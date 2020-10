López reprocha a Pedro Sánchez que cargos públicos abandonen Madrid con las restricciones El consejero de Justicia ha criticado «la falta de ética y ejemplaridad» de los políticos que incumplieron las limitaciones de movilidad este fin de semana

Este fin de semana diez municipios de la Comunidad de Madrid han quedado sometidos a nuevas restricciones. Este lunes, el consejero de Justicia, Enrique López, ha criticado que cargos públicos han incumplido durante las primeras 48 horas las limitaciones de movilidad impuestas por directriz del Ministerio de Sanidad.

«Aunque quien saliera el viernes no estaba limitado y podía volver el domingo, cuando esto lo hacen cargos públicos estamos ante una falta de ética y de ejemplaridad», ha dicho López en una entrevista recogida por Efe, donde ha señalado que él mismo tenía un «compromiso» el sábado por la mañana fuera de Madrid que suspendió.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este sábado a una cumbre empresarial en La Toja (Galicia) tras su participación en el Consejo Europeo en Bruselas, de donde regresó el viernes. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Justicia aseguran que el consejero no se ha referido a Pedro Sánchez con sus declaraciones, sino a «cargos públicos» en general. «Es bueno que los políticos demos ejemplo a la sociedad también de la restricción de nuestros movimientos», ha dicho López en la entrevista.

A la espera de ratificación

Desde el viernes a las diez de la noche, más de 4,5 millones de madrileños de diez municipios tienen restringida su movilidad, tras publicarse la orden en el Boletín Oficial de la Comunidad. No obstane, los ciudadanos aún no pueden ser multados hasta que las medidas no sean ratificadas por la justicia. Según López, a lo largo de esta semana el juez se pronunciará al respecto, dado que el plazo habitual suele ser de tres días.

A la espera de la ratificación judicial y del recurso que el Gobierno madrileño ha presentado contra las restricciones del Ministerio de Sanidad, López ha subrayado que las medidas entraron este fin de semana en vigor por «obligación» del Gobierno central.

La Comunidad de Madrid ha recurrido la orden ministerial porque la considera «ilegal» y dar «certidumbre jurídica», por lo que ve «compatible» que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), busque el acuerdo entre las administraciones en el seno del Grupo Covid-19 y que, a su vez, el Gobierno madrileño acuda a los tribunales. «No hay que buscar ningún tipo de enfrentamiento en esto», ha sostenido López.

Vox también ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar medidas cautelarísimas contra las restricciones «para no generar zozobra en los ciudadanos», ha comentado López, que ha precisado que, pese a ser diferentes las medidas solicitadas por el Gobierno regional, comparten «la inquietud respecto a la ilegalidad de la orden» del Ministerio.