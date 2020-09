Un hombre con problemas mentales apuñala a un párroco en Alcorcón al entrar a la iglesia El sacerdote Javier Contreras ha sido trasladado al Hospital Fundación de Alcorcón, donde le han atendido de varios cortes superficiales en un brazo, una mano y el esternón. El agresor ha sido reducido por la Policía Nacional

A. S. Moya Madrid Actualizado: 24/09/2020 16:35h

Un hombre de 28 años con problemas psiquiátricos ha apuñalado esta mañana en Alcorcón al párroco de la iglesia San Josemaría Escrivá de Balaguer, el sacerdote Javier Contreras, cuando este se disponía a abrir el templo alrededor de las 7.15 horas para celebrar la primera misa del día. Los hechos han tenido lugar en la misma puerta de acceso, ubicada en la calle de Copenhague, por causas que están siendo investigadas.

La Policía Nacional ha conseguido reducir al agresor, no sin dificultades, debido a la agresividad mostrada ante los agentes, llegando a herir levemente a cuatro de ellos durante su detención. El cura ha sido trasladado al Hospital Fundación de Alcorcón, donde le han atendido de varios cortes superficiales en un brazo, una mano y el esternón, por los que ha recibido un total de 12 puntos de sutura. A estas horas ya ha sido dado de alta.

En una carta enviada a sus feligreses, el padre Contreras señala que «se encuentra bien» pese a haber recibido tres puñaladas leves «que podrían haber sido otra cosa, especialmente la del esternón». Sobre el agresor, del que se descarta que tuviera motivaciones de odio, el cura explica que «se trata de un chico joven con un proceso psiquiátrico y que, parece que quería un cura menos». Con todo, no pierde el sentido del humor al precisar en la misiva que se ha defendido «como Bruce Lee con clergiman, y gracias a eso no fue a mayores».

De sus palabras se desprende que no guarda rencor a su agresor al afirmar que estuvo «sereno en todo momento, rezando al Señor por ese pobre chico, antes, durante el forcejeo de cinco minutos... Y después: está detenido e ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital. Un pobre chico que quería matar a un sacerdote "porque los sacerdotes matamos a los niños..." Hablé con él con el cuchillo en la mano, "por qué haces esto con personas que ayudamos a los demás, mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas", y me dijo: "por eso no te he matado".»

El afectado agradece al final del mensaje la atención recibida por los agentes y los sanitarios que le atendieron en la Fundación Alcorcón. «Yo sé bien quién le ha salvado a usted, padre», le dijo una enfermera. «Estoy muy tranquilo y con ganas de seguir trabajando. No hay nada de odio a Dios en todo esto, sino una crisis psicótica aguda, eso espero al menos. Estoy sereno y con ganas de seguir trabajando por el Señor. Un abrazo fuerte a todos. Este incidente nos une más. Rezo por cada una de vuestras familias. Todo sigue igual en la parroquia, con el mismo calendario y mayor ilusión aún», concluye el sacerdote de San Josemaría Escrivá de Balaguer.