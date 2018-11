Madrid Central arrancará sin paneles informativos hasta mayo: «Se convertirá en una ruleta rusa» Ciudadanos critica la «deficiente información» que proporciona el Ayuntamiento a tan sólo diez días del estreno de este «capricho ideológico» de «Ahora Carmena»

Los paneles informativos de acceso a Madrid Centralno estarán operativos hasta, al menos, el próximo mayo, pese a que el área bajas emisiones, de 472 hectáreas, entrará en vigor el viernes 30 de noviembre de forma manual, y el control telemático también lo estará a partir del 9 de enero. Según explicó ayer el director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Francisco López Carmona, en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, se tardará en torno a un mes y medio en formalizar el contrato, ya que ayer aún se estaba celebrando una mesa de contratación para seleccionar a una de las ocho empresas que se presentaron a la licitación. Además, habrá que esperar otros cinco meses más para la activación real del servicio.

Una vez terminada la campaña de Navidad, comenzará un periodo de dos meses de prueba del sistema telemático, en el que estarán implicados los aparcamientos públicos de rotación y los garajes privados que también ofrecen plazas de aparcamiento por horas. Ellos tendrán que aportar información de los espacios de estacionamiento que tienen disponibles en tiempo real para poder aparecer en las pantallas informativas.

López Carmona ha justificado que la implantación tardía de estos 17 paneles de mensajes en las puertas de entrada a Madrid Central no es «imprescindible» para la activación de las restricciones de Madrid Central. «En la actualidad, hay cuatro Áreas de Prioridad Residencial (APR). Ninguna está dotada de este tipo de paneles. Es deseable su implantación, pero no es imprescindible. No es una condición previa para la puesta en marcha de Madrid Central, como pidió en una enmienda Ciudadanos», justificó el director general tras ser preguntado por el portavoz de la formación naranja.

Peligro de multa

El edil de Cs Sergio Brabezo criticó la «deficiente información» que se está proporcionando por parte del Ayuntamiento a tan sólo diez días del estreno de este «capricho ideológico» de «Ahora Carmena». La líder de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís, también censuró que quien desee aparcar en el centro «se está jugando su suerte a la ruleta rusa», ya que no sabrán si se van a llevar una multa del Ayuntamiento de Madrid. Para Villacís, la implantación de los paneles informativos es «un punto básico».

Ciudadanos y PSOE coincidieron en señalar los errores en la línea de atención ciudadana del 010, un servicio que «está saturado». El concejal socialista José Manuel Dávila criticó que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor carecen de un departamento especializado en Madrid Central.

Dávila recapituló ciertos fallos en la campaña informativa que deben ser solventados para evitar «confusión». Entre ellos, que en la web municipal figuraba hasta el día 15 la posibilidad de pinchar un enlace para acceder al folleto explicativo pero que este documento no estaba disponible «online». O el documento «Madrid Central. Modelo de gestión», que contiene inexactitudes y contradicciones con respecto a lo aprobado en la Junta de Gobierno.

En cuanto al apartado «parkings de uso público Madrid Central», subrayó que sólo contiene las condiciones de acceso pero no su localización, ni otros datos de interés. El edil reclamó que se mejore la información sobre la ocupación de los aparcamientos públicos «mediante paneles en la vía pública o aplicaciones telemáticas».

Todos estos fallos corroboran para el PP que la medida no es más que una «chapuza». «Si uno va al centro para aparcar en un parking, pero no tiene información y cuando llega al parking está lleno, ese ciudadano va a ser multado y multado», consideró el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que cree que Madrid Central es «una medida no meditada» que se debe paralizar.