Hacía frío el viernes por la mañana, hasta caían copos de nieve en marzo. En un momento anómalo, quizás el más complicado de nuestra historia reciente, pasan cosas nunca vistas. Pero alguna no inesperada. Esa mañana, en el Parque 5 de Bomberos, distrito de Usera, una furgoneta blanca hacía parada y seguía camino de Ifema . No se trataba de llevar cátering, ni folletos de una feria. Llevaba 20 respiradores que hacían falta a vida o muerte . Literal. Y esa esperanza de vida para enfermos graves salía de una empresa, la gestora de los gimnasios Go Fit. Es solo una muestra.

Como alcalde de Madrid, solo puedo mostrarme conmovido por la ola de solidaridad de más de 400 empresas y particulares que, a cambio de nada, han donado en momentos de enorme dificultad también para ellos, elementos esenciales para intentar capear esta crisis.

El epicentro de esta solidaridad se siente, llega, palpita, en las Juntas de Distrito de todo Madrid , en las 21. Camiones con patatas, respiradores, mascarillas, comidas de estrella Michelin para los más desfavorecidos (el gran cocinero Sandoval), fruta fresca, hasta muebles y dinero. Móviles y «tablets» para los que están afrontando, solos, la enfermedad en los hospitales. Un hilo umbilical tecnológico con sus seres queridos.

Recursos que no salen por arte de magia, que son de la ciudad para la ciudad. Que salen de lo más profundo que tiene el ser humano, que es la solidaridad ante la catástrofe. Pocas cosas más emocionantes puede vivir un alcalde en esta tesitura.

El Ayuntamiento está gestionando esta ola de solidaridad , administrando y repartiendo, asimilando situaciones y circunstancias que ni si quiera se pasaban por nuestras pesadillas hace solo unos meses.

Por eso quiero hacer un reconocimiento expreso a todos aquellos que están mostrando la mejor cara de Madrid, una ciudad abierta en la que nadie es forastero. Y en la que a nadie vamos a dejar atrás.

Esta es una batalla contra un enemigo silencioso e invisible, que se gana de muchas maneras, casi todas heroicas: quedándose en casa, cumpliendo con nuestras obligaciones en hospitales, servicios sociales, policías, cajeros de supermercado, servicios de limpieza, recogida de residuos…

Y en la que debemos ser solidarios y agradecidos.

En nombre de la ciudad, desde mi puesto, gratitud inmensa a todos vosotros : múltiples asociaciones y colectivos que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para contribuir con su granito de arena, desde las Academias Española y Madrileña de Gastronomías, a la Asociación Empresarial Hotelera, la Federación de Cocineros y Reposteros de España y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid; el Grupo de restaurantes del distrito de Latina, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid o la Asociación Nacional de Amigos de Animales. Varias escuelas infantiles y colegios de Educación Infantil y Primaria han ofrecido su «stock» de alimentos para los que más lo necesitan. La lista no se queda aquí, porque entre que escribo estas líneas y se publican, decenas de empresas y asociaciones han aparecido mostrando su cara humana, su cara real. La de una sociedad que merece la pena, por la que merece la pena esta pelea.

Entre las empresas que también se han volcado en la ayuda, sin ser una lista cerrada pues cada día se reciben decenas de ofrecimientos de ayuda, es necesario mencionar a: El Búho Catering/grupo Alas, Academia Madrileña de Gastronomía, Lola Market, Facyre, Coca Cola, Microsoft, El Corte Inglés, Vivo, Esada, Travi Protección Laboral, Restaurante el Qüenco de Pepa, Manolo Bakes, Nivea, Endesa, Restaurante Coque, Ion Tiriac, Apartamentos Caballero de Gracia, Siemens, Artiem Hoteles, Danone, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Hotel AC Carlton, Hotel Villamagna, Hotel Liabeny, Grupo restaurantes del distrito de Latina, Cesal, Remar, Colegio Mirasol, Huawei, Meliá Madrid Serrano, Grupo Pastas Gallo, Patatas Meléndez, BMW, Porsche Ibérica, Hotel Iberostar las Letras, Greenergy, Hastings School, Utopicus, Restaurante La Pecera del Círculo de Bellas Artes, El Mentidero de la Villa, Grupo de Empresas El Brillante, Go to market, Go Fit, Be One, Marco Aldany, Rincón Mexicano, Coca Cola European Partners, Pascual, Grupo de colegios de Madrid, Ikea, Fundación Madrina, Mallorca, Asociación Nacional de Amigos de Animales, Procter & Gamble, Empresaria Catering Las Murallas.

Son todos los que están, no están todos los que son , entre otras cosas porque también hay donaciones que no quieren que figure su nombre.

Todos y cada uno de ellos han colaborado en la aportación de material, comida y tantas otras necesidades de los madrileños más vulnerables ante esta crisis.

Esta situación marcará un antes y un después en nuestra concepción de la vida pero sin duda alguna nos demostrará que todos juntos, aunque sea aislados, saldremos adelante y volveremos a ver eso que ahora tanto añoramos… Nuestra ciudad con su bullicio, sus plazas, sus parques.

Y la ciudad nos volverá a ver a todos juntos disfrutar de ella en todos sus rincones.