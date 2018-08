San Sebastián de los Reyes Un hombre irrumpe en el despacho de un edil del PP: «Te voy a romper la nariz» El grupo municipal denuncia la falta de seguridad en el Ayuntamiento

Carlota Barcala

Ismael García, concejal del PP en San Sebastián de los Reyes, se encontraba ayer en su despacho del Ayuntamiento con otra concejal, la secretaria del partido, un vecino y un responsable de prensa. De repente, a las 10.30 horas, un hombre entró en la dependencia y preguntó a los presentes si pertenecían al Partido Popular. Tras la respuesta afirmativa, empezó a increparles, llamándoles «sinvergüenzas, ladrones y corruptos», unos insultos que fueron subiendo en intensidad.

«Nos mantuvimos callados hasta que el hombre hizo el amago de irse», relatan fuentes municipales, presentes en la discusión. Tras dos minutos de insultos, el individuo dio media vuelta con intención de abandonar la estancia. Pero, de repente, se lanzó hacia el concejal y levantó el puño a un centímetro del rostro de García. «Te voy a partir la nariz», le dijo y continuó: «Esa nariz es muy bonita para que sangre».

Tras eso, el hombre los «mandó a tomar por culo» y abandonó, por fin, el despacho. «Nos quedamos en shock, sobre todo porque portaba una bolsa y pensamos que nos podía quitar una navaja u otro utensilio», aseguran. Los presentes no conocían al señor, aunque sí afirman que puede tratarse de un vecino de la localidad, de alrededor de 55 años y complexión fuerte.

«Fue un momento de tensión muy desagradable», reconoce García a este diario. En sus seis años en el cargo, indica que esta fue la primera vez que alguien le quiso pegar: «Por la calle te enfrentas a comentarios de gente que está más o menos contenta con tu gestión, pero nunca había vivido algo así». El concejal mantuvo la templaza, aunque asegura que no es una de sus virtudes, durante el incidente. «Como cargo público nunca podemos entrar al trapo. No podemos insultar», indica. Para él, el individuo no tenía otra intención que provocarlo.

Falta de seguridad

El grupo municipal critica la falta de seguridad que hay en el Ayuntamiento. «Lo llevamos diciendo desde enero. Antes había un policía en todas las entradas. El alcade, Narciso Romero, que además es el concejal de Seguridad, dio la orden de quitarlo y ahora solo hay un conserje», indican fuentes del PP, algo que consideran «alarmante, porque puede entrar cualquier persona, como hizo ayer este hombre». «No se están cumpliendo las medidas de seguridad que se deberían tener al estar en nivel 4 de alerta antiterrorista», declaran.

El partido ha pedido al Ayuntamiento que restituya la seguridad, además de demandar la filiación y los datos del individuo que accedió ayer al Consistorio, al que pretenden impedirle la entrada al mismo. «Se supone que el conserje debe tener un registro de todos los datos de las personas que entran. A veces se cuela alguien, pero esperamos que lo hayan recogido para poder presentar una denuncia contra él», indican desde el PP del municipio.