Madrid entra con fuerza en la fase 2: «Había muchas ganas de volver. Hemos estado mucho tiempo cerrados» Desde este lunes pueden abrir los centros comerciales, los locales de más de 400 metros cuadrados y el interior de los restaurantes

Inés y Angustias llevan tres meses sin verse -tienen los días contados: 76- y hoy, por fin, se han atrevido a quedar para tomar un café, coincidiendo con el avance de Madrid a la fase 2. Septuagenarias y amigas del barrio de toda la vida, hablaban dos veces al día por teléfono. «No teníamos otra cosa que hacer», afirman entre risas las dos dentro del centro comercial de Príncipe Pío. «No sabíamos que hoy abría y nos hemos llevado una grata sorpresa. A ver si se va recuperando todo y se marcha el virus», afirma, optimista, Inés. Angustias le responde que sólo faltan por abrir los cines: «Vendremos, aunque sea separadas».

De las 110 tiendas del céntrico centro comercial han abierto el 90%, según los datos de gerencia. De los seis accesos, tres están operativos y señalizados con cintas para que los clientes mantengan la distancia de seguridad. Los empleados hacen un control del aforo para respetar las limitaciones, al 50%, tanto de forma manual como con un sistema informático. «Había muchas ganas de volver. Hemos estado mucho tiempo cerrados», indican desde la gerencia. También se han instalado alfombrillas de desinfección, ocho dispensadores de gel repartidos por lo 29.000 metros cuadrados del enclave y cinco máquinas de vending con mascarillas, guantes y las gel.

Susana regenta una franquicia de helados en el interior. Abrió la tienda solo seis meses antes de que el coronavirus llegase a Madrid y, por suerte, ella reabre en un buen momento para su negocio, coincidiendo con la llegada del calor. «Volvemos con ganas, con fuerza e ilusión. Hemos perdido un mes y medio bueno, pero nos ha tocado reabrir en una buena etapa», afirma la franquiciada, mientras recibe la fruta con la que prepara los Helados naturales. De seis trabajadores, cinco ya han salido del ERTE.

Desde el 13 de marzo, el mesón Ferreiro retoma hoy su actividad. Con 40 años a sus espaldas, esta ha sido la primera vez que el negocio ha bajado sus persianas. Tras la barra atiende Luis, trabajador desde hace casi tres décadas. «Ni siquiera habíamos abierto la terraza porque no compensaba para solo seis mesas. Ahora, que podemos abrir el comedor sí que volvemos», cuenta el empleado, con ganas de que el negocio vuelva a funcionar. Manifiesta que muchos de los vecinos no conocían la reapertura. Una de ellas es Carmen que, protegida con la ya inseparable mascarilla, toma su primer café dentro de un bar. «No sabía que ya se podía entrar a los restaurantes. He venido de paseo y lo he visto. Me apetecía mucho sentarme y tomar algo, con calma como antes», cuenta la residente de Centro. Hasta media mañana habrán entrado una media de 20 personas a desayunar.

En el transporte público también se ha notado la desescalada. Metro de Madrid, Cercanías y las líneas de autobús del transporte público madrileño recuperan a partir de hoy todos los asientos disponibles para sus usuarios con motivo de la entrada de la Comunidad en la fase 2. De hecho, hasta las 10 de la mañana, Metro había registrado un total de 175.185 viajeros, lo que supone un 14% más de viajeros que el pasado lunes. Aunque es constatable que los datos están todavía alejados de la normalidad, pues el mismo lunes del año pasado el suburbano madrileño contabilizó un 67% más de viajeros.

También han comenzado en 15 estaciones las pruebas de un nuevo sistema automatizado para controlar y limitar el acceso a la red cuando se supere el aforo previsto. Este control se realiza a través de las validaciones de los tornos de entrada. En la hora punta, este dispositivo de control de accesos se ha activado hoy en 11 ocasiones, incluyendo 4 de prueba, para regular la entrada de viajeros en estaciones, con breves cortes durante 1-2 minutos.

Madrid va recuperando, poco a poco, la nueva normalidad en la era «post-Covid» en un día señalado para todos, con la reapertura de los comercios de más de 400 metros cuadrados, los colegios de Primaria y el interior de los restaurantes.