Inyección de 18 millones a la EMT por la mala previsión de Carmena

El Gobierno de Manuela Carmena salvó «in extremis» las cuentas de 2018 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con la venta de un solar. En aquella ocasión evitaron los números rojos con el traspaso a Pryconsa de los terrenos sobre los que se asentaban hasta 2006 las cocheras de Buenavista . Con esa operación, como publicó ABC, lograron una inyección extra de 16,3 millones de euros y evitaron cerrar el año con un déficit de 12,7 millones. De nuevo, este año la mala planificación y previsión de la anterior Corporación ha vuelto a descuadrar las cuentas de la entidad pública.

La EMT cerrará el año con un déficit de 18 millones de euros; sin embargo, en el presupuesto confeccionado bajo el mandato de Ahora Madrid se previó un beneficio de 3,9 millones. Es decir, el desfase alcanza casi los 22 millones. Para solventar esta situación, la empresa municipal ha tenido que solicitar al Área de Hacienda y Personal la inyección de los 18 millones para equilibrar la cuenta de resultados. Según indicaron a ABC fuentes municipales, ese traspaso se acordará en la última Junta de Gobierno del año que se celebrará la semana que viene.

Sólo la contratación de los 45 conductores de autobús extra a lo que tenía planeado el exgerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia supondrá un desfase de 200.000 euros, ya que empiezan a cobrar salario a partir de la primera semana de formación.

También se había incorporado como ingreso un pago pendiente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por 11,8 millones. Esta cantidad se refería a las inversiones que había realizado la EMT en 2017 y 2018 para la compra de autobuses y aún no se ha recibido por un error de forma . El Ayuntamiento no envió en su momento una comunicación al Consorcio y, por tanto, no constaban esas adquisiciones, por lo que el CRTM no las abonó. Este extremo se está intentando solucionar para que el Consorcio reconozca en 2020 esas inversiones , añaden las mismas fuentes.

En cuanto a la tarifa de equilibrio , el importe que abona el Consorcio para sufragar el billete se elevó a 5,71 euros por kilómetro recorrido, cuando el real está en 5,66 euros. A ese desequilibrio hay que añadir la reducción de los kilómetros facturables , que estaban previstos en 94,3 millones y, finalmente, se quedan en 90,9, millones de kilómeros, que, en parte, se deben a los paros y huelgas de estas últimas semanas.

Bicimad también estaba presupuestado por encima de la realidad . A fin de año tendrá pérdidas de 1,5 millones, cuando vaticinaron un beneficio de 280.000 euros. Calcularon 9,1 millones de ingresos , que se han quedado en 6,9 millones, al tiempo que los gastos de personal ascienden a 4,2 millones, 900.000 euros más de lo previsto.