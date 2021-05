El jurado popular comienza a deliberar hoy: estas son las incógnitas del juicio contra el rey del cachopo César Román está acusado de matar y descuartizar a su pareja Heidi Paz y la Fiscalía pide para él 15 años de cárcel

Tras catorce intensas jornadas, el juicio contra César Román, también conocido como el rey del cachopo por su vinculación con este producto, quedó visto para veredicto el pasado jueves. El hostelero madrileño está acusado de matar y descuartizar a la que era entonces su pareja, la hondureña Heidi Paz, y la Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Este lunes, la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada Araceli Perdices, ha recibido los hechos del juicio y será el jurado popular el que determine si César Román es inocente o culpable.

El fiscal Miguel Mínguez y los abogados, de la defensa, la acusación particular y popular, asistirán esta mañana a la entrega del objeto del veredicto, compuesto por los hechos, la participación del acusado y su culpabilidad, según señala Europa Press. Tras la entrega, los nueve miembros se reunirán y comenzarán las deliberaciones. Primero tendrán que votar los hechos alegados, los que se declararan probados si obtienen al menos 7 votos en el caso de que esos hechos resulten perjudiciales para el acusado y 5 si le son favorables. Una vez se obtiene la mayoría para probar los hechos se procede a la votación para decidir sobre su culpabilidad o inocencia exigiéndose también las mismas mayorías. El jurado tendrá que responder a numerosos interrogantes. Estas son las claves a las que tendrá que dar respuesta la sentencia.

– ¿Acabó César Román con la vida de Heidi Paz? El rey del cachopo declaró durante horas en el juicio pertrechado con el sumario como si fuera un abogado. Afirmó que Heidi Paz se había dedicado a la prostitución y que, cuando le dieron muerte, andaba involucrada en una red de narcotráfico dirigida por un comisario de la Policía Nacional dedicada a 'vuelcos' (robos de alijos a otros traficantes) de cocaína. También señaló que el 13 de agosto mantuvo una reunión en Legazpi con la supuesta trama organizada porque en mayo le habían prestado 9.000 euros a la muchacha para regularizar sus papeles y traer a sus dos hijos menores a España. El cuerpo desmembrado de Heidi Paz fue encontrado el 13 de agosto de 2018 en una nave ubicada en Usera alquilada por la sociedad de Román, dentro de una maleta y tras detectarse un pequeño incendio. En su alegato final, el rey del cachopo aseguró que no existen pruebas de su culpabilidad.

– ¿Es el rey del cachopo una persona violenta? Gloria Francis B.S., madre de la joven hondureña, identificó en el juicio la maleta en la que el 13 de agosto de 2018 se halló el torso de su hija, aseverando que pertenecía a César Román porque la vio en la mudanza que realizó la pareja a un piso en Vallecas. También aseguró que nunca le gustó el rey del cachopo porque era un hombre mucho más mayor que ella, «muy celoso» y que hostigaba a su hija. «Quería saber dónde vivían. Ella me dijo que no me quería preocupar. Ese es mi dolor. Podría haber llamado a la Policía. Sabía que este hombre le estaba haciendo daño por lo celoso, por el maltrato que le daba. Yo sé que la maltrataba», narró con la voz quebrada y llorando. Por otra parte, la exmujer de César Román describió su perfil «violento, controlador, manipulador y celoso». En uno de los episodios de violencia, relató que le tiró en la calle una bombona de butano encima y en otro lanzó a su sobrina desde un taxi en marcha. Otra de sus exparejas aseveró que el acusado «mató» a tres de sus perros y a otra perrita le dio «una paliza y le rompió la mandíbula», hechos ocurridos en el chalé en el que vivían en Cubas de la Sagra y que fue corroborado por otro de los testigos.

– ¿Son suficientes los indicios que apuntan a César Román como autor de la muerte de Heidi Paz para materializar una condena? El fiscal Miguel Mínguez sentenció en su informe final durante el juicio que los hechos probados en el juicio determinan que acabó con la vida de Heidi Paz y procedió a posteriori a seccionar el cadáver para dificultar su identificación. «Debe haber un respeto por los difuntos y por sus familiares. En este caso se privó a la familia de enterrar las partes que no han aparecido», aseveró el representante del Ministerio Fiscal. Además, enumeró los indicios que, según su perspectiva, permiten enervar la presunción de inocencia del rey del cachopo. Por su parte, César Román ha defendido siempre su inocencia y su defensa pide la libre absolución: «Aquí se han presentado indicios como si fueran pruebas», espetó durante el juicio.