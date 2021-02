Una hora más de calle para Madrid: «No es ocio, es economía» La Comunidad decide hoy si flexibiliza las medidas tras casi un mes de locales sin cenas, taxistas sin trasiego nocturno y ciudadanos sin planes

Cris de Quiroga Madrid Actualizado: 12/02/2021 00:44h

Madrid ya no es la ciudad que nunca duerme; más bien, se acuesta temprano. En una hilera de terrazas de Lavapiés, la última cerveza casi se suplica, minutos antes de las nueve de la noche, y se apura rápido. «Chicos, son y siete», pide Mateo a los únicos clientes que no ha levantado y a los que ha cobrado hace un cuarto de hora. Idoia y Javi se disculpan y, de pie, se terminan de un buen trago sus dobles. «Salir a beber no es ocio, es economía», declara Javi, estudiante de Publicidad, hastiado de las restricciones más duras desde que arreció la segunda ola del Covid-19 el pasado otoño.

La Comunidad de Madrid finiquita su cuarta semana bajo