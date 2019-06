Juicio a la auxiliar de Alcalá: «El médico felicitó a mi hermana por su recuperación y murió poco después» Los familiares de las dos víctimas que se imputan a la sospechosa relataron que sufren secuelas psicológicas

Los testimonios volvieron ayer a poner contra las cuerdas por segundo día consecutivo a la auxiliar de clínica que se sienta en el banquillo, acusada de asesinar a dos pacientes del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en 2015 y 2017. Beatriz López Doncel, de 39 años, escuchó ayer a los familiares de las dos mujeres que perdieron la vida justo cuando iban a ser dadas de alta, además de las consecuencias que los terribles homicidios que se le imputan han causado en su entorno.

Consuelo Doblado, la segunda víctima - Telemadrid

Un hermano y un hijo de las fallecidas pasaron un mal trago al recordar la tragedia en la que se vieron envueltos. Y más aún, al ver la cara de persona que, supuestamente, inyectó aire en las venas del brazo de las ancianas de 92 y 86 años con una jeringuilla. Ese acto les causó una embolias gaseosa masiva que provocó su muerte inmediata, tal y como acreditaron los médicos que declararon la víspera y la Policía.

«A mi hermana Consuelo Doblado la felicitó el médico por su buena evolución. No se me olvidará. Estábamos paseando; la sacaba todos los días para que moviera las piernas y no estuviera encamada. El doctor nos dijo que le darían de alta al día siguiente. A las 11.30 horas me hice una foto con ella en los pasillos del hospital», manifestó Carlos ante el tribunal y el jurado popular, que enjuicia el caso, exhibiendo la imagen de su hermana.

Fue el 2 de agosto de 2017. Diabética y con problemas de visión, tenía 86 años e ingresó por una infección respiratoria, relató. A las 13.40 horas él se marchó, tras darle la comida ya que tenía problemas de visión y era dependiente. Al poco de llegar a casa, le llamaron. «Consuelo había sufrido un fallo multiorgánico», informa Ep. Su compañera de habitación tenía alzheimer.

Una hora después le comentaron que le iban a hacer un escáner ante la sospecha de que la muerte no fue natural. La prueba confirmó que fue violenta. «He sufrido depresión. Aún sueño con ella. Fue un palo muy gordo. No estaba para morirse y hay muchas fotos que lo demuestran», recalcó.

Cuestionan su versión

Y desmintió, tajante, a la acusada quien relató que cuando tomó la temperatura a Consuelo tenía fiebre (38,8º) y que avisó a la enfermera y a los médicos. La sanitaria que la atendió también la contradijo y, es más, aseguró que la sospechosa le dijo al comenzar el turno ese día: «Hay una mosca en la habitación 528, una expresión desafortunada que empleamos como jerga y que indica que alguien va el morir», manifestó la profesional. Ymás, sin motivo alguno.

La cámara la filmó entrando y saliendo cuatro veces de ese cuarto. Según el responsable policial de la investigación no hay duda que fue la última persona que la vio con vida la homicida, pues la embolia masiva causa la muerte de forma inminente. Carlos negó, además, como sostuvo la procesada, que su hermana estuviera agitada esa mañana y tumbada de costado. Tras la autopsia, fue detenida.

También prestó testimonio José Luis Moragón, hijo de María Luisa, de 92 años que falleció en 2015. Entre ese caso y el último la acusada e stuvo de baja año y medio, un tiempo en el que nada ocurrió. Luisa ingresó en el centro por desnutrición. Tras recuperarse el médico le dijo que le iba a dar el alta al día siguiente: el 30 de julio. Jamás salió de ahí.

«Estaba estupendamente, no tenía ningún problema grave. La dejé después de cenar. No me lo podía creer», comentó. José Luis indicó que su familia solo permitió que le realizaran el TAC cuyo resultado dejó a Arranz estupefacto. A partir de ahí se judicializó el caso y comenzaron las investiaciones. Relató que tiene un hermano discapacitado que se ha deteriorado mucho desde la repentina muerte de su madre, informa Efe.

El juico acaba hoy con los informes forenses y el lunes se entregará al jurado el objeto del veredicto.

Se sospecha que el número víctimas de la encausada es mayor, pero no se ha podido probar.