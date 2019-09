Madrid estudia hacer un carril bici en la Castellana tras la reivindicación de los ciclistas Borja Carabante ha indicado que se tomará una decisión en función de los informes técnicos de impacto

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha abierto la puerta al carril bici en la Castellana, en función de lo que determine el preceptivo informe técnico, mientras que ha dejado en el aire el futuro de los de los Bulevares.

En ese sentido, el concejal ha indicado que se tomará una decisión en función de los informes técnicos de impacto que ya se están realizando por parte de Obras y Medio Ambiente.

La portavoz del área de Más Madrid, Inés Sabanés, ha cargado contra esa política de «revertir, cambiar y destrozar por el mero criterio de no reconocer lo más mínimo lo que se ha avanzado con gobiernos anteriores». «Es una política funesta», ha declarado la concejala, que sí ha aplaudido el carril en la Castellana, del que ya habló Más Madrid en campaña.

Carabante ha explicado en la comisión del ramo que en la Castellana, con cinco carriles, ya se permite la circulación en bici en los laterales y que el carril bici específico, a analizar desde el punto de vista técnico para determinar su posible ejecución, ya estaba incluido en el Plan Director Ciclista de 2008.

El edil del PP ha hecho un alegato a favor de la bici, cuyo crecimiento en la ciudad ha sido exponencial desde 2013, cuando arrancó el servicio de BiciMad. En este momento representa el dos por ciento de la circulación, un dato positivo aunque parezca pequeño dado que se partía de la nada, como ha apuntado.

La cuestión ha llegado a la comisión de manos del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que ha pedido que se siga desarrollando el Plan Director de 2008, con sus debidas actualizaciones. En este punto, el edil de Vox ha cargado contra el carril de los Bulevares al considerarlo «peligroso». También ha planteado un carril segregado entre Atocha y Plaza Castilla porque «hay espacio suficiente y no necesitaría una reforma integral» y ha preguntado que para cuándo el de Arturo Soria.

Martínez Vidal ha echado en falta de la contestación de Carabante en comisión una respuesta más clara sobre el futuro de la bici en la Castellana. Sí ha aplaudido que esta semana el equipo del delegado se reúna con asociaciones ciclistas y ecologistas para añadir, a renglón seguido, que «no hay que hacerles caso en todo pero en algunos casos tienen razón».

Combatir cualquier reversión

«Estamos en profundo desacuerdo y vamos a combatir cualquier reversión que se está planteando y que nos devuelva a una situación de falta de implicación o de opciones en el uso de la bici. Revertir, cambiar, destrozar por el mero criterio de no reconocer lo más mínimo lo que se ha avanzado en gobiernos anteriores es una política funesta», ha señalado Inés Sabanés.

La edil de Más Madrid ha asegurado que el carril bici de los Bulevares «se hizo con todos los informes técnicos y lo que tiene de peligro es que no se controle la velocidad limitada de los vehículos en el conjunto de la ciudad, que no se guarden los límites de velocidad en calles 30 o en otras calles de 50 como máximo porque la prioridad es combinar modos y medios, no que el vehículo privado vaya a la velocidad que quiera y haga lo que quiera», ha lanzado Inés Sabanés.

Carabante es partidario de los ciclocarriles allí donde el tráfico es intenso, igual que la velocidad medida. Cree que es la medida más compatible en movilidad y sin tener que hacer obras de construcción de infraestructuras.