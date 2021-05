Madrid busca la fórmula para conservar el toque de queda y prohibir las reuniones tras el estado de alarma El Gobierno regional acudirá al TSJM para limitar la movilidad en zonas confinadas, pero no necesita aval para los horarios en bares y comercios

Carlota Barcala SEGUIR MADRID Actualizado: 01/05/2021 00:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Qué pasará a partir del 9 de mayo, día en que decae el decreto de estado de alarma, es una incógnita que poco a poco comienza a despejarse, aunque a falta tan solo de una semana muchas preguntas siguen sin respuesta. La Comunidad de Madrid trabaja en la fórmula que le permita conservar el toque de queda y la prohibición de las concentraciones de no convivientes en domicilios. La tarea no resulta sencilla, puesto que obliga a restringir derechos fundamentales, como son el de libre movilidad, circulación y reunión. Sin el instrumento jurídico excepcional aprobado por el Gobierno central en octubre, y sin alternativa, las medidas solo pueden preservarse mediante aval judicial. Si no lo consiguen, el