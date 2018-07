HUELGA DE TAXIS Crece la tensión entre taxistas y VTC con agresiones e insultos Los sindicatos del sector denuncian que un conductor de la competencia roció al empleado con un espray de gel

Carlota Barcala

Los taxistas denuncian que el pasado sábado hubo una «brutal» agresión del conductor de un VTC a uno de ellos, que fue rociado con un espray que le produjo quemaduras en la cara y el cuello. El joven agredido, que prefiere no decir su nombre, lleva un año en el sector del taxi y asegura que nunca vivió nada parecido. «Nunca había tenido un problema hasta entonces», afirma a este diario.

El taxista iba por la M-30, en dirección al aeropuerto, para incorporarse a la autovía de Zaragoza (A-2) para acudir a la asamblea que se produjo en la terminal 4 de Barajas. «El coche que estaba detrás me dio dos toques en el paragolpes trasero», relata. Decidió entonces incorporarse al carril izquierdo y girar hacia Avenida de América, con la intención de que su supuesto perseguidor se marchase. «Tenía miedo, quería ir allí porque hay más taxistas y no me iba a hacer nada». continúa. Pero no le dio tiempo. El VTC se puso en paralelo a su vehículo y le bloqueó el paso. Ambos se bajaron de los vehículos y, según su denuncia, fue entonces cuando le roció el rostro con un espray de gel que le produjo quemaduras en los ojos y el cuello. «Me pegó un bofetón y me dio una patada en la rodilla izquierda», asegura el taxista, que fue trasladado al hospital por el Samur. «Sentí que me ahogaba porque el espray me entró en la boca».

Este no es el único altercado vivido esos días de huelga, con la tensión en aumento. El viernes, otro VTC atropelló a un taxista en la T1 y se dio a la fuga. La víctima se encontraba fuera de su vehículo y sin realizar servicio, en solidaridad con los compañeros de Barcelona. El suceso le produjo lesiones y heridas, sobre todo en el codo izquierdo.