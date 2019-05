Resultados Elecciones 2019 Isabel Díaz Ayuso: «¿Salvar a Casado? Hemos salvado a los madrileños» Defiende el bipartidismo porque «en grandes coaliciones, ganamos todos». A la hora de pactar, peleará «hasta el final» las rebajas de impuestos

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 28/05/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isabel Díaz Ayuso será, si consigue los apoyos suficientes, la octava presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes deberá salvar las dificultades de encontrar el punto de encuentro con Ciudadanos y Vox.

Le han llovido las críticas esta campaña: por mala candidata, por sus polémicas declaraciones ... ¿Nota que esto ha cambiado tras el 26-M?

La última semana las cosas cambiaron bastante. Me planteo que las críticas no eran hacia mí sino hacia el PP y hacia Pablo Casado. Intentaban que obtuviéramos un resultado peor. Ahora estoy en otra etapa, ocupada en que hagamos pronto un gobierno sensato.

Ayuso, igual que Almeida, eran apuestas personales de Casado. Él se jugaba mucho con ustedes. ¿Sus resultados le han salvado?

Hemos salvado a los madrileños: la otra opción era una subida sin piedad de impuestos y pérdida de libertades.

Pero a Casado le han ayudado, en cualquier caso: sus resultados le afianzan como líder del PP.

Pero no sólo en la Comunidad de Madrid; en otras hemos obtenido muy buen resultados, y hemos demostrado que somos un partido municipalista.

Siempre dijo que iba a ser la próxima presidenta de Madrid y al final puede que lo sea, pero con los peores resultados que ha tenido el PP. ¿Es justa la política?

La política es, y no siempre es fácil, y no siempre se puede elegir el momento. El mío es este. Pienso en la oportunidad que tengo tan buena de seguir transformando la región.

Ahora llega la hora de pactar. ¿Por dónde va a empezar?

Vamos a hablar con los demás partidos, con Gabilondo, con Ciudadanos, con Vox, y veremos a partir de aquí qué coaliciones podemos hacer.

Ha dicho que Cs es socio preferente.

En cuanto número de escaños, después de mí es el mayoritario en mi bloque, hay que empezar con él.

Pero también va a hablar con Vox

Si, con todos, porque hay que escucharles. Aunque aún queda mucho para tomar decisiones.

¿Podría Vox entrar en el gobierno?

Vamos a ver qué quieren todos. También hay que hacer un equilibrio con Ciudadanos. Es pronto para saberlo.

Pero le es imprescindible conseguir los votos de Vox. Y los de Ciudadanos.

Si, lo que no sabemos es qué tipo de gobierno vamos a sacar todavía de aquí.

¿Puede concretar?

Bueno, hay múltiples variables; está la opción andaluza; el estar en solitario, que parece que no va a ser; en coalición...

«Errejón y Podemos son el mismo germen de una película que en todos los países donde se ha aplicado ha fracasado estrepitosamente»

¿Qué opina de Vox? Casado dijo que eran de extrema derecha ¿Usted qué piensa?

Creo que Vox en algunos puntos de la campaña se ha excedido y ha hecho propuestas y ha dicho cosas que son muy graves, pero también conozco a muchos diputados de Vox que van a entrar en la Asamblea y me parecen gente coherente.

¿Ha hablado con ellos de pactos?

No. Me he escrito mensajes con algunos de Cs y de Vox. Mensajes de felicitación. Para lo otro es muy pronto. También cada uno tiene que hablar con sus partidos.

Casado ha anunciado la creación de una comisión nacional de pactos. ¿estarán coordinados, o va a ser ellos los que se encarguen?

Ellos harán un paraguas para todas las comunidades autónomas; para coordinar y no perder la esencia nacional.

¿Pero tendrá usted autonomía para hacer su pacto?

Si. Son respetuosos.

¿Qué hacer en la hipótesis de que Cs se niegue a que Vox entre en un futuro gobierno? Valls ya lo ha dicho.

Haré lo posible porque los votantes, primero del PP, pero también de Cs y de Vox, se sientan representados de una u otra manera. Quiero gobernar para todos. Quiero que sientan que si me han dado su apoyo, se les tiene en cuenta. No son cheques en blanco.

«Vox en algunos puntos de la campaña se ha excedido, pero conozco a muchos diputados que van a entrar en la Asamblea y me parecen gente coherente»

¿Qué parte de su programa es irrenunciable?

No tengo líneas rojas, pero pienso pelear hasta el final todo lo que tenga que ver con rebajas de impuestos, activar la economía, crear empleo, proteger a los mayores y la infancia y la defensa de la educación especial.

¿Y la posibilidad de abolir leyes LGTBI, como pide Vox, la contempla?

Estoy a favor de las leyes que buscan acabar con el acoso y con la discriminación, y la esencia de esas leyes no me parece mal. Pero si hay aspectos de ellas que consideran insalvables, se pueden ver. Pero todo lo que cambien la esencia de la ley no me parece bien.

El nuevo gobierno va a tener que negociarlo con Angel Garrido. ¿Eso le incomoda?

Me preocuparía más tener que negociarlo con PSOE o Podemos.

Hemos acabado con el bipartidismo pero han nacido dos bloques ideológicos. ¿Esa es la tendencia?

A mi me gustaría volver al bipartidismo. Cuando los partidos nos presentamos en grandes coaliciones, ganamos todos. Las grandes democracias tienen bipartidismo, y cuando el debate es interno en los partidos, como pasó en el PP, siempre es enriquecedor: éramos la casa común de una confluencia de democristianos, liberales, reformistas, conservadores, y esto nos hacía fuertes, y llevar un programa conjunto que representaba a un gran espectro de la sociedad. En el momento en que esas divisiones se llevan por partidos distintos, las posiciones se enconan. Creo que le bipartidismo es mejor, me gustaría aspirar a que en el futuro nos uniéramos.

Casado ha hablado de la refundación del PP.

Siempre lo he defendido. En el momento en que cada partido va por su camino, conseguimos que las legislaturas se agoten antes de tiempo, que se bloqueen iniciativas, y no he conocido un parlamento que, cuanto mas fraccionado, mejor le haya ido a nadie.

¿Una Asamblea con más Errejón y menos Podemos es mejor?

Son iguales. Son el mismo germen de una política que en todos los países donde se ha aplicado han fracasado estrepitosamente y ha provocado paro, miseria, hambruna... y lo estamos viendo hoy.

¿Existe alguna posibilidad de que PSOE y Cs pacten de alguna manera?

En el Ayuntamiento si, y en algunas comunidades autónomas también.

¿Cree que puede haber un «cambio de cromos» en la capital con Cs?

No lo descarto. Es incierto, pero en esta legislatura ya ha sucedido en muchos pueblos.