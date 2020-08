Mr. Kilombo clausura Las Noches de Río Babel: «Cada concierto es como si fuera el primero… o el último» El ciclo organizado por el festival Río Babel cierra su edición este viernes con mestizaje en La Riviera

El festival madrileño Río Babel es otro de los muchos que han visto truncada su edición de este año, pero también es uno de los que no se han resignado a desaparecer del todo, y ha organizado el ciclo Las Noches de Río Babel, que tienen lugar en La Riviera y ya han recibido a Tu Otra Bonita, Rayden y El Kanka. Este viernes, el turno es para Mr. Kilombo, una de las figuras destacadas de la actual escena de mestizaje musical, que llega para presentar «Cortocircuitos», su quinto disco de estudio.

¿Cómo está viviendo la reactivación de los conciertos en general, y en su caso en particular?

Con mucha emoción. Después de tanto tiempo sin poder subirnos al escenario, los poquitos conciertos que hemos podido hacer los hemos vivido como si fueran el primero, o el último. Me ha sorprendido mucho ver lo que la gente se apoya tanto en la música en circunstancias difíciles.

¿Cómo imagina su concierto en La Riviera?

Pues hemos diseñado un show muy especial. Sabemos que vamos a tocar para gente sentada y distanciada, así que hemos preparado varías sutilezas que a lo mejor en un festival no se percibirían. Creo que va a ser un concierto a flor de piel.

¿Le preocupa que se carguen las culpas de los rebrotes sobre los conciertos?

No creo que tengan la culpa. Dentro de la organización de conciertos veo mucha concienciación, aforos muy limitados, y unas medidas mucho más restrictivas que en aviones o transporte público, por ejemplo. Ahora mismo creo la gente puede ir muy tranquila a los conciertos.

Ha actuado en algún chiringuito de playa estos días, ¿verdad? ¿Qué le parecieron las imágenes del DJ de Les Castizos, escupiendo y dando de beber a la gente de su botella en un de Torremolinos?

No he visto las imágenes, lo siento, no puedo opinar. Si es así como dices, me parece un disparate, evidentemente. Durante este verano estoy haciendo un poco de dieta informativa y estoy sin televisión y tratando de darme un descanso de ver las noticias, que acaban siendo monotemáticas.En cuanto a los chiringos, tengo que decir que a la hora de programar música en directo sí que estoy viendo que están siendo escrupulosos con las medidas. Alguien que se arriesga a hacer conciertos en directo ahora mismo en su chiringuito, es que está realmente comprometido y es amante de la música, y eso se nota.

Esta locura que estamos viviendo, ¿está afectando de alguna forma a su manera de componer?

Tengo un disco recién sacado, que se ha quedado huérfano, y todavía tenemos que presentarlo y cantarlo en directo todas las veces que merece, así que tengo que confesarte que no he escrito ni una coma desde que empezó todo esto. He aprovechado para tomarme un descanso de mí mismo. De todas maneras, creo que ya se ha cantado, escrito y hablado suficiente sobre el tema. Desde luego, cuando empiece a escribir otra vez, sospecho que lo haré sobre temas diferentes

He visto que le «horroriza» que le etiqueten de optimista, ¿por qué cree que puede pasar eso, si aborda todo tipo de temas?

(Risas) Bueno, tampoco me horroriza. Sí que es verdad que no me veo tan reflejado. No necesito verle el lado bueno a todo. Me gusta más escribir sobre la aceptación. Sí que creo que hay un tinte muy vitalista en mis canciones, pero trato de que no sea ingenuo. Qué sabio fue Kiko Veneno cuando dijo eso de: «Enamorao de la vida, aunque a veces duela». Me siento identificadísimo.

Ahora mismo quizá sí haga falta un poco de optimismo extra, ¿no? ¿o por el contrario hay que ponerse más serios que nunca, por respeto a quienes lo están pasando mal?

Pues creo que ni una cosa ni la otra. Creo que es un buen hábito tratar de encontrar el equilibrio. Precisamente la gente que lo está pasando mal es la que más necesita de la alegría, la evasión, el sentido del humor, etc. Creo que se puede compaginar muy bien el tratar de disfrutar y pasarlo bien, con ser prudentes por solidaridad con los de al lado.

Veo que ha compuesto para otros artistas, ¿para quiénes?

Más bien he compuesto con otros artistas. Me interesa mucho escribir conjuntamente con gente a la que admiro. Se llega a unos lugares que ni te esperas. Estoy particularmente orgulloso de la que hice junto con mis queridos y admirados Fuel Fandango. Se llama «Mi Danza»

¿La cultura está recibiendo toda la ayuda que se merece en estos momentos?

Desde luego hay muchas salas de música en directo, teatros, etc. que se están viendo obligados a cerrar. Los equipos técnicos de los artistas, por las características específicas del sector, lo tienen complicado para acceder a las ayudas. Hay un montón de puestos de trabajo en juego, además de mucha cantidad de talento que corre riesgo de quedarse por el camino. Sí me parece muy necesario que se tenga muy presente al sector cultural, que está siendo especialmente perjudicado con toda esta situación.

¿Qué planes tiene para el resto del año? ¿O es imposible hacer planes?

Pues la idea es ir empezando poco a poco a hacer conciertos. Esperemos que las circunstancias nos lo permitan. Deseadnos suerte.