Madrid Nuevo Norte, una ciudad del futuro centrada en las personas y cero emisiones en 2050 Expertos en urbanismo analizan en el Foro ABC Madrid Capital los retos de un sector marcado por la sostenibilidad y la participación de la ciudadanía

La sostenibilidad y la movilidad son las claves del urbanismo del siglo XXI que tiene la mirada puesta en un claro objetitvo: adaptarse a las personas, sus necesidades y demandas, convirtiéndolas así en el eje central de los nuevos desarrollos. Esto supone dar un salto y dejar atrás los modelos de ciudad del siglo pasado, ya agotados y centrados en los combustibles fósiles, para comenzar a poner las primeras piedras de un urbanismo flexible que acompañe a la sociedad en los cambios y que impulse la reactivación económica. Las premisas, que parecen sencillas, intentan ponerse en práctica en el mayor proyecto urbanístico de Europa: Madrid Nuevo Norte (MNN), que se marca como tarea ser cero emisiones en el año 2050.

«La ciudad del S. XXI es una ciudad sostenible por necesidad, es una obligación hacia las generaciones futuras», ha asegurado este lunes Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Distrito Castellana Norte (DCN), en el «Foro ABC Madrid Capital. El urbanismo sostenible como clave de la recuperación: el ejemplo de Madrid Nuevo Norte». «La sociedad cambia, y lo hace de prisa. Ni el más visionario es capaz de imaginar la ciudad a la que vamos. En urbanismo, la decisión que tomamos queda para siempre, por eso debemos tomar decisiones que no hipotequen a las sociedades futuras, si no iremos lastrando su desarrollo», ha continuado el representante de la promotra del proyecto.

Para él, el cambio de era en el sector se traduce en diseñar desde el individuo y en entender la sostenibilidad desde tres pilares: lo social, lo económico y lo ambiental, siempre conjugados. Respecto a este último punto, Hernández ha asegurado que MNN será «un distrito limpio en carbono y cero emisiones en el año 2050». Por ello, tratarán de obtener los dos sellos más exigentes a nivel de sostenibilidad: las certificaciones BREEAM y LEED, que abarcan estas tres cuestiones, convirtiéndose así en el primer plan urbanístico que se registra para lograr ambos calificativos. «En cuanto a lo social, hemos instalado oficinas para recoger todas las sugerencias de los vecinos de la zona. Por la parte económica, debemos ser eficientes en los recursos», ha continuado. La intención de la promotora DCN es crear un gran centro de información y participación ciudadana, en cuyo diseño y ubicación ya se está trabajando.

Junto a él ha estado sentado Flavio Tejada, director de Ciudades de Arup y director del Máster in Real Estate Development IE University, que ha subrayado la importancia de emplear las herramientas oportunas para hacer frente a los retos de la sociedad actual. «Nos encontramos en una emergencia climática. Los viejos instrumentos no tienen capacidad de responder y, además, la sociedad no quiere ser un agente pasivo en el proceso de construcción de la ciudad, quiere participar», ha manifestado. MNN es en su opinión el nuevo paradigma de urbanismo, que deja atrás el siglo pasado y se centra en dar respuesta al nuevo entorno global produciendo talento gracias a la interacción de las personas. «La pandemia ha asomado cambios más necesarios que nunca. La ciudad del siglo XXI y los nuevos desarrollos tienen que ser inclusivos en lo social, debemos diseñar teniendo en cuenta a todos los actores y poniendo en marcha mecanismos que incluyan la opinión de todos en las futuras construcciones», ha insistido: «Ya no se diseña en función del uso, sino en función de las personas y sus actividades. Es necesario que entendamos la ciudad como un espacio de convergencia».

El proyecto MNN, aprobado tras treinta años de negociaciones y cambios, es el mayor desarrollo europeo de las próximas décadas y se espera que marque las futuras tendencias. «Si no somos capaces de ganar la lucha contra el cambio climático en una nueva ciudad como MNN, ¿cómo vamos a pedir al resto de la ciudad que se descarbonice?», se ha preguntado Tejada. El plan creará 200.000 puestos de trabajo en fase de construcción y 150.000 en la de explotación, aportando 15.200.000 euros al PIB, según los datos que maneja DCN.

Las primeras piedras ya se están colocando y pasan por reestructurar la propiedad y reurbanizar a los 1.000 propietarios que ahora tienen sus viviendas en la zona norte de la capital. La fase de reurbanización durará dos años. La primera obra se centrará en soterrar las vías de la estación de Chamartín y construir en su superficie un gran parque de 13 hectáreas, un nuevo pulmón verde que comenzará a tomar forma en 2021.

Javier Herreros, socio fundador con Ana Riaza de RH Arquitectos, ha añadido a la ecuación la importancia de la movilidad. «Nos hemos dejado llevar por la funcionalidad estricta de movernos rápido, pero debemos ser más ambiciosos. Con la fortaleza del transporte público, recorridos peatonales y ciclistas vamos a descubrir la escala humana de la ciudad y a generar confort urbano», ha asegurado, haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar tres conceptos: indentidad, manteniendo las huellas de cada urbe y vinculándolas a la sostenibilidad; belleza, logrando un equilibrio y siendo resilientes; y naturaleza como elemento con el que convivir. «Madrid Nuevo Norte camina en el sentido de conjugar áreas de desarrollo con áreas residenciales y laborales. Un lugar rico en experiencias», ha concluido.

«La función de la ciudad es ofrecer a los habitantes el mayor rango de oportunidades de la manera más fácil», ha dicho, por su parte, Juan Alayo, consultor en Estrategia Urbana, que ha puesto el foco en el reto de compatibilizar lo que ya existe con lo nuevo, y en la atracción de talento: «Debemos mirar a la ciudad como un elemento vivo que necesita una constante revitalización en su tejido y asegurarnos de que responde a lo que quiere la ciudanía. A nivel de entorno urbano, la calidad es fundamental para atraer talento y hacer que ese talento sea más productivo».