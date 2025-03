Madrid convocará un concurso de ideas para proteger el Templo de Debod

El Templo de Debod se trasladó en 1968 a la cima del Parque del Cuartel de la Montaña de manera «provisional», pero ya han pasado tres décadas sin que se cumpla la premisa por la que fue donado a España: que estuviera protegido, como los otros tres santuarios salvados de la presa de Asuán . Desde la década de 1990 se han sucedido las demandas y propuestas para hallar una solución definitiva que ralentice su deterioro, pero ninguna ha llegado a materializarse. Hoy, en el pleno municipal, se ha aprobado por unanimidad la proposición del PSOE para que, según consta en la iniciativa final acordada con el PP a la que tuvo acceso ABC, se convoque un concurso de ideas para «cubrir» el templo con la medida «arquitectónica más apropiada».

Esta convocatoria se lanzará a partir de 2021, cuando haya «finalizado el diagnóstico completo del estado de conservación del templo», según consta en el texto resultante impulsado por la edil socialista, Mar Espinar . De hecho, tal y como indicaron a este diario fuentes del Área de Cultura, la dirección general de Patrimonio Cultural se reunirá «en los próximos días» con «varias ingenierías para ver propuestas de cubrición y conocer las alternativas que hay -total o parcial-, los materiales y posibles presupuestos».

La meteorología, la polución y el vandalismo son las agresiones a las que se expone cada día el templo desde hace 30 años. En las jornadas técnicas realizadas a finales de 2018 para explorar las distintas posibilidades con las que paliar esas agresiones externas, los expertos no llegaron a ninguna decisión unánime. Pero sí que recomendaron realizar un diagnóstico científico completo para conocer cuál es el verdadero estado de conservación del monumento y saber, así, cuál es la mejor opción para blindarlo.

Así, hasta ahora, según apuntan fuentes del Área que dirige Andrea Levy, se están realizando «análisis petrológicos, de morteros, de subsuelo, de variables ambientales y funcionamiento climático del templo y alimetría de relieves, estudios petrofísicos -ensayos de deformación de superficies- y de caracterización de materiales -sales, humedades, resistencia de los sillares-». Estos estudios precisan, como recalcan las mismas fuentes, de una monitorización con series anuales para poder sacar conclusiones concretas.

No obstante, hasta ahora se han acometido algunas mejoras: se ha sustituido el sistema de climatización -cuya avería impidió abrir el templo al público durante meses- y se va a añadir un control remoto y una cortina de aire. También se va a mejorar la red eléctrica y la iluminación interior. La cubierta se va a reponer y se va a instalar un sistema de drenaje perimetral en la base de los dos muros. El nuevo proyecto museológico , que se va a desarrollar este año, potenciará la conservación del interior. Asimismo, se va a estudiar la construcción de un centro de acogida e interpretación que extraiga del templo los servicios que ahora se prestan dentro.

No es la primera vez que se plantea la realización de un concurso de ideas para salvar el monumento, ya que el mandato pasado fue el PP quien presentó una enmienda a los presupuestos de 2017 para destinar 550.000 euros para realizarlo en colaboración con el COAM. Esta propuesta fue rechazada por Ahora Madrid, que también obvió una iniciativa del PSOE similar. Los socialistas, precisamente, rescataron esta idea para incluir una enmienda a los presupuestos vigentes, que tampoco logró captar la atención del nuevo equipo de gobierno.

El último toque de atención llegó hace apenas unos días, cuando el reputado egiptólogo Zahi Hawass pidió por carta la protección del santuario nubio. «Es el único regalo que hemos hecho al pueblo español y no lo está cuidando . Todos los regalos que se han hecho a otros países sí están cubiertos; así que si no puede protegerlo, entonces tiene que devolverlo porque no lo está valorando», criticó con contundencia. La edil socialista, impulsora de la iniciativa, Mar Espinar afirmó que ya «es hora de decir basta» al deterioro del templo egipcio y recordó que no sólo Hawass ha denunciado la situación, sino que en 2006 un grupo de egiptólogos ya reclamaron cubrirlo. Tras su aprobación por unanimidad, el futuro del que es el monumento más antiguo de la capital parece que estará asegurado, gobierne quien gobierne.