ENTREVISTA Íñigo Henríquez de Luna: «Mi partido me ha dejado; si no me quieren, me voy» El concejal, exbrazo derecho de Aguirre, exportavoz parlamentario regional y exsenador popular deja el acta y abandona el partido tras ser excluido de la lista

Íñigo Henríquez de Luna, concejal de Madrid, ex portavoz parlamentario regional, ex mano derecha de Esperanza Aguirre, todo un referente en el PP madrileño, ha dejado su acta de concejal y el partido en el que militaba desde 1983 tras saber, 10 días antes de hacerse públicas las listas de su partido para el Ayuntamiento, que no cuentan con él porque no se ajusta al «perfil de renovación» que persigue la actual dirección popular.

La decisión ha causado malestar entre parte del equipo municipal y entre otros sectores del partido, que la consideran «un error» y «una desgracia». Henríquez de Luna se despidió por Twitter lamentando que «tras una vida defendiendo la sideas en las que creo, me comunican que no doy el perfil del nuevo PP».

Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que "no doy el perfil del nuevo PP". Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja. Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 15 de abril de 2019

Su marcha no cayó muy bien al actual candidato al Ayuntamiento por el PP y portavoz del grupo parlamentario, José Luis Martínez-Almeida, que criticó que «quizás no es la mejor forma despedirse por las redes sociales», y que los demás «compañeros nos hayamos enterado» por esta vía. Él defiende sus razones en entrevista con ABC.

¿Le dijo su partido que no contaban con usted?

Del partido no he recibido nada salvo el silencio y el desprecio.

¿Cuándo se enteró entonces de que no iban a incluirle en sus listas?

El viernes pasado Martínez-Almeida me dice que mi perfil no encaja en la línea de renovación del nuevo PP, y que yo no formo parte de su equipo de confianza.

Entonces usted ...

Yo ya le había ofrecido a Almeida mi dimisión cuando él salió elegido portavoz, porque entendía que quisiera formar un equipo de confianza. Entonces, él me pidió que siguiera. Y cuando el partido le nombró candidato a la Alcaldía, también me ofrecí a marcharme de inmediato, pero tampoco quise. El viernes decidí ser coherente con lo que le había dicho antes, y marcharme.

¿Lo ha pensado mucho?

Durante el fin de semana; lo he consultado con mi mujer, mis hijos y mis padres, que llevan toda la vida en el partido. En política siempre se tiene preparada la maleta, o se debe tener. La política es así.

¿Por qué cree que le han dejado a un lado?

Yo nunca me he callado lo que pienso. Lo he dicho siempre en los órganos internos del partido, en los congresos...

Usted lleva toda la vida en el PP

Toda la vida. Me afilié en 1983. Mis padres ya estaban vinculados al partido. Mi madre como tesorera en el distrito de Salamanca, mi padre fundó el PP en Campo de Criptana... He hecho mi carrera de abajo arriba, siempre trabajando mucho y siempre diciendo lo que pienso. Cuando entré en Nuevas Generaciones conocí a Fernández-Lasquetty y a otros muchos.

¿Cuál es su sentimiento principal ahora?

He sentido un desprecio absoluto por parte de mi partido. El presidente madrileño, Pío García-Escudero, ni me ha contestado la llamada que le hice el viernes, ni a los whatsapp que le mandé. Pero mi dignidad no me la pueden robar. Resulta que después de todos estos años, he estado en el PP de Fraga, en el de Aznar, en el de Rajoy, pero en el de Pablo Casado no tengo cabida.

¿Y a qué se va a dedicar ahora?

Paradójicamente, como he renunciado yo de forma voluntaria no tengo derecho a paro. Retomaré mi actividad empresarial.

¿Su marcha va a suponer dejar la política?

Yo digo como Aguirre: la política corre por mis venas. Pero mi partido me ha dejado a mí, y si no me quieren, me voy.

¿Podremos verle en otro partido?

Ahora mismo tengo un nudo en el estómago... no pienso en eso.