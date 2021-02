Madrid no piensa retrasar el toque de queda ni el horario de cierre de hoteles y comercios el viernes El vicepresidente Ignacio Aguado asegura que la «única medida» será aumentar a 6 los comensales en terrazas, para la que ya tienen el visto bueno de Sanidad

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 03/02/2021 19:09h

El viernes no se retrasará la hora del inicio del toque de queda, ni la de cierre de los establecimientos comerciales y hosteleros. Así lo ha avanzado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que ha señalado que «la única medida» que se adoptará, más allá de la adaptación de las zonas básicas de salud con restricciones en función de su incidencia acumulada y otros factores, será la ampliación a seis de los comensales permitidos en una misma mesa en las terrazas de hostelería.

Para esta medida ya tienen el visto bueno de la consejería de Sanidad, y Aguado cree que podría entrar en vigor de inmediato, de manera que «el fin de semana ya la restricción en terrazas sea más laxa».

El vicepresidente regional ha explicado que el consejo de Gobierno ha dado este miércoles luz verde a las ayudas directas para creación de artes visuales, por importe de 300.000 euros, y también ha abierto el plazo para que los ayuntamientos puedan solicitr ayudas para potenciar el comercio local, de hasta 10.000 euros por beneficiario.

En cuanto a las restricciones que más están afectando a la hostelería, que son el adelanto del toque de queda a las 22.00 horas y el cierre de establecimientos a las 21 horas, Ignacio Aguado ha asegurado que «en cuanto la Consejería de Sanidad nos autorice a levantar las restricciones, lo haremos porque no nos gustan». De hecho, ha insistido en que creen que los cierres totales no son eficaces: «Se está demostrando en otras comunidades donde la hostelería está cerrada y eso no ha supuesto reducción de casos», dijo. Por eso, ha insistido, «haremos todo lo que esté en nuestra mano para no cerrar».

Madrid mantiene, de este modo, las políticas que está aplicando desde hace meses y que en las últimas jornadas le está suponiendo agrias críticas de los responsables políticos de otras comunidades, como Galicia (gobernada por el PP) o Castilla-La Mancha (donde gobierna el PSOE). En este sentido, Ignacio Aguado ha reclamado «que el Gobierno central de herramientas suficientes a las comunidades para que cada una adopte las medidas que considere mejores». Pero ha pedido, a la vez, respeto por las decisiones que toma Madrid en su lucha contra la pandemia.

De acuerdo con sus datos, además, el 70 por ciento de los contagios se producen en el entorno familiar o social. No hay indicios científicos, ha insistido, de que se produzcan contagios de coronavirus ni en comercios ni en hostelería, ni en eventos culturales, ni en gimnasios, ni en el transporte público. Pero sí en reuniones de familias -prohibidas desde el 25 de enero- o de amigos. En este sentido, destacó que aunque estén prohibidas, se siguen haciendo por parte de algunos ciudadanos: «Este fin de semana se pusieron más de 200 multas por fiestas ilegales», ha recordado.