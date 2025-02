Madrid denuncia «indefensión» por los criterios «arbitrarios» de Sanchez en la desescalada

La desescalada, en lo que el Gobierno de Madrid considera «una campaña» contra él por parte de Moncloa, vivió ayer su capítulo más tenso al desvelarse el contenido del informe elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre su «negativa» a la Comunidad de ... Isabel Díaz Ayuso para saltar de fase. Tampoco gustaron las formas en que se conoció por parte del equipo de la presidenta regional. De poco o nada ha servido a la Comunidad el esfuerzo en la mejoría de su sistema de Atención Primaria (uno de los escollos principales por los que el Ejecutivo central no le dio la venia en su primer intento de acceder a la fase 1), ya que el Ministerio recela aún de la inyección de material y personal que el consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero , ha dado a los centros de salud y de especialidades.

La respuesta, por escrito, llegó sobre las diez de la noche, en una carta de la Dirección General de Salud de la Comunidad . En ella, además de desmontar las cifras más cuestionadas por el Gobierno de la Nación, el Ejecutivo de Ayuso manifestaba su «situacón de indefensión al no permitir conocer el razonamiento en que se funda la decisión adoptada». Habla de decisión «arbitraria» , que «adolece de motivación necesaria al no tener acceso a los informes, por lo que podría cuestionarse su validez». Madrid se siente discriminada con respecto a otras regiones en la tasa de incidencia acumulada , pues la suya es menor.

Además, alega que se ha prorrogado el contrato de 10.000 sanitarios en ese ámbito hasta diciembre y se han incrementado las pruebas PCR en ese sistema asistencial. Pero el ministro Salvador Illa y su desconocido grupo de asesores quieren más y, por esa y otras razones, Madrid se quedará, al menos otra semana, en una suerte de escenario 0 con ciertos «alivios» y mejoras.

El documento remitido a la Comunidad de Madrid está firmado por la directora general de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio Azcárraga a las 21.57 horas del viernes; es decir, tres horas después de hacerse público en rueda de prensa el dictamen de que Madrid no escalaba en su desconfinamiento . Un detalle que echa más leña al fuego de la sospecha de Ayuso de que la decisión, tomada de antemano, se debe más a una cuestión de enfrentamiento político que técnica. El documento concluye, pese a todo, con que «es notable el esfuerzo de información a la ciudadanía realizado» por la Administración autonómica.

Las razones que da Illa para «suspender» a Madrid son varias, pero deja la puerta abierta a que la situación cambie en el próximo examen: «Desde el 18 de mayo pueden introducirse ciertas medidas de transición ». Argumenta que «Madrid es la región más densamente poblada de España, con 829,84 hab/km2, destacando la capital, que alcanza los 5.418,47 hab/km2, lo cual puede favorecer una elevada tasa de contacto entre personas, con la consiguiente probabilidad de transmisión». «La conectividad de la Comunidad y de la capital es muy elevada, lo que incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad a los municipios y provincias de su alrededor. Esto requiere que se adopte una especial consideración a la hora de realizar su valoración », reza el informe de Sanidad.

También añade que en Madrid el índice de circulación del coronavirus es «moderado». Eso sí, «el número de reproducción básica [a cuántas personas puede infectar cada enfermo] está por debajo de 1 desde el 30 de marzo y la curva epidémica también muestra una tendencia descendente». Insiste en que «esta comunidad ha sido de las más castigadas, con mayor nivel de transmisión y con mayor incidencia ». «La proporción de posibilidad de la PCR a nivel hospitalario (incluyendo en Urgencias) se ha reducido desde la semana pasada, del 71% al 13%».

El análisis de Ruiz Escudero es, sin embargo, muy distinto. Asegura que se realizan unas 11.000 PCR diarias , con posibilidad de alcanzar las 15.000 si fuera necesario, y está estudiando aumentar a 20.000 «en caso de necesidades asistenciales lo requirieran». Sobre los casos sospechosos, además, se hacen pruebas «los siete días de la semana las 24 horas desde Atención Primaria y Summa». Como ejemplo, en los últimos cinco días se han realizado 18.751 pruebas PCR, con un 5,44% de positivos.

El veredicto del Gobierno destaca el «esfuerzo importante» que ha hecho la Comunidad para «reforzar la capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento en Atención Primaria». Pero también exige, y aquí está la clave, que «se consolide en los próximos días para mayor seguridad». Alaba también la capacidad máxima de camas, «muy por encima de los mínimos establecidos », así como el aumento de «sus capacidades de asistencia hospitalaria durante la onda pandemia». Sobre el reproche a la Atención Primaria, Escudero respondió ayer que se han hecho más de 6.600 PCR desde el lunes, 1.300 pruebas diarias que han dado 294 positivos, con 59 infectados de medio. La incidencia es de un 4,48% de sospechosos de Covid-19.

Sin consolidar

Sanidad enfatiza que «se ha puesto en marcha un procedimiento que comenzó a ser eficaz en la detección precoz de Covid-19», pero aclara que «debe consolidarse en un ámbito territorial complejo en movilidad». También considera que hay que «consolidar» la «proporción de sospechosos a los que se realiza la prueba diagnóstica, que se ha incrementado del 32,9% al 57,8% en dos días».

Y afea que «no se explican con detalle los mecanismos para garantizar la dotación de profesionales sanitarios suficientes », aunque «se hace mención de un plan de recursos humanos». Insiste que «la realización de PCR está al límite de su capacidad, insuficiente en caso de brote, especialmente bajo la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en Atención Primaria». También afirma que la comunicación adolece de «información suficiente sobre la trazabilidad de contactos y no detalla aspectos clave como los tiempos de disponibilidad de la información o cómo se integran las herramientas tecnológicas». Sobre las residencias de ancianos, el informe subraya que «sus mecanismos de activación y coordinación no quedan claramente recogidos»: un 20% de los centros de mayores aún no están cubiertos por los sistemas de coordinación asistencial.

La negativa cayó el viernes como un jarro de agua fría en el Gobierno regional. Tanto Ayuso como Escudero se enteraron de la existencia del informe durante una rueda de prensa, tras haberse filtrado a varios medios y 17 horas después de haber recibido el «no». La presidenta regional exigió a Sánchez «transparencia y claridad» para conocer quiénes son los expertos que llevarán a «Madrid a la ruina»: «Todo esto nos va a llevar a un precipicio . Nos tienen rehenes y amordazados. Está habiendo un recorte de libertades». Sánchez dijo desconocer el «minuto concreto» en que habían enviado el documento.