Guía para moverse por Madrid sin estado de alarma Qué se puede hacer y qué no desde que esta medianoche decaigan el toque de queda y otras medidas

El estado de alarma decae la próxima medianoche en Madrid, y con él medidas que llevan aplicándose desde hace seis meses, como el toque de queda desde las 23:00 a las 6.00 horas. Madrid recobrará una cierta normalidad, aunque seguirá manteniendo medidas restrictivas para evitar la expansión de los contagios, dado que la pandemia sigue entre nosotros, como se encargaron de recordar las autoridades sanitarias ayer. Eso sí, el Gobierno regional no dará la batalla, al menos de momento, por mantener medidas como ese cierre nocturno, ya que considera que no cuenta con instrumentos legales suficientes por «la pereza del Gobierno central y su negacionismo legislativo».

Esta mañana se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la orden de Sanidad que sustituye a las anteriores y tendrá efectos desde la próxima medianoche. En ella se especifica qué se puede hacer y qué no en Madrid. La situación epidemiológica tiene en este momento tendencia descendente, con una incidencia acumulada de 327 casos a 14 días, que «lleva diez días consecutivos bajando», según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. No obstante, los responsables sanitarios estarán muy atentos a la evolución de casos para extender las medidas o incorporar nuevas limitaciones si hiciera falta.

Toque de queda: decae a medianoche

Al acabar el estado de alarma, decae el toque de queda, y los responsables madrileños no intentarán mantenerlo. Otras comunidades lo han hecho, con desigual suerte: el Gobierno de Baleares lo mantuvo y los tribunales le han dado la razón, mientras que en el País Vasco lo han rechazado. El consejero de Justicia, Enrique López, acusó al Gobierno central de «negacionismo legislativo» por no redactar una Ley de Pandemias y dejar a las comunidades sin «instrumentos legales» en la guerra contra el Covid-19. Madrid solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el aval a las medidas que se plantean ahora, y llegará al Supremo si fuera necesario.

En todo caso, recuerda López que desde las 0.00 horas de hoy se podrá «salir a pasear» –aunque se recomienda reducir la actividad entre 0.00 y 6.00 horas al mínimo–, pero no concentrarse para consumir alcohol, algo que «está prohibido en Madrid desde 2002». Se pondrá en marcha un plan específico contra el botellón, para lo que se ha pedido la colaboración de la Delegación del Gobierno. La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, informó que la Policía Municipal se enfocará en «el cumplimiento del horario de los locales y las posibles aglomeraciones en vía pública y en los ‘botellones’», con 200 agentes municipales de refuerzo.

También vigilarán las zonas básicas de salud confinadas: Leganés Norte, Vicente Muzas (Hortaleza), Daroca y Ghandi (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas) y Chopera (Arganzuela); Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes); Las Ciudades y Las Margaritas (Getafe); Las Rozas, Majadahonda y La Princesa (Móstoles).

Se levantan las restricciones en Levanta las restricciones en Alcalde Bartolomé González en Móstoles; Silvano (Hortaleza) y Villa de Vallecas (Villa de Vallecas); y en Manzanares el Real y San Agustín de Guadalix.

Hoy se producirá una situación anómala: a las 23 horas deberán cerrarse todos los establecimientos e iniciarse el toque de queda, pero 60 minutos después, a las 0.00 horas, se podrá volver a salir a la calle.

Mascarillas, obligatorias

El uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio, tanto en el interior de espacios públicos como en el exterior, para evitar la transmisión de la enfermedad. De momento, no está previsto suavizar esta medida.

Hostelería:hasta la medianoche

Desde el domingo, los locales de hostelería y restauración podrán cerrar a medianoche. El último cliente será aceptado a las 23 horas. Se mantiene el aforo igual que ahora: un máximo de 4 personas por mesa en el interior y 6 en el exterior. Y continúa prohibido el consumo en la barra.

Cines y teatros: algo más de aire

Se mantienen las limitaciones de aforo en cines, teatros, auditorios, museos y monumentos, hasta el 75 por ciento. Pero se prolonga su hora de cierre, hasta las 0.00 horas. Sigue siendo obligatorio mantener una butaca libre entre personas o grupos que adquieran su entrada juntos.

Comercios: más tiempo abiertos

En el caso de los comercios, su aforo sigue como hasta ahora:limitado al 75 por ciento. En cuanto a los horarios de apertura, se les permite permanecer una hora más funcionando:desde las 6 de la mañana a las 23 horas de la noche.

Gimnasios: más deporte

La principal novedad de la norma en relación con gimnasios e instalaciones deportivas es que podrán abrir hasta las 23 horas, lo que les da un margen mayor para su actividad: ganan una hora sobre la actual normativa.

Reuniones en casa: no recomendadas

Al decaer el estado de alarma, no se pueden prohibir las reuniones en domicilios, señalan las autoridades madrileñas. Por eso, ahora se limitan a recomendar que no se produzcan, salvo las de convivientes. En el resto de casos, de familiares o amigos, piden que no se hagan grupos de más de seis personas, ni en la calle ni en espacios públicos.

Lugares de culto

50 por ciento de aforo permitido en las iglesias. Y en velatorios y entierros, se mantienen un máximo de 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados.

Apuestas, caballos y recintos taurinos

También se prolonga hasta las 0.00 la hora de cierre para locales de juego, apuestas, casino e hipódromo. Ylo mismo se aplica en salas multiusos polivalentes y recintos taurinos.