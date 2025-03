Javier Fernández-Lasquetty: «En 2021 no vamos a meternos en más déficit ni en más deuda en Madrid»

El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty , quiere dar la batalla a la armonización fiscal que pactaron PSOE y ERC porque cree que perjudica a los madrileños y a la economía regional y nacional. Madrid, denuncia, es el ejemplo de ... que las políticas liberales funcionan y por eso molesta al Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Subirán los impuestos en Madrid?

No. La Comunidad de Madrid, y lo ha vuelto a repetir esta semana la presidenta Díaz Ayuso, seguirá bajando los impuestos . Lo que sí tenemos es la amenaza directa y expresa del PSOE de intentar prohibir las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid y obligar a los madrileños a pagar más impuestos.

¿Y eso lo puede hacer legalmente?

Nosotros tenemos, como todas las comunidades autónomas, una serie de impuestos que están cedidos por el Estado en su gestión y su recaudación, de los que cada autonomía define las bonificaciones que quiere poner. El Gobierno central pretende decir: «Tiene usted esos tributos cedidos, por ejemplo el Impuesto de Sucesiones, pero no le dejo que descuente nada». Oiga, está acabando usted con la capacidad de decidir del Gobierno madrileño, pero también con el pluralismo político. Para nosotros, es radicalmente contrario al bloque que forman la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley del Sistema de Financiación y la Ley de Cesión de Tributos a la Comunidad de Madrid.

¿Pero desde el Gobierno Central, se puede obligar a esa subida?

Creo que ya nos ha demostrado este Gobierno que cuando se pone a hacer una cosa, por loca que sea, por injusta o inconstitucional que sea, la hace. Un Gobierno que declara abolido el español como lengua para los colegios y los institutos de España, como usted comprenderá, ¿qué lo va a parar? Lo tenemos que parar los ciudadanos: cuantas más voces se oigan de todos, de expertos, de empresarios, de ciudadanos, lo suficientemente alto para que las oiga el presidente del Gobierno, eso es lo que más probablemente hará que se lo piensen dos veces. Y creo que deben pensárselo, porque el PSOE lleva 35 años perdiendo en Madrid . Si dan este paso, tendrán otro ciclo de 35 años perdiendo elecciones en Madrid.

Pero si lo hacen, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el tema ¿podrían aplicarlo?

Las leyes son como son. Si las comunidades autónomas presentamos un recurso, que lo haríamos, ante el Constitucional, este no tiene capacidad automática de suspender la aplicación.

¿Cuál es el papel de ERC y los independentistas catalanes en todo esto?

Creo que la mano que ha mecido esta cuna es socialista. María Jesús Montero lleva tres años hablando de ello; Adriana Lastra, cada vez que abre la boca, si se la entiende, habla sobre esto; el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Valencia… Los de ERC aprovechan este tema pensando en sus elecciones autonómicas del mes de febrero. Pero si de verdad hacen lo que han pactado con Esquerra o con la Generalitat para subirle los impuestos a los madrileños, entonces lo primero que va a haber es un requerimiento de inconstitucionalidad previo a que tomen ninguna decisión. Y el Constitucional es bastante abierto a aceptar estos requerimientos cuando alguien que no tiene atribuciones pretende actuar en el ámbito de competencia de otro. Cómo son los impuestos de Madrid sólo lo puede decidir la Asamblea de Madrid.

¿Cuánto le puede suponer esto a los madrileños?

Si se hace lo que ellos quieren, que es eliminar todas las bonificaciones, estaríamos hablando de 5.900 millones de euros al año. Para cada familia, entre 2.000 y 2.200 euros al año más . Pero vamos a tomar un ejemplo que demuestra que esto no es una cosa para los ricos. La herencia media en Madrid son 160.000 euros, que es un piso normal en un barrio normal. En este momento, esa herencia está pagando 22 euros como impuesto de Sucesiones, y si los socialistas le quitan todas las bonificaciones, ese heredero tendrá que pagar 2.200 euros, 100 veces más. Todo ese dinero que los madrileños han ahorrado en impuestos a través de todos estos años, 48.000 millones de euros, ha generado además crecimiento y actividad económica que afecta a toda España. Por eso creemos que lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, además de ser una tropelía y un abuso, es dispararse a los pies. A los pies de toda España.

¿Hay un éxodo de grandes fortunas a Madrid, han notado ustedes eso en Hacienda?

No lo creo. Hay empresas que se han trasladado a la Comunidad de Madrid desde Cataluña, y creo que de lo que huyen es de ver a un Gobierno sedicioso levantándose contra la Constitución. Pero la anomalía no es Madrid, la anomalía es que siga existiendo un impuesto de Patrimonio o de Sucesiones, que no existe en casi toda Europa. Portugal no tiene ni impuesto de Patrimonio ni de Sucesiones ; este último, desde hace 16 años, y le ha ido bien. Y si a Madrid la fuerzan y obligatoriamente le suben los impuestos, si hay gente a la que eso le va a provocar que se mueva, no va a ser para regresar al lugar del que salió; se moverá a Portugal, claro.

¿Por qué el resto de las comunidades autónomas no bajan también los impuestos, en lugar de acusar a Madrid de dumping fiscal?

Bueno, hay varias que están ahí emboscadas, a ver si no se nota: por ejemplo, Extremadura, Castilla-La Mancha o Cantabria, cuando gobernó el PP bajó el impuesto de sucesiones y cuando llegó al gobierno el PSOE pues más o menos lo mantuvo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que funciona. La mejor prueba de que no hay esa cosa llamada «dumping« es Andalucía: durante 40 años han hecho la política de impuestos que le gusta a los socialistas, impuestos altísimos, uno de cada cinco andaluces no cogía la herencia de sus padres. Hace dos años, gobierna PP y Cs con apoyo de Vox, cambian la política fiscal, bajan el impuesto de Sucesiones y el de la renta, y le está yendo bien. Luego el que dice que esto sólo lo puede hacer Madrid porque es capital, no; esto lo pueda hacer el que lo quiera hacer.

¿Madrid se beneficia del hecho de tener la capital?

Es una falacia de esas que uno lo suelta y ya funcionan solas, hasta que se miran los datos. Primer dato: en Madrid se recaudan al año 84.000 millones de euros y de ellos, 19.000 se quedan para financiar la Comunidad de Madrid y 63.000 se van a financiar al Estado o a las demás comunidades, y está bien que sea así. Segundo dato: las grandes empresas están en Madrid, pero tributan por el impuesto de Sociedades y ese no va a las autonomías, lo recauda el Estado. Es al revés, es Madrid la que con su crecimiento económico ha generado recaudación para nutrir el 68 por ciento del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que financia en parte los hospitales, colegios e institutos de otras 14 comunidades autónomas.

¿Cree que Ayuso es el principal enemigo a batir por Pedro Sánchez?

No creo que sea una cuestión personal. Es muy evidente que a Pedro Sánchez le molesta que la Comunidad de Madrid no le obedezca, y no haga las ocurrencias que él tenga cada día. Lo hemos demostrado, y con éxito, con las políticas muy valientes de Ayuso en esta segunda ola del coronavirus. Pero lo de los impuestos va mucho más allá. Al socialismo español, el del PSOE, el «socialismo real» de Podemos y el de los nacionalistas, les molesta que haya un ejemplo de que las políticas liberales funcionan. Les molesta que haya un lugar tan visible como Madrid que lleve 16 años haciendo lo contrario de lo que quieren los socialistas y les vaya así de bien, es más de lo que pueden soportar.

¿Tiene alguna previsión de que los fondos Covid se puedan gastar más allá de diciembre, como está fijado ahora, y se prolongue hasta junio?

No, no. El Ministerio de Hacienda no lo hizo así. Según la explicación que me dio la ministra de Hacienda, es «para que no hagáis estrategias presupuestarias». Que no sé si ella piensa que cuando tienes por delante no se cuantos mil enfermos y millones de test que tienes que comprar, te puedes poner a hacer estrategias presupuestarias. Lo que tienes que hacer es hacer frente a, por ejemplo, los 1.500 millones de euros o más que calculamos que va a ser este año el gasto sanitario por encima del habitual. La Consejería de Sanidad va a superar de lejos los 10.000 millones de euros en su gasto, cosa que no había sucedido jamás ni de lejos. Lo mismo que en Educación, calculamos que del fondo Covid , más de 1.500 millones de euros ya están gastados en Sanidad y casi 450 millones de euros en Educación y Universidades, mil millones de euros son para compensar la pérdida de ingresos por recaudación de tributos que hemos tenido este año, por tanto para financiar todo lo que no es Covid: las residencias, la dependencia, subvenciones a universidades… Y el resto, que serían unos 400 millones de euros, va a otras consejerías que han ido utilizándolo como apoyo, como Servicios Sociales, Justicia e Interior para la parte de Emergencias, Economía para la parte de apoyo al tejido productivo.

¿Cómo van los presupuestos en la Comunidad de Madrid? Vamos tarde, de momento.

Vamos tarde porque tarde ha ido el Gobierno Central. Los datos esenciales para preparar unos presupuestos, como son los ingresos que vas a tener y la diferencia máxima entre ingresos y gastos que puedes tener, no los hemos tenido en junio como hubiera sido el momento, sino bien entrado el mes de octubre. E incluso, la subida de sueldo para los funcionarios, que esa es obligatoria para todas las administraciones, nos la han dado hace escasamente una semana. Estamos elaborándolo, trabajándolos, pero sí, van más retrasados que en otros años.

Tiene trabajo doble: primero, pactarlos dentro del Gobierno y luego buscar apoyos fuera. ¿Qué tal le ha ido la negociación dentro?

Estamos en ello. Lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es meternos en más déficit y más deuda. Nuestra intención es no endeudarnos más, a diferencia del Gobierno de la Nación, que va a meternos en una deuda que va a dejar sin recursos a los ciudadanos los próximos años.

¿Con Cs tienen ya acuerdo sobre cómo hacer ese presupuesto?

Estamos hablando con todas las consejerías y vamos avanzando. Y sabemos que los años siguientes a 2021 van a ser muy difíciles . No podemos meternos en gastos estructurales, que se queden en el presupuesto. Tenemos que ser muy prudentes y olvidarnos de cualquier pretensión de competir con Sánchez a ver quién gasta más. Eso sí, hay mucho gasto Covid que va a continuar en los próximos meses.

¿Va a haber un adelgazamiento de la administración, como le pide Vox para darle sus apoyos?

Con Vox todavía no hemos empezado ninguna negociación más que la conversación que mantuvimos Rocío Monasterio y yo en el mes de julio, en la que acordamos que cuando estuviera elaborado el borrador de presupuestos, ese era el momento de sentarnos y abrir una agenda de temas.

¿Le preocupa que, tras hacer los presupuestos, pueda haber un desacuerdo entre Cs y Vox y pase como con la ley de rebajas fiscales, que no se aprobó por ese choque?

Yo voy a trabajar todo lo que pueda y más para que eso no ocurra. Pero sólo puedo comprometer lo mío y de la presidenta: que vamos a trabajar todo lo posible para que siga habiendo una base de acuerdo entre los tres partidos.