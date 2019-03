Madrid Central, un «caos» para el circuito de música en vivo Las salas temen que se perjudique «la imagen que se tiene de la noche de Madrid»

Nacho Serrano @REVISTA_HRB MADRID Actualizado: 25/03/2019 00:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Enfado e incertidumbre en el circuito de música en directo madrileño. Tras la entrada en vigor de Madrid Central, el acceso de los artistas a las salas de conciertos se ha convertido en un problema añadido para una escena que ya tenía muchos problemas de los que preocuparse. La gran mayoría de los músicos que dan conciertos en la capital son independientes, artistas con pocos medios que se enfrentan a una verdadera odisea cada vez que van a ofrecer un concierto. A partir de la semana pasada, además de tener que desplazar amplificadores, instrumentos (incluyendo la aparatosa batería), el cableado y el resto de equipación (el llamado «backline») hasta el centro de Madrid, en muchas ocasiones a cambio de un caché pírrico o incluso inexistente, ahora tendrán que estar pendientes de las restricciones de la nueva medida de Carmena.

El Ayuntamiento ha establecido un sistema de veinte permisos al mes por sala (veinte matrículas que no recibirán multa) para el acceso de los artistas, pero tanto locales como músicos creen que es claramente insuficiente. «La coordinación diaria de accesos para todos los músicos y personal de producción es una cifra que puede llegar a alcanzar los cien vehículos al mes, muy por encima de los veinte accesos que tenemos hasta el momento», explica el director de la sala El Sol, Miguel Calvete. «Sabemos que una implantación como esta producirá cambios sociológicos en el consumo en los cinco barrios del centro, más aún para ofertas culturales ya de por sí más vulnerables a determinados cambios, como las de nuestros locales. La medida supone también una dificultad más para el público habitual que asiste a conciertos y para su movilidad posterior. Solo nos queda esperar a que se mantenga al menos la misma asistencia a los locales de música en vivo. El tiempo nos mostrará los cambios que esta medida produce, y si afectará a la aparición de nuevas propuestas de ocio, o incluso si modificará la imagen que siempre se ha tenido en el resto del mundo de la noche de Madrid».

Sin información

La asociación La Noche en Vivo, que representa a las salas de la capital, es la encargada de gestionar los permisos. Su director, Javier Olmedo, cree que la medida se ha sacado adelante «con prisas, sin previsión ni planificación», y lamenta que no se ha dado información a los implicados. «Los músicos están perdidos con todo esto, y el Ayuntamiento parece no saber que a veces se necesitan dos, incluso tres coches para llevar todo lo necesario para dar un concierto. Si una sala programa conciertos casi a diario, está claro que las cuentas no salen. Y los parkings no son una solución, porque la mayoría de estos conciertos no mueven mucho dinero. Al final los artistas tendrán que dar varios viajes... Va a ser un problema, y creo que los próximos meses van a ser caóticos».

«Se ha hecho todo muy rápido», lamenta un gran conocedor de la escena como Fernando Pardo. En su habitual tono socarrón, el guitarrista de Sex Museum y Los Coronas lamenta que «quien toma estas decisiones suele ser alguien que no va en coche por el centro. Los que van a dar un concierto tienen que meter su equipo en las salas, y no se ha pensado en ellos. Menos mal que está la asociación de La Noche en Vivo, si no estaríamos totalmente bloqueados. Solo pedimos más sensibilidad al Ayuntamiento. Se supone que quienes nos gobiernan deben tener capacidad para generar ideas que den mejores soluciones».