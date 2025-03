Joaquín Sabina repetirá su concierto el 22 de mayo: ¿qué ocurre con mi entrada?

En la mañana de este jueves, ABC ha informado de que el cantante Joaquín Sabina , que ayer sufrió una caída durante su concierto en el WiZink Center de Madrid, estaba siendo operado de urgencia debido a un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por un fuerte golpe en la cabeza tras el traspié.

«Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muhcísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro», decía ayer Sabina en una silla de ruedas ante un pabellón que no paraba de aplaudir. «(Esta caída) me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto», añadía durante su última intervención antes de acudir al hospital.

En un principio se creía que con la inmovilización del hombro sería suficiente, pero ha resultado ser más grave de lo que se pensaba. El artista, de 71 años, sufrió la caída cuarenta y cinco minutos después de que diese comienzo su actuación.

Una vez aclarada la situación médica, queda por dilucidar qué ocurrirá para las personas que acudieron al concierto que tuvo que ser suspendido . En principio, está previsto que se vuelve a llevar a cabo el día 22 de mayo, aunque tras esta intervención habrá que esperar a su evolución. «No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo », expresó antes de partir del antiguo Palacio de los Deportes. Para aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha, se establecerá un plazo de devolución a partir del 18 de febrero.

