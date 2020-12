Madrid insiste en hacer test en farmacias para controlar la Navidad La Comunidad no descarta endurecer las medidas antiCovid tras un «leve repunte» de casos en el puente

Carlota Barcala SEGUIR MADRID Actualizado: 15/12/2020 01:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La autorización de Illa es el último escollo para los test en las farmacias de Madrid

Adaptarse a la situación epidemiológica y a la evolución del coronavirus mediante medidas «selectivas» es la premisa de la Comunidad de Madrid, que no descarta endurecer las restricciones para los días navideños si la tendencia descendente de contagios repunta. Para ello, desde la Consejería de Sanidad consideran de vital importancia la aprobación de los test de antígenos en las farmacias, su medida estrella en la lucha contra la pandemia y que ayudaría a controlar el virus de cara a la Navidad. Ayer, a veinticuatro horas de que tenga lugar la reunión del grupo Covid en la que se dilucidará la medida, el responsable del área, Enrique Ruiz Escudero, volvió a apremiar al ministro de Sanidad para que dé el visto bueno.

«Te escribo de nuevo para la solicitar la autorización del ministerio a la realización de pruebas rápidas de antígenos en las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid», puede leerse en la carta que remitió a Salvador Illa. «Insisto en la necesidad de una respuesta, puesto que han pasado ya 17 días desde que enviamos la carta de petición, acompañada del documento técnico en el que se detalla de forma muy precisa y pormenorizada dicha propuesta», continúa el consejero, que destaca la preparación de los establecimientos para llevar a cabo la iniciativa con garantías de seguridad y trazabilidad de resultados, y la necesidad de actuar sin demora ante las fechas clave que se presentan.

En el escrito queda patente que desde el Ejecutivo regional no entienden tanta tardanza. Así lo confirmó, además, el propio Escudero. « No sé qué hay que estudiar, es un documento muy sencillo de entender, con los procesos muy bien definidos, y creo que es una decisión relativamente sencilla», dijo en una entrevista en televisión. Para él, si Illa dice «no», estará minimizando la «capacidad de realizar pruebas» y quitará «capacidad diagnóstica a la Comunidad».

A pesar de la tensa situación, acuden hoy con esperanzas a la cita con representantes del Gobierno central en la que esperan, de una vez por todas, obtener una respuesta positiva y poder empezar a realizar las pruebas rápidas. En caso de tener luz verde, los test en las farmacias se iniciarían en los próximos días y los ciudadanos interesados podrían saber el diagnóstico antes de las jornadas navideñas, puesto que los 2.300 farmacéuticos que los llevarán a cabo ya están recibiendo formación.

Las miradas, además de en la Navidad, están puestas en los datos arrojados tras el puente de la Constitución que han reflejado un «leve repunte», en palabras de Escudero, aunque no se puede hablar de repercusión a nivel asistencial. Desde Sanidad creen que el aumento de las cifras puede deberse a que el lunes y el martes, al ser días festivos, no se realizó el volcado, algo que se contabilizó y añadió a los números de contagios y fallecidos de los días posteriores. «Puede parecer un repunte pero no serlo y que sea efecto del puente. Para hablar de repunte tiene que darse varios días seguidos», explican desde la consejería. En caso de que siga así, la Comunidad no descarta aprobar nuevas limitaciones. «Si la curva de contagios se estabiliza y, en lugar de seguir bajando, empieza a subir habrá que tomar medidas», afirmó el vicepresidente Ignacio Aguado, que mostró su «preocupación» por las cifras y apeló a la «responsabilidad» y el «sentido común».

Ayer, Madrid notificó 635 positivos, 152 en las últimas 24 horas y ocho fallecidos. Por otra parte, los pacientes hospitalizados en planta volvieron a aumentar, situándose en 1.347, aunque se mantuvieron los de las UCI, con 303. En cuanto a las altas, 28 personas abandonaron los hospitales. Una de ellas fue Elena, una paciente de 104 años que ha superado en el Servicio de Medicina Interna del Gregorio Marañón una neumonía causada por el Covid-19 tras 14 días interna. Ejemplo de lucha y supervivencia, el año pasado ganó la batalla a la gripe A. «Muchas gracias y salud, mucha salud», dijo durante su despedida al personal sanitario.