ENTREVISTA Jaime de los Santos: «Las primeras propuestas de Vox en Andalucía eran puro surrealismo» El consejero de cultura cree que Carmena llegó a la Alcaldía «con una ensoñación en torno a la cultura que 44 meses después no se ha concretado en nada»

Sara Medialdea

Jaime de los Santos «estrenó» la consejería de Cultura del Gobierno regional en 2017. Desde allí pelea por hacer de Madrid «capital cultural del sur de Europa».

Doce millones de millones de turistas en Madrid el año pasado no es mala cifra. Y eso que no está en el circuito de grandes ciudades a visitar...

Empieza a estar, se ha hecho un trabajo concienzudo por poner a la Comunidad de Madid en ese mapa de los grande centros turísticos. Y en este sentido, la cultura ha jugado un papel imprescindible. La principal riqueza de la región es la cultura: tenemos el museo más visitado de España y el décimo más visitado de Europa que es el Centro de arte Reina Sofía, y si sumamos su colección a la del Prado y la del Thyssen, en menos de un kilómetro hemos condensado la mayor colección de arte del mundo. Eso es imbatible. Además, es una comunidad muy bien comunicada: en una hora podemos pasar del West End madrileño que es la Gran Vía, al Hayedo de Montejo o el Monasterio de El Escorial. También hemos trabajado mucho con conexiones aéreas con lugares que eran estratégicos para la Comunidad de Madrid, como Japón o China, y apostando por grandes eventos deportivos: en 2018 por ejemplo el mundial de kárate además de traer a público interesado, genera imagen de marca. La Copa Davis va a atraer a más de 230.000 personas, y genera imagen de marca. Y ya hemos firmado con la Vuelta Ciclista que recuperamos una etapa en la comunidad de Madrid.

¿Pero cómo es el turismo que llega a Madrid?

Aquí llega turismo de calidad: 244 euros de gasto diario por turista, frenta a los 155 de la media nacional, y 181 euros frente a Barcelona. Es cierto que ellos tienen muchos más visitantes, pero aquí lo hemos tenido muy claro: trabajar por lo cualitativo y no por lo cuantitativo. Y frente al 0,7% de crecimiento medio del Estado en turismo ,la Comunidad crece al 6,6%. De hecho, están a punto de abrirse en 2019 ocho hoteles de cuatro y cinco estrellas sólo en el centro de Madrid.

A falta de grandes infraestructurs que inaugurar, han llenado de contenido lo que existía.

Aquí estamos como poco bien dimensionados en cuanto a infraestructuras culturales se refiere: convivimos tres administraciones muy fuertes, la estatal, la municipal y la regional, y entre todos tenemos teatros extraordinarios. El reto de la consejería ha sido reconectar con el sector de la cultura, que vieran que este gobierno es respetuoso y considera que la cultura es un pilar fundamental de la sociedad. Y también ir recuperando presupuestos que aseguren una realidad como es la cultural que va a necesitar siempre, si o si, el apoyo de las adminstraciones. La cultura es deficitaria per se, y además no pasa nada porque lo sea. Halago, respeto y admiro a quienes son capaces de sostener en sus teatros una programación estable, pero además tenemos que estar las administraciones para darle oportunidad a todos esos creadores, tenemos que ofrecerles oportunidades. Si de algo podemos sacar pecho y sentirnos muy orgullosos es de la realidad cultural a lo largo de nuestra historia: Fedrico García Lorca, Pablo Picasso, Cervantes, Velázquez, Goya ,que se ha nconvertido en figuras universales. Y hablar de ellos es hablar de España. Si hay algo que es marca España, es la cultura.

¿Cuándo va a salir el nuevo decreto de viviendas turísticas?

Estaba hecho, redactado, comentado a las asociaciones hoteleras, pero en diciembre hubo una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el actual, el que se aprobó en 2014, que inhabilitaba dos de sus puntos, y como ambos aparecían en el nuevo decreto, hubo que frenarlo y redefinir estos dos puntos. Vamos a enviarlo ya a la comisión jurídica asesora y posteriormente será aprobado por el consejo de gobierno. Pasa de regular a partir del día 90 a regular a partir del día 1, y los propietarios de las viviendas de uso turístico tendrán que hacer frente a las mismas a partir del día 1. Y le corresponderá a los ayuntamientos implementar sus competencias, las urbanísticas y las medioambientales, y no desde el día 90 como ahora sino desde el día 1. Quisimos llevar el decreto a Bruselas porque el principal poblema en este caso es que carecemos de una norma estatal que nos de a las comunidades al menos un marco general. Y Bruselas lo tradujo a los idiomas oficiales de la UE, lo mandó a los países miembros y no hubo ni una sola alegación. Es un decreto que viene con las bendiciones de las autoridades europeas. No estamos dispuestos a generar decretos y normas que nacen con un tiempo muy limitado porque sabemos que a la primera sentencia nos la van a tirar al suelo.

Comunidad y Ayuntamiento defienden modelos diferentes aquí también

Si. La Comunidad defiende la libertad. El Ayuntamiento de Madrid lleva tres años dando grandse titulares, ofreciendo soluciones dantescas pero que todavía no se han aprobado en un pleno. Eso sí, siempre con un carácter electoralista bastante acusado. Hay que ser rigurosos y no dar expectativas. Si Ahora Madrid se caracteriza por algo es por generar expectativas.

¿En cultura también?

Si algo generó el proyecto de Carmena respecto a esta consejería fueron expectativas. Ella llegó al Ayuntamiento de Madrid en parte con una ensoñación en torno a la cultura que 44 meses después no se ha concretado en nada, y no lo digo yo, lo dice el sector de la cultura, con nombres y apellidos y de forma pública, y lo ha dicho Nuria Espert, y Miguel del Arco. Han vuelto a generar expectativas con evidentes guiños electorales respecto a las viviendas de uso turístico. Han querido alimentar el discurso de que son viviendas sinónimo de desenfreno, masificación ... Oiga, no, en un informe encargado por el Ayto de Madrid se dice que el usuario de vivienda turística es de 43 años, y es un padre de familia. Esto como poco da otra visión. Que además hay que ordenar, si, que hay que asegurar la seguridad de los vecinos, si. Pero esa realidad ha venido para quedarse, y también genera riqueza.

¿Es de taxi o de VTC?

La verdad, soy de ir mucho andando. vivo en el centro y practico mucho el mundo transeunte. He sido de taxi siempre, y uso mucho el transporte público, de autobus sobre todo. No tengo carnét de conducir.

¿La gente que vino a Fitur se ha ido un poco horrorizada por el espectáculo de los taxistas a las puertas del ferial?

Lo positivo: ha tenido 253.000 visitas, casi un 1 por ciento más que el año anterior, a pesar de esta huelga que no ha tenido en cuenta que el turismo beneficia a todos, que representa el 7% del PIB en Madrid, que da trabajo a cerca de 400.000 personas, y que es algo tremendamente sensible porque se basa en la imagen. ¿Qué problema se ha visto en Barcelona y por qué ha visto aminorar sus cifras? Porque a pesar de ser una de las ciudades más bonitas del mundo y con unos recursos naturales extraordinarios, gastronómicos, culturales... yo creo que los últimos acontecimientos relacionados con el secesionismo hacen que el turista que está en su casa de Berlín o Shanghai, ante las imágenes que ve, cambien de destino. porque al final lo que están viendo es que es una ciudad donde hay revueltas, cierta inestabilidad, y cuando tu te vas de vacaciones quieres ir a disfrutar, a sentirte seguro, a pasártelo bien. Sobre todo el turista oriental, dicen los turoperadores que son especialmente sensibles a cualquier tipo de inestabiliad. Madrid su principal caladero de turistas es Estados Unidos, y tiene mucho que ver con lo idiomático: allí, el español es la segunda lengua más estudiada. Yo soy un neoyorquino o de cualquier ciudad de Estados Unidos, y me quiero plantear mi visita al viejo continente y por supuesto pasar por España, y en Madrid tengo un idioma común, la seguridad de que ese idoma que estoy estudiando lo voy a poder practicar y me voy a poder enriquecer. En Barcelona no; por eso los norteamericanos eligen Madrid. De cara a la imagen, espero que los turistas y profesionales que han pasado por Fitur, lo que se hayan llevado es que la feria estaba perfectamente organizada, que Ifema una vez más ha echado el resto, que había ofertas muy interesantes, que Metro de Madrid, que ha sumado un 40% más de convoys durante lso días que ha durado la feria, ha hecho que la llegada a Fitur fuesen perfectamente normales, las cifras así lo dicen.

¿Cuándo va a salir el cheque joven cultural, y en qué va a consistir? porque no tiene nada que ver con el Bono Joven de Ayuntamiento.

No, no es lo mismo. Siempre he dicho que no comparto la gratuidad, ni en cultura ni en nada. Decía Luis Llach que no hay mayor acto de generosidad que pagar antes de consumir, y esto y de acuerdo. El abono joven es un compromiso electoral que no se ha podido implementar hasta ahora por motivos presupuestarios, pero va a suponer una serie de descuentos en diferentes instituciones de la Comunidad no sólo a la hora de entrar a un teatro, sino también para cursos, proyectos didácticos, etc. ya se está trabjaando en laredacción de un pliego para hacer un concurso publico y elegir a una empresa que se convierta en intermediaria entre lo que la Comunidad ofrece culturalmente y el ciudadano. En cuanto este concurso sea una realidad, se han presupuestado 2 millones ampliables a 5 para que haya descuentos importantes. Acabará la legislatura con el concurso puesto en marcha. Nada que ver con el bono joven municipal, el JOBO: cuando el PSOE obliga a la alcaldesa como una de las cuestiones mínimas para apoyar los presupuestos que apruebe este JOBO, no pregunta al mundo de la cultura, que está en absoluto desacuerdo, diría que casi de manera unánime, frente a las gratuidades. Las cifras además dejan claro que no ha supuesto una afluencia masiva de jóvenes a los teatros. Ha sido un proyecto fallido.

¿Se ve capaz de estar en un gobierno del que tenga la llave o en el que esté Vox?

No me gustaría que la Comunidad de Madrid estuviera gobernada por la izquierda. Con los últimos datos, el gobierno de España, los datos que empiezan a ofrecer observadores internacionales o el propio Banco de España son de todo menos alentadores. No quisiera un gobierno de izquierda radical en la región. Frente a las posibilidades de que un gobierno de centro derecha, que es lo mejor que le podría pasar a los madrileños, sea el futuro para la Comunidad, me baso en lo que es la experiencia, y con la primera propuesta que hizo Vox a Juanma Moreno en Andalucía, no me sentiría cómodo, ni como politico ni como ciudadano, no estoy de acuerdo con muchas de aquellas propuestas que eran puro surrealismo. Pero sin embargo, el acuerdo final, que es lo que sí me importa, lo refrendaríamos cualquiera de nosotros. Si a partir del 26 de mayor la futura presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso tiene que pactar con Cs y Vox, estoy seguro que al pacto al que llegue será uno en el que los representantes de los partidos y cualquier ciudadano se sentirá cómodo.

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, proponía en ABC trasladar las fiestas del Orgullo a la Casa de Campo, ¿qué le parece?

No creo que las grandes fiestas reivindicativas LGTBI que tienen a Madrid como gran capital del mundo molesten. Creo que la señora Monasterio tiene mucha suerte porque en su vida no ha debido sufrir nunca ningún tipo de insulto ni vejación ni ha tenido que soportar que en el colegio o las calles de su municipio la agredieran verbalmente por el simple hecho de ser lo que es, y supongo que esa tranquilidad que da la experiencia infantil y juvenil relajada te hacen tener ideas como esta. Los que desgraciadamente sí hemos tenido que sufir que nos insultaran o nos faltaran al respeto por ser lo que somos, nos sentimos orgullosos de que España sea el país del mundo con mayor aceptación, casi el 95%, de las cuestiones LGTBI, de que todos los países civilizados quieran mirarse en Madrid gracias a esa fiesta de la reivindicación que hizo que 1,2 millones de personas vinieran a celebrar el World Pride en 2017. Dicho esto, la Casa de Campo me parece un lugar maravilloso donde además hay una masa vegetal a respetar y a cuidar, pero las reivindicaciones necesarias nunca deben molestar. Hay geeraciones que han vidido y sufrido lo que fue la dictadura y sin embargo han sabido entender qué es el mundo hoy, y que cada uno somos lo que queremos ser, y la normalización de lo que es normal es la única manera de entender el mundo.

Qué frustración ver que luego llega la organización del Orgullo y decide que el PP no tiene sitio en la pancarta de cabecera...

Lo que me da es pena. Pena porque se politice una reivindicación que es de todos, y que algo en lo que deberíamos ir todos de la mano se intente ensombrecer con evidentes faltas de generosidad. yo llevo yendo a las manifestaciones reivindicativas y festivas dle Orgullo muchos años, cuando era un ciudadano, cuando era director general y como consejero, y lo volvería a hacer. No nos tienen que quitar, ahí tenemos que ir todos. Esta es una Comunidad que tiene dos leyes de las más garantistas en cuestiones de género y LGTBI. Y a mi, en lo personal, me duele que habiendo sido discriminado alguna vez en mi vida por mi condición sexual, ahora se me intente discriminar por mis pensamientos políticos o por formar parte de un gobierno. En este caso, debo decir que los representantes del Ayuntamiento de Madrid defendieron de manera activa la postura de la unión de todas las representaciones institucionales.

Se va a cerrar la librería Moya, una de las más antiguas de Madrid, ¿qué le parece?

A mi me da pena. En los libros está todo, como decía Lorca, «libros, libros, amor, amor». En esta legislatura hemos puesto en marcha una línea d esubvenciones para apoyar a las librerías, que puedan tener una vida más larga y más en justa proporción con todo lo que ofrecen, pero cuando desaparecen instituciones tan importantes como esta es algo que tenemos que lamentar todos.

La Comunidad está «nominada» a un Oscar

Además de verdad, porque Rodrigo Sorogoyen es alumno de la Escuela de Cine y Audiovisuales de Madrid, ha impartido clases en esa escuela, y está nominado con un cortometraje, «Madre», que contó con apoyo de la Comunidad en su producción y en su distribución, que actualmente va a contar con otro apoyo nuestro en su paso al largometraje. Nos sentimos orgullosos de formar parte activa en este cortometraje, que es de una gran verdad, y que en tan pocos minutos sea capaz de transmitirte una angustia tan grande, es muy único. Deseo que se lleve el Oscar Sorogoyen. Vamos a apoyarle también en la promoción que se haga en Los Ángeles porque queremos que gane.

¿Qué espina se le queda al consejero?

Más que espinas concretas, me queda el querer haber hecho más. Inconscientemente se nos olvida que el 26 de mayor se acaba la legislatura, y seguimos haciendo cosas, porque el 2020 va a ser el año Galdós y ya tenemos cerrado un congreso internacional dedicado a su figura, etc. Y que mis jefes, Cifuentes y Garrido, hayan entendido la importancia de la cultura y me hayan dado libertad, y además con presupuestos que han ido mejorando porque siempre he contado con la aquiescencia de la consejera de Hacienda. Ella tiene un hijo que es músco profesional y eso la convierte en la compañera de viaje mejor que puede tener un consejero de Cultura, porque cuando le explicas que sin cultura no somos nada, lo entiende porque lo tiene en casa, y entonces se convierte en tu mejor cómplice. Un 50% más en una legislatura, en un presupuesto que era justito pero con eso ya no es tan justito; si sigo cuatro años más, igual consiguo otro 50%, y entonces estaríamos en el doble de 2015.