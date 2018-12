La madre de los niños «robados» en un coche: «¡Quiero a mi hija, si no me mato!» La Guardia Civil busca al hombre que sustrajo el turismo con un menor de 3 años y un bebé de 11 meses en Villalba

Nassera, una vecina de Collado Villalba, se llevó ayer el peor susto de su vida. Un hombre, al que al cierre de esta edición estaba buscando la Guardia Civil, le robó el coche con sus dos hijos pequeños dentro.

Por suerte, el varón, de 3 años, fue hallado poco después en una zona comercial de la localidad serrana; la bebé, de apenas 11 meses, fue encontrada por un vecino en el interior del turismo, a salvo. Estaba a unos 70 kilómetros de distancia del lugar de la sustracción, en la calle de Gerona de Fuenlabrada. Fue trasladada al hospital de esa última localidad para comprobar que se encontraba en buen estado. La madre tuvo que ser trasladada a un centro de salud con una crisis de ansiedad.

Los hechos ocurrieron a las 8.56 horas, cuando Nassera aparcó su Seat León negro en la calle de Ignacio González Serrano. Se bajó un minuto a llamar al portero electrónico para avisar a su hermana. Dejó las llaves puestas y el motor encendido. Zahulia, una familiar lo relató así: «Un hombre se metió en el vehículo y la empujó con la puerta, casi la mata. Mi hermana fue detrás del coche, gritando que tenía a los niños dentro», señaló la tía de los niños. «Fue un susto tremendo –añadió a Ep–. Nos hemos vuelto locas y la madre no paraba de gritar ‘¡Quiero a mi hija. Si no, me mato!’. Es una persona muy mala. Menos mal que la niña está bien y no le ha pasado nada. Espero que le den una condena y que no salga de la cárcel nunca».

El Equipo de Policía Judicial analiza el coche en busca de huellas u otros vestigios que den con el sospechoso y cree que el caso responde a un robo. El niño le definió como «raro y feo» y llevaba barba.