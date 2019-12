Abusan sexualmente de una mujer cuando paseaba a sus perros de madrugada en San Blas La víctima, que sufrió tocamientos, fue abordada por la espalda en el barrio de Las Rosas

Una vecina del barrio de Las Rosas (San Blas-Canillejas) denunció el pasado domingo un intento de agresión sexual, sufrido mientras paseaba a sus perros de madrugada. La víctima, que recibió tocamientos, pudo zafarse de su atacante gracias a una lima de uñas que portaba en la mano y que trató de clavársela en el brazo. Los hechos ocurrieron en la confluencia de las calles de Butrón y Austria, minutos después de la 1.30 horas.

«Llegué a mi casa después de cenar. Iba con poca batería en el móvil, así que, antes de bajar a mis perros por última vez, decido enchufar el móvil para cargarlo un poco. Ya sabes, por si pasa algo, que nunca pasa, pero por si acaso...», relata, sin saber aún lo que sucedería poco después: «Aproveché mientras tanto para coger una lima de uñas, tenía una uña rota y me muero de la dentera cada vez que se me engancha».

Fue entonces cuando, escondido entre unos arbustos, un hombre le tiró por la espalda de la capucha a fin de asaltarla: «Me pone el brazo en la cara para que no chillase y me mete la mano por debajo del abrigo y la falda. Me agarra el culo y me pega la cara a mi cara. No puedo recordar ni siquiera cuanto tiempo pasó». La reacción de ella fue clave para evitar que la agresión se consumara. «Cuando fui consciente de la situación, agarré la lima de uñas que llevaba en la mano con toda mi fuerza y me giré para clavársela en el brazo», explica. En pleno forcejeo, el individuo soltó a la mujer y se marchó («con las manos en los bolsillos») calle arriba.

«No le vi la cara. Iba vestido con unos vaqueros azules y una chaqueta de cuero o polipiel oscura, con olor a sucio y alcohol», añade. Con los nervios a flor de piel, la mujer llamó al 091 y una patrulla de la Policía Nacional se personó de inmediato en el lugar: «Después de la llamada, me preguntan si quiero denunciar. No sabía ni lo que tenía que hacer... Y al final decido irme con ellos y poner una denuncia por lo que acabo de pasar».