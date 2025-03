«Nos habían aislado con Madrid Central. Estos autobuses son una buena medida»

El cartel de salidas de la estación de Atocha Renfe cobija la primera parada de la nueva línea de autobuses de la capital, la 001. Los vehículos, que entraron en funcionamiento el martes, están pintados de un azul más claro que el resto de la flota y decorados con el logo de Madrid 360 , y salen de la marquesina número 5710 con una frecuencia de entre ocho y diez minutos para hacer el trayecto entre el intercambiador de trenes y Moncloa . Son gratuitos y no emiten gases contaminantes a la atmósfera. Juana fue, ayer por la tarde, una de las primeras viajeras en subirse al vehículo que esperaba la llegada de más usuarios antes de partir. «A muchos vecinos del centro nos habían aislado con Madrid Central . Nos sentíamos cercados. La puesta en marcha de estos autobuses es una buena medida y hace que Madrid sea una ciudad más avanzada », opina la mujer, moradora de la calle de Gravina, que se desplaza hasta Atocha dos veces al día para llevar a su hijo al colegio y recogerlo.

«Antes pagábamos cuatro viajes, imagínate el ahorro que supone... Cero emisiones y gratuito, no se puede pedir más », continúa la usuaria, conocedora de la iniciativa gracias a la «impactante publicidad» que ha colocado el Ayuntamiento en las marquesinas.

A su lado van Araceli y Manolo, vecinos de la avenida de la Ciudad de Barcelona. Muchos días se trasladan a Moncloa para coger un autobús que los lleva a El Escorial . Ayer, se subieron al vehículo público para probarlo y saber cuánto tiempo les llevará realizar la ruta, unos cuarenta minutos dependiendo del tráfico. «Antes lo hacíamos en Metro, pero nuestra parada no tiene ni ascensor ni escaleras mecánicas y, a nuestra edad, es un suplicio», explica el hombre. Su mujer, coincide: «Este vehículo nos llevará de puerta a puerta. Es mucho más cómodo . Lo cogeremos seguro». «Por poner una pega –argumenta él–, podrían aislar un poco el ruido del motor».

Los nuevos coches de la EMT tienen 19 paradas a lo largo de la ruta, que va desde el intercambiador hasta Arcipreste de Hita, pasando por el paseo de la Infanta Isabel, el Prado, Cánovas del Castillo, Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa y Moncloa. La segunda línea, que cubrirá el trayecto entre Puerta de Toledo y Argüelles , está previsto que eche a rodar el 3 de marzo.

Las dudas se arremolinaron entre los viajeros durante la segunda jornada de funcionamiento. «¿Tengo que pasar el abono?», pregunta una mujer que se subió en el paseo delPrado. «Sí, porque es su seguro de viaje por si ocurre alguna incidencia, aunque tiene coste cero. Si no tiene el abono, el conductor le dará un tique», explica el trabajador de atención al cliente de la EMT que realiza el recorrido dentro del vehículo, como si se tratase de un revisor. Otros viajeros, que tratan de subirse en Gran Vía, lo confunden con la línea 1 . «¿Este no va al hospital?», pregunta el anciano. «No, señor, este es una nueva línea, la 001», responde el empleado, con paciencia.

Justificante que entrega el conductor a los usuarios que no tienen abono transporte Guillermo Navarro

En los asientos traseros cogen hueco Antonio y Manoli, vecinos de Leganés que han ido a propósito al centro a probar la nueva iniciativa. «Hacía falta que pusiesen estos buses para que mejore el aire que respiramos. Si todos los transportes fuesen así, gratis y no contaminantes, la gente no cogería tanto el coche y usaría más el transporte público », argumenta el hombre. «Me parece la leche, aunque me ha llamado la atención que no haya más gente probándolo. Haremos el otro recorrido también», dice ella, asegurando que lo utilizarían igualmente porque, al tener el abono, no pagarían más.

«Vamos por buen camino para dejar de usar tanto el transporte privado . Es una buena medida, pero otra debería ser que pusieran aparcamientos en la periferia, para que la gente que llega de otros municipios deje el coche ahí y pueda usar el metro o el autobús », indica Maripili, vecina de Aluche pero que acude al Hospital Clínico, en Moncloa, más centrada en las ventajas de las cero emisiones que en la ausencia de coste.

