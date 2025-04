Madrid insiste en recuperar las zonas básicas de salud cuando decaiga el estado de alarma este sábado

Qué pasará en Madrid cuando decaiga el estado de alarma el próximo sábado es todavía una incógnita. A apenas cinco días para que venzan las restricciones impuestas por el Gobierno central no se sabe aún qué medidas se aplicarán, en qué territorios ni con qué criterio. Con la obligación de negociar el nuevo escenario en las próximas horas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trabaja ya en una nueva orden e insiste en que la mejor opción es regresar al sistema de las zonas básicas de salud , implantado hace semanas en 45 áreas de la región y, según defienden desde la Comunidad de Madrid, «lo más sensato y eficaz» dados sus resultados.

Fuentes regionales señalan que el mejor aval para recuperar esta fórmula es el descenso progresivo de la incidencia acumulada de Covid-19, que ya ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en términos generales, una cifra elevada pero lejos de los 800 de finales de septiembre. Según los últimos datos de Salud Pública, la capital está ahora en 380 positivos y otros municipios, por debajo de 300. Además, reiteran, es lo más práctico desde un punto de vista jurídico, pues estas medidas sí fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La apuesta de la Comunidad no es nueva. El Gobierno de Díaz Ayuso ha defendido esta estrategia desde hace semanas, especialmente tras la declaración del estado de alarma en Madrid y con el objetivo de «preservar la salud pública pero sin descuidar la actividad económica ». Precisamente este domingo, tras el homenaje a los fallecidos en soledad durante la pandemia, celebrado en la Real Casa de Correos, la presidenta regional tendió la mano a Pedro Sánchez para negociar las nuevas medidas y «seguir aplicándolas con su ayuda». La tarea, no obstante, no es nada fácil.

Sin prórroga

El Ministerio de Sanidad ya descartó la semana pasada una prórroga del estado de alarma, pero tampoco es partidario de recuperar las zonas básicas de salud. Así, las dos administraciones deben acordar los próximos días de qué marco legal se dotan para mantener las limitaciones de movilidad y las restricciones de aforo y horario en comercios y hostelería. Un asunto capital que no se ha definido y qué se antoja complicado es en qué zonas se actúa y qué tasa de incidencia marca el límite . La consejería madrileña de Sanidad marcó el umbral en mil casos por cada 100.000 habitantes en la primera actuación, pero Salvador Illa lo bajó a 500 y posteriormente a 200 o incluso 100. Esta tarde se celebrará una nueva reunión del consejo interterritorial con la tarde del próximo sábado en el horizonte, fecha en la que decae el estado de alarma.

Como ha informado ABC, actualmente se han impuesto medidas de confinamiento en Madrid capital y Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla. Aunque la Comunidad de Madrid prorrogó el viernes sus medidas para armonizarlas con el estado de alarma, desde el viernes ya no hay limitaciones en Alcalá de Henares y desde este lunes tampoco en Humanes, San Sebastián de los Reyes y Villa del Prado. La mejora de los datos en estas localidades, en efecto, es el principal argumento de la Comunidad, que insiste en que otro de los pilares de su plan es la realización de test masivos. La intención, declaró este domingo Díaz Ayuso, es que «aquellas personas que van contagiando sean quienes hagan cuarentena y las demás salgan a ganarse la vida». Precisamente este lunes empezaron en Parla, la localidad más afectada , en Getafe y San Sebastián de los Reyes.

