Los loteros ilegales toman la Puerta del Sol pese a la normativa de Carmena Las administraciones denuncian que el edil de Centro no actúa contra estos «piratas»: «Puede haber casi 200 y se saltan el acuerdo de 2016 que los regula»

Carlos Hidalgo

«Niña, venga, ve recogiendo ya, que nos vamos». Son las nueve de la noche en una atestada Puerta del Sol, casi esquina con Preciados, este mismo sábado. La que habla es una lotera «pirata» a otra, más joven, de su misma familia. La muchacha obedece la orden con la soltura que dan la cotidianeidad y saberse impunes. Son solo un ejemplo, real, de los al menos 160 vendedores ambulantes de décimos que hacen caja desde hace cosa de un mes en la plaza más famosa del país. A pocos metros, pespuntean en el escaso espacio libre que hay para moverse decenas de manteros y personas disfrazadas de personajes de dibujos animados con el rostro tapado. Y, en medio de este paisanaje urbano, la Policía Municipal. En solo un párrafo, se reproducen al menos tres irregularidades administrativas sin que nadie tome cartas al respecto.

Los despachos de loterías del centro están que trinan. Denuncian que de nada ha servido el convenio suscrito a primeros de octubre de 2016 entre los comerciantes; el concejal del distrito, Jorge García Castaño, y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), por el cual estos loteros ambulantes debían cumplir unas normas y tener firmado un contrato con cualquier administración legal. Estos pequeños empresarios resumen así su calvario: «Los ilegales nos están matando económicamente». Tal cual. Uno de ellos explica a ABC que el año pasado, en la campaña de Navidad (cuando se suponía que debía aplicarse lo pactado), tuvo pérdidas del 10% con respecto al periodo anterior, de 2016. Yeste año será peor, cree.

«Son ilegales totalmente. Pero quienes deben solucionar el problema no quieren meterle mano. El acuerdo con el concejal del distrito de Centro ha quedado en agua de borrajas», explicab ayer a ABC otro lotero de toda la vida, mientras que unos agentes municipales pedían a una vendedora irregular que desplazara unos metros más allá el caballete donde exhibe sus décimos, para no estorbar el acceso al suburbano. Luego, a alguno, les pedían la documentación. Muestran unas especies de cédulas azules que dejaron de estar en vigor hace más de siste años. Que no sirven para nada.

Los afectados hablan de que son 160 vendedores sin permiso los que campan por la zona, prácticamente todos los días, excepto los lunes. Los fines de semana, la cifra puede llegar a dos centenares. Por un lado, no tienen convenio con ninguna administración. La ley estatal del Juego, de mayo de 2011, establece que son las redes integrales (los despachos que solo venden apuestas del Estado) las que pueden contar con una especie de «comerciales» que distribuyan sus décimos en puestos callejeros: «Pero no es así. Los piratas ocupan el suelo sin pagar ningún canon municipal. Lo que hacen es comprar los billetes en lugares como Doña Manolita y revenderlos. Encima, con un recargo de 2 o 3 euros, lo cual está prohibido. Tampoco se dan de alta en autónomos. Están incumpliendo la ley del Juego». Es dinero negro.

«A nosotros, por la zona en la que estamos, nos cuesta un dineral nuestro local –explica un vendedor legal–; estás todo el año trabajando y viene otro y te quita lo que es tuyo. Y, para colmo, ahora tenemos Madrid Central [el cierre al tráfico privado del distrito]».

Dos personas disfrazadas con el rostro tapado

Muñecos enmascarados

El encuentro que han solicitado con el edil no es solo por el asunto de la lotería. También van a verse con el nuevo intendente jefe de la Policía Municipal de Centro Sur esta semana. Al anterior, como adelantó este periódico, lo destituyeron recientemente por tener un plan especial contra la piratería en esa área de cara a la campaña navideña.

Hay otros dos problemas que preocupan. Por un lado, están los «buscavidas» que se disfrazan de muñecos para conseguir unos euros a cambio de una foto. Se les obligó, por cuestiones de seguridad, a no llevar la cara cubierta, en plena alerta 4 antiterrorista. Como el que oye llover: siguen con sus cabezas de «Minnie Mouse», «Winnie the Pooh» o lo que esté de moda.

Y, cómo no, los manteros: «Ese tema está desmadrado. sobre todo a raíz de lo que ocurrió en marzo en Lavapiés. Cada vez hay más. Antes venían por las tardes y se quedaban en Arenal; pero ven que no van a por ellos y ya los tenemos en pleno Sol desde por la mañana, todo el día».