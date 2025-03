Isabel Díaz Ayuso: «Pablo Iglesias nunca llamó para ayudar, y siempre que pudo ha echado gasolina»

A Isabel Díaz Ayuso le ha tocado enfrentarse al estallido de la pandemia más grave del último siglo en la región con peores cifras. Envuelta en la polémica sobre el trato dado a los ancianos en las residencias, defiende que todas las decisiones fueron siempre médicas, no políticas. Critica al vicepresidente segundo y responsable de Derechos Sociales por atacar tan duramente su gestión en centros de mayores: «Pablo Iglesias ha decidido que nos metamos en la misma melé, pero es que yo sí he estado ahí, y él no ha estado nunca».

—¿Cuándo supo que existían los protocolo para derivar ancianos de residencias a hospitales?

—Esa polémica la he conocido con el tiempo; como presidenta no estoy a esas cuestiones. Tengo claro qué órdenes políticas hemos dado y cuáles no. Las mías han sido unificar la sanidad pública y privada, construir Ifema, traer material... Pero dónde ha de estar un anciano, donde tiene que ser tratado, ha de decidirse por un geriatra, tienen que ser siempre decisiones profesionales.

—Este tipo de protocolos existían también en otras regiones. ¿Le parecen éticos?¿Y legales?

—Me parece que son profesionales, y nosotros no podemos valorarlo. No se puede mirar la excepcionalidad con los ojos de la normalidad. Lo que se ha vivido en Madrid y en toda España durante estos meses y en concreto en la última quincena de marzo, fue una guerra , donde todas las comunidades autónomas, con el material que tenían, tuvieron que poner a disposición de los ciudadanos todos los servicios públicos. Para mí la falta de ética es el desdén, el haber abandonado a alguien a su suerte, y es algo que no ha sucedido en Madrid: aquí se ha peleado por cada vida. Se deja entrever algo que no es cierto: que en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, podrían haberse evitado esos fallecimientos y no es verdad.

—¿Qué se pudo hacer y no se hizo en las residencias?

—Lo que se pudo hacer es haberlas cerrado en febrero: haber sabido que desde enero-febrero andaba este virus campando a sus anchas por toda la península y haber cerrado todo . Es algo que pienso cada día.

—¿Que le parece que Pablo Iglesias cargue tan duramente contra usted por la gestión de las residencias?

—Me parece reprochable, de una falta de talla política tremenda, y por supuesto de gran insensibilidad el jugar con los sentimientos de tantas personas que han perdido un ser querido en una residencia. Y extraerlo de ahí como si sólo hubiera ocurrido en Madrid. Probablemente se está viendo acorralado porque él tenía el mando único en las residencias de ancianos y jamás hizo absolutamente nada por ninguna. Y viéndose acorralado, ha decidido que nos metamos todos en la misma melé, pero es que yo sí he estado ahí, y él no ha estado nunca.

«Un gobierno de concentración con otro PSOE podría ser, pero como está ahora, lo dudo»

—Ha dicho usted que se estaba intentando montar un relato con esto. ¿Lo considera una campaña?

—Es un relato constante, perfectamente dirigido, para intentar borrar de la mente de los ciudadanos todo lo que ha hecho Madrid en materia sanitaria. Lo cierto es que nosotros, con nuestra actuación, ayudamos a despertar a España. Hemos sorprendido al mundo con nuestra capacidad para medicalizar hoteles, construir Ifema, traer ya 21 aviones con material. Y ahora intentan, punto por punto, deshacer todo ellos.

—Deme ejemplos.

—El hecho de poner en 24 horas miles de menús escolares para que niños de tantísimos municipios distintos pudieran comer, ahora se quiere resumir en una pizza; el milagro de Ifema se quiere vender como un dispendio; lo del apartahotel donde residí ya se ha visto. Los datos están ahí: los porcentajes de fallecidos en residencias han sido muchísimo mayores en otros países y en otras comunidades autónomas que en Madrid.

—Hablaba de situación de guerra. ¿El sistema sanitario llegó a colapsar?

—Cuando estábamos todos los días con los focos de los medios sólo en los hospitales de Madrid, se daba muchas veces a entender un colapso que no existía. Pero es cierto que, sobre todo en las últimas dos semanas de marzo, los hospitales estaban al máximo de su capacidad. Si hubiéramos cerrado los colegios una semana más tarde, probablemente el contagio se hubiera multiplicado por tres , y entonces sí que no hubiéramos podido ingresar a pacientes en la UCI. Pero todo el que ha necesitado una UCI la ha tenido.

—El 19 de marzo Pablo Iglesias dijo que se iban a medicalizar las residencias y que habría 300 millones de euros para ellas. ¿Qué llegó a Madrid?

—En materia económica recibimos 38’8 millones de euros . Pero no nos han llamado para preguntarnos cómo nos podían ayudar, no han tenido la intención de visitar ningún hospital. Y siempre que ha podido, ha echado gasolina.

—¿Qué opina de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero?

—He hablado poco con él en general. Pero sé que la situación que nos hemos encontrado en las residencias es la misma que en otras comunidades autónomas: cuando hemos aprendido todos del Covid, éste ya había entrado por los cuatro costados. Hace tiempo unimos a las tres consejerías, Sanidad, Políticas Sociales y Justicia, en un mando único, que ha sido un modelo de éxito que nos han copiado en otras comunidades.

—¿Cree que el consejero Reyero la ha desafiado con su actitud?

—Creo que no tendríamos que haber trasladado una imagen de división; se hizo lo que teníamos en nuestras manos con las herramientas que teníamos en ese momento.

—Si Reyero fuera del PP ¿usted le habría cesado?

—No. Lo que me toca ahora es conocer el trabajo por dentro de todas las consejerías que han estado trabajando para hacer frente al Covid. Aquí no ha habido dejaciones ni falta de interés, se ha tratado cada vida como lo más importante.

«El Gobierno de España tiene un proyecto que aboca a la ruina: gestionan mal, cambian de criterio y se dejan llevar por la ideología»

—¿Ha dado un puñetazo sobre la mesa ante el enfrentamiento público entre sus consejeros de Políticas Sociales y de Sanidad?

—No. Si que es cierto que he hablado en el consejo de Gobierno y he pedido que seamos sensibles a la hora de hablar de cualquier tema relacionado con enfermos o personas que han fallecido, sean o no en residencias.

—¿Ha estado tentada de romper su acuerdo con Ciudadanos?

—No porque estoy convencida de que Madrid ahora mismo es una comunidad más necesaria que nunca. No creo en las políticas que se están haciendo a nivel nacional; siento que este Gobierno es más necesario que nunca.

—Y viendo las encuestas, tan favorables para usted, ¿ha estado tentada de ir a un adelanto electoral?

—Lo que necesito ahora es estabilidad e ir ganando tiempo. Necesitamos ir afianzando el proyecto.

—¿Le inquieta la posibilidad de una moción de censura?

—Lo he oído mucho en estas semanas, es cierto, pero aunque no entiendo muchas veces cuál es la estrategia política de Ciudadanos, ellos han dicho en todo momento que no lo están planteando.

—Y usted ¿les cree?

—Tengo que creerlos, claro, porque si no, me descentro. Así que sí.

—Dijo que no pactaba con el desastre, pero finalmente va a haber una comisión de reconstrucción con todos los partidos.

—Yo no puedo pactar con políticas que empobrecen y que cuando se han aplicado en otros países o comunidades, las han llevado a la ruina. Lo que quiero es mi plan, que nace pensado para hacer un Madrid cada vez más abierto al capital y a la colaboración público-privada. Y una vez que tenemos claro nuestro proyecto, quiero que otros grupos de la oposición hagan sus propuestas, porque nadie tiene la razón absoluta. El Gobierno de España tiene un proyecto que aboca a la ruina, con políticos que gestionan mal, cambian de criterio constantemente y se dejan llevar por ideología y por un plan cada vez menos oculto de ruptura con la Constitución, la Monarquía, la empresa, los jueces, la libertad de prensa. Madrid tiene que ir por un camino completamente distinto.

«Las dentelladas a las que ahora mismo nos someten, sí me decepcionan»

—Qué le ha parecido el archivo provisional de la causa del 8-M?

—Me sorprende la velocidad con la que se ha desarrollado todo este proceso. La obligación de un delegado del Gobierno es procurar la seguridad, y es algo que no ha sucedido ni en esta manifestación ni en las semanas críticas.

—Sánchez llega últimamente a muchos acuerdos con Inés Arrimada. ¿Madrid es parte de esos pactos?

— No lo descarto . PSOE y Cs pactan en muchísimos ayuntamientos, y en otras comunidades también se entienden. Pero creo que eso es lo último que querrían los madrileños.

—Hace dos meses dijo que su relación con Pedro Sánchez era inexistente. ¿Sigue igual o ha mejorado?

—Sigue siendo la misma, pero es cierto que ahora a lo largo de las videconferencias, todos los presidentes tenemos un rato para hablar con él en el turno de nuestra intervención. Le he propuesto una mesa para hablar de Madrid, teniendo en cuenta el peso específico que tenemos en España: si a Madrid le va mal, le va a ir a España peor. Y no he recibido contestación.

—¿Va a haber Plan para Barajas? Lo ha pedido varias veces

—Todavía no lo sabemos pero tiene que haberlo: el virus en Madrid tuvo que entrar por Barajas. Si no hay control en el aeropuerto, todo los esfuerzos hechos no tendrían sentido.

—¿Qué cree que es lo peor que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de esta crisis?

—Ha tenido poca humanidad, sensibilidad y empatía, y ha escuchado poco a las comunidades.

—¿Y lo mejor que ha hecho?

— (Largo silencio) Es que Madrid ha ido siempre dos semanas por delante en todas las decisiones y propuestas.

—¿Sería posible un gobierno de concentración en España?

—Con el actual proyecto que encarna Pedro Sánchez, es muy complicado, porque se están ahondando en muchas divisiones, y atacando muchas sensibilidades . Con otro PSOE podría ser, pero así, como está, lo dudo mucho. Por ellos también: Pablo Casado le ha planteado propuestas y pactos y él no le ha escuchado.

«El Gobierno dedica todo el tiempo a la supervivencia y poco a la gestión»

—Defina qué ha ocurrido con el cese de Pérez de los Cobos.

—El Gobierno de España dedica prácticamente todo el tiempo a la supervivencia, y poco a la gestión. Nadie sabe cuándo va a abrir o cerrar sus tiendas, qué escenario hay a continuación, qué planes tenemos como país. Y sin embargo, sí veo el plan oculto que ha estado construyéndose de manera soterrada en España, y en un momento de absoluta debilidad, está aflorando.

—Apenas ha pasado un año desde que llegó a la presidencia

—Han sido meses muy difíciles. Me siento preocupada por dar con las soluciones, y también ilusionada porque tenemos muchos planes. No hemos tenido un minuto fácil en el Gobierno .

—¿Las mayores decepciones han venido de fuera o de dentro?

—La mayor decepción me la estoy llevando ahora. No hemos podido trabajar más, y ahora viene una bronca política. Las críticas tanto las hago como las recibo, pero las dentelladas a las que ahora nos someten, sí que me decepcionan.