando en las economías de toda la Comunidad». El daño causado, según Ayuso, ataca primero «a las personas más vulnerables», a los que trabajan por horas o tienen empleos más precarios, porque cada día que la región está cerrada «hay muchas empresas y muchas economías» que no pueden ganar «ni un solo euro» .

Esto se traduce es «no solo cola del paro» sino también colas en «el Banco de Alimentos» y ha puesto el foco en que hay familias que no van a recuperar el empleo «en muchísimo tiempo». «Lo que tenemos que hacer rápido es sacar a esas personas de esa situación porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren estar en una cola para que les den una caja de comida. La inmensa mayoría de los ciudadanos quieren recuperar su vida de antes del Covid», ha subrayado.

Tres nuevos centros de salud

Díaz Ayuso ha anunciado que licitará tres nuevos centros de salud y ha admitido que algunos pequeños no podrán abrir en un tiempo al no poder contar con circuitos diferenciados para pacientes Covid-19.

La dirigente regional ha incidido en que hay centros tan pequeños en la autonomía que «no procuran ni siquiera la seguridad de los profesionales sanitarios que están trabajando en ellos».

Pero, pese a estas palabras, la jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que a todo el mundo se le está procurando una Atención Primaria y una atención domiciliaria, con seguimiento de sus médicos de cabecera.