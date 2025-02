Un macrocomplejo industrial pondrá fin al mayor mercado urbano de la droga en Madrid

Imagine por un momento el lugar más degradado de Madrid. El dibujo, en palabras de Khadija (una de las vecinas de la calle de San Dalmacio), vendría a ser un infierno: «Esto es tierra de nadie». Un crisol de droga, delincuencia, okupaciones, prostitución ... y reyertas a menos de diez kilómetros de la Puerta del Sol; al sur, en el barrio más vulnerable de los 131 que atesora la capital. A un costado del núcleo urbano de San Cristóbal de los Ángeles se abre paso, con permiso del sector 6 de la Cañada Real Galiana, el mayor supermercado de droga dentro de la gran ciudad: una superficie colindante a la avenida de Andalucía, abandonada por las autoridades y sin visos de solución durante un puñado de largos años. Ahora, sin embargo, una carambola podría borrar de un plumazo la citada problemática.

A mediados de febrero, la inmobiliaria de lujo Engel&Völkers hizo pública la adquisición de estos terrenos, dentro de un proyecto millonario que prevé la construcción de «uno de los corredores industriales y logísticos más importantes» del distrito de Villaverde. La operación incluye el levantamiento de tres parques modulares, con una extensión total de alquiler de 50.000 metros cuadrados. «Cada uno de ellos cumplirá con los más altos estándares tecnológicos y tendrá unidades con espacios de arrendamiento entre los 2.000 y 10.000 metros cuadrados», informan desde la compañía, en plena diversificación del negocio, tras más de 40 años dedicada la intermediación de propiedades residenciales y comerciales de alto ‘standing’. Pese a que las cifras de la transacción son secretas, el coste del solar, según el rango de la zona, habría rondado los tres millones de euros.

Sea como fuere, lo cierto es que la proyección de este complejo transformará por completo un espacio al que muchos afectados califican ya de ‘territorio sin ley’. Cien metros separan la boca del metro de San Cristóbal de los ‘bloques militares’ , como así apodan en la barriada a los tres únicos edificios de viviendas del polígono de San Dalmacio. Hasta esas casas, usurpadas en su gran mayoría, peregrinan cada día decenas de toxicómanos en busca de su dosis. El camino es breve, pero no por ello exento de peligros. A la entrada, una pintada saluda a los visitantes: «Queremos disturbios, no trabajo». Dentro, la situación no mejora. Los portales están devastados y algunos de los pisos han sido apuntalados ante el miedo a un previsible derrumbe.

Agentes de la Policía registran a un hombre en los ‘bloques militares’ GUILLERMO NAVARRO

Las intervenciones de la Policía son constantes. «Viven aquí», ironiza una vecina. Este periódico es testigo de una detención. Agentes del Cuerpo Nacional se personan en el enclave y piden la documentación a varios de los presentes. Uno de ellos, marroquí, tiene una orden de expulsión de España que no ha cumplido al salir de la cárcel. Tras ser cacheado, es conducido a la Brigada de Extranjería. «Es el pan de cada día», advierte la última pareja de funcionarios, antes de emprender la marcha.

Detrás de la primera línea, emerge un vasto descampado. Una especie de trinchera infinita, flanqueada por pequeños puntos de chabolas. «Allí se meten de todo», reconoce una joven, camino del suburbano. El proyecto industrial cercenará el improvisado poblado, aislándolo de los conflictivos ‘bloques militares’. En el último año, sus tres hileras de pisos han saltado al primer plano mediático por una serie de negros episodios. El más sonado tuvo lugar en diciembre, cuando la Policía Nacional rescataba a una menor de 13 años que estaba siendo obligada a prostituirse por su propios familiares.

Por si fuera poco, también la drogaban y narcotizaban hasta el punto de que la víctima se había vuelto adicta a las sustancias estupefacientes. La operación se saldó con la detención de la tía de la niña, acusada de su retención y explotación; y otras doce personas, entre ellos varios clientes y un segundo familiar que presenciaba alguna de las agresiones sexuales y grababa las escenas.

Dos mujeres ejercen la prostitución a plena luz del día GUILLERMO NAVARRO

Meses antes, en abril, un hombre resultaba herido muy grave al precipitarse desde una ventana de la segunda planta junto a otro individuo. El detonante del extraño suceso, apuntaban entonces a ABC varios residentes, pudo ser una pelea desatada en el interior de uno de los narcopisos. De aquel tiempo a esta parte, los atracos y robos con fuerza en vehículos han sido una constante. «¿Que cómo estamos? Todos los días es la misma historia», protesta el dueño de un bar, ubicado en la trasera del enclave: «Llevamos un año y medio desesperados».

Dado el evidente descontrol de este insólito mercado de la droga, la Policía Municipal incrementó tiempo atrás el patrullaje. Por su parte, la Junta de Distrito de Villaverde ha puesto sobre la mesa un plan para la posible intervención de los espacio libres entre los bloques de viviendas, los llamados interbloques. En este caso, los puntos señalados «no son de titularidad municipal, por lo que la acción de recuperación urbana corresponde a los propietarios, si bien el Consistorio estaría dispuesto a ofrecer su ayuda a través de las Unidades Distritales de Colaboración», señalan fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento valoran la operación de manera «muy positiva», al considerar que el movimiento de vehículos y trabajadores «podría servir de elemento disuasorio», además de «contribuir al desarrollo económico y urbanístico de la zona». Una visión que no comparten en la asociación vecinal La Unidad de San Cristóbal de Los Ángeles, para los que la futura base logística «va a traer más contaminación, ruidos y atascos». Cuestionados por el negro panorama que impera actualmente, inciden en la inacción de las autoridades sin querer abordar otras cuestiones: «Todos sabemos quiénes son, lo hemos puesto denunciado muchas veces y seguimos sin solución».

Una joven, a la entrada de la calle de San Dalmacio GUILLERMO NAVARRO

Antes de la compra efectuada por Engel&Völkers, La Unidad vecinal presentó a la junta de distrito un proyecto de recuperación del solar, sobre el que se dibujaba una residencia de ancianos, una escuela infantil y un espacio de terapias para pacientes con problemas psíquicos. «La concejala (Concha Chapa) nos contestó que no se podía porque los terrenos eran privados», aseguran, sin entender la actual situación: «Si hubiera un narcopiso en el barrio de Salamanca, probablemente duraría poco».

Mientras la operación avanza aún sobre plano, los vecinos de San Cristóbal continúan con su particular calvario, a la espera de unas actuaciones que no llegan. En junio, una multitud de personas salía a la calle cacerola en mano para hacer visible su hartazgo. Protestas que se han repetido hasta en dos ocasiones más. «¡Seguiremos hasta que nos hagan caso!», gritaban los asistentes en la última. Un guante, caído en saco roto, que el trazo empresarial de naves de última milla recoge ahora casi sin querer.