Madrid, capital de las artes escénicas en español Más de un tercio de las representaciones de toda España se realizan en la región, que recauda más del 51,5% de la taquilla

Adrián Delgado Madrid Actualizado: 17/11/2019 01:30h

La escena madrileña ha vivido en los últimos años, a ojos del sector teatral, un auténtico renacer del que tanto las administraciones públicas como los productores privados sacan pecho. Recuperados los niveles de público que la crisis se llevó por delante, más allá de los datos de taquilla, la variada oferta que es capaz de asumir ha convertido a la región en un baluarte de las artes escénicas para el mundo de habla hispana. Así, los espectáculos que se suben a los escenarios de alguna de las 284 salas censadas por el Ministerio de Cultura en su último anuario de estadísticas culturales se han convertido en un «polo de atracción turística» fundamental para Madrid. Con 1.132 compañías registradas -entre aquellas que se dedican al teatro y a la danza-, las producciones teatrales, con los musicales como un fenómeno de especial interés, generaron más de 104 millones de euros de impacto económico durante 2017. Una cifra que supone el 51,5% del total de la recaudación en España y que, según las perspectivas de los empresarios, subirá en las estadísticas de 2018 que se elaborarán al cierre de este año.

«Madrid es la quinta capital del mundo del teatro -por detrás de Broadway, en Nueva York; West End, en Londres; París; y Buenos Aires, respectivamente- y la primera en teatro y musicales en español», explica a ABC Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España y de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. «La situación del sector es, en términos generales, muy positiva. Hay una variedad muy enriquecedora de espectáculos para todos los públicos. Están naciendo nuevos espacios de pequeño formato y, a la vez, se están consolidando salas con grandes aforos, sobre todo dedicadas a los musicales», explica este productor teatral que, además, gestiona y dirige el Teatro Bellas Artes y el centenario La Latina de la capital. En ellos ha observado un creciente interés del público de América Latina que incluye en la organización de sus viajes comprar entradas para ver un espéctaculo en Madrid. En el ámbito nacional, a su juicio, la capital también «gana enteros» respecto a Barcelona a consecuencia de la grave crisis provocada por el independentismo.

«Nos dirigimos a un público que es universal», añade Enrique Salaberría, productor que lidera el Grupo Smedia desde hace dos décadas. Las estadísticas propias de los teatros que gestionan en la región -entre ellos el Alcázar, el Fígaro, el Pequeño Gran Vía o el Carlos III de Aranjuez-, actualizadas constantemente, reflejan el interés que la oferta cultural madrileña despierta entre el turismo internacional. «En la última semana han comprado entradas 453 personas desde Estados Unidos, 159 desde México, 135 desde Francia, 125 desde Canadá o 107 desde Argentina», pone como ejemplo.

El español triunfa

«En lo que va de año nos han visitado ya 5,7 millones de turistas extranjeros, un 7,4% más que el pasado año por estas fechas, y los números siguen creciendo. Pero lo realmente importante es que este crecimiento no está siendo sólo cuantitativo, sino también cualitativo. A la Comunidad de Madrid llega un turismo de calidad. Estamos a la cabeza de España en gasto medio por turista, y eso no es casualidad. Quien visita Madrid disfruta de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, gastronomía, turismo de compras, naturaleza… Es un turista que tiene muy claro que todo lo que ofrece la región no se encuentra en otros lugares», apunta Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura del Ejecutivo regional.

«El modelo del español triunfa tanto en teatro de texto como en musicales», asegura Salaberría. Sobre estos últimos destaca el buen momento que vive la capital, aunque reconoce que la temporada de 2018 fue mejor que la actual. «Es un producto con mucho riesgo asociado», explica. No obstante, recalca que 2019 está siendo un año «magnífico» para las artes escénicas madrileñas. A ello contribuye de forma fundamental la respuesta que el público joven está teniendo con la producción privada. «Los espectadores tienen claro que el teatro forma parte de su vida y el consumo de este producto cultural ha aumentado considerablemente», dice. «La gran riqueza de la escena madrileña está en su variedad y su apertura. Esto es, en realidad, un reflejo de lo que es la sociedad madrileña, una sociedad abierta, diversa y cosmopolita», recalca Rivera de la Cruz. Entre los datos que manejan desde Smedia llama la atención que un tercio del público que asiste a sus teatros sea menor de 27 años -el 25% tiene entre 25 y 34 años; el 30%, entre los 25 y los 44 años; y el 18%, entre 45 y 54 años-. «Madrid está demostrando ser una sociedad urbana en pleno crecimiento que ha establecido el ocio como uno de los pilares de su modelo de vida», considera. Crítico con la gestión que, hasta ahora, se ha hecho de las artes escénicas desde las administraciones públicas, señala que los precios altos no son «un freno» para aquellos que consideran que ir al teatro «forma parte de sus vidas». «Evidentemente es un producto destinado a un público de clase media-alta», reconoce.

Según los últimos datos disponibles, en la Comunidad existen 166 espacios teatrales estables de titularidad pública, frente a los 115 registrados en manos privadas. «Hay una competencia desleal de lo público que, sin embargo, se ha equilibrado de forma natural. Lo público, con un nivel de gasto altísimo en productos que mueren en semanas, ha estado más vinculado a las amistades que a los intereses del espectador. No se puede invadir la escena con productos pagados con dinero público que no interesan. La cultura no tiene que ver, exclusivamente, con lo exquisito», critica apuntando a que espera un «mayor entendimiento» entre lo público y lo privado con los nuevos Gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Para Cimarro, que coincide en que el sector público se ha metido «en espectáculos que encajaban más en el sector privado», es necesario que exista una mayor colaboración público-privada que permita desarrollar una «política de coproducciones». «Ha habido un cambio de actitud muy positivo en el actual Área de Cultura municipal respecto al anterior equipo de Gobierno», matiza sobre algunos avances, entre los que destaca la recuperación de Matadero como espacio del Teatro Español o la posibilidad de ganar visibilidad con banderolas publicitarias en las farolas de la capital.

«El compromiso del Ayuntamiento con el tejido teatral de la ciudad no es un mero maquillaje: es una realidad. Y vamos a trabajar con ellos, juntos, con los profesionales que día a día dan lo mejor de sí mismos para sacar sus proyectos teatrales adelante, porque realmente creemos que la cultura es uno de los pilares fundamentales de la acción de Gobierno», explica a ABC, al respecto, la delegada de Cultura, Deportes y Turismo, Andrea Levy. «Las puertas de mi despacho están abiertas a creadores y promotores. De hecho, estamos trabajando también con el sector de los musicales para reconocer el potencial que tienen como motor turístico de Madrid y ya he mantenido reuniones con muchos productores. Vamos a subrayar que sea la capital mundial de los musicales en español», añade.

«El calendario de conciertos, musicales, obras de teatro, exposiciones y festivales es cada vez más extenso, y crece porque también crece el interés de quienes nos visitan en consumir cultura y en disfrutar de ella», concluye, por su parte, la consejera del ramo Marta Rivera de la Cruz.