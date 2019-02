La guerra de Barbero contra los Bomberos: «Intoxican y mienten» El concejal arremete contra la cúpula que dimitó la víspera por negarse a poner en juego la seguridad

La guerra larvada ha estallado. El concejal de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, tiene abierto un nuevo frente, esta vez con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento. Estos le acusan de su «nefasta gestión» y de «despropósito» al querer aplicar la jornada semanal de 35 horas sin aumentar la deficitaria plantilla (faltan 356 funcionarios) ni incrementar el presupuesto. Una drástica medida que acarrearía riesgos para las vidas de ciudadanos y efectivos, denuncian.

El pasado miércoles, la cúpula directiva de los Bomberos (12 de 14 mandos) dimitió en bloque por las «purgas estalinistas» y las continuas «mentiras» del delegado. Así lo indicó Rubén Gallego, subinspector de Normalización y Decisiones Técnicas. No están dispuestos a poner en práctica políticas que menoscaben la seguridad y que les costaron el puesto al jefe del Cuerpo y al director general de Emergencias, Juan José García e Ignacio Becerril, respectivamente, la semana anterior. Por no plegarse a esas decisiones.

Barbero justificó sus ceses. Dijo que obedecían a «una cuestión técnica, a criterios sólidos» y descartó «los motivos ideológicos». Ayer, un día después de la dimisión de la cúpula, por fin habló y echó más leña al fuego. «Intoxican, intoxican e intoxican con intereses personales y espurios», resumió, negándolo todo. Barbero, tras desmentir las purgas, enmarcó las destituciones en la necesidad de dar un «impulso al Cuerpo» y las dimisiones en el «revuelo por las resistencias al cambio».

«Es falso que mi área haya propuesto cerrar un parque de bomberos y reducir de ocho a seis personas los efectivos de las dotaciones y los turnos de noche». En su estrategia de negar la mayor, aseguró que la implantación de las 35 horas «se va a estudiar» y tendrá dotación presupuestaria. Un extremo que los dimisionarios niegan en redondo, debido al límite de la regla de gasto. «Quiere hacer trampas: destinar la partida para las bajas ordinarias a horas extras hasta las elecciones. No se da cuenta de que es imposible porque hacen faltan 356 efectivos. ¿Y luego, qué? ¿Que se apañe el que venga detrás?», precisa Gallego, portavoz de los bomberos dimitidos.

El polémico concejal tachó de grupo «pequeño» a los mandos que le han plantado cara (son el 50%). Les acusa de «manchar la credibilidad del Cuerpo». Lo único que admite es el déficit de personal, de lo que culpa al PP, por no convocar ofertas de empleo,

«Técnica del avestruz»

Sus palabras causaron indignación. «Estamos asumiendo su engaño deliberado. Siempre echa balones fuera. Es un pseudopolítico que no hace más que estafar. Ha perdido ya todo crédito. Sería histórico que cumpliera un compromiso», recalcó Gallego. Este, junto al exjefe del Cuerpo, intentaron acudir a la rueda de prensa y reunirse con él. No les dejaron entrar. El lunes está convocada la mesa sectorial y, «como el avestruz, Barbero no irá».

«Enviará al nuevo director que le durará un asalto. Con este llevamos tres en cuatro años. El anterior estuvo doce. Es como Atila, arrasa», zanjó. Para demostrar que el único que miente e intoxica es él, le retó. «Si es preciso, mostraremos el texto de los recortes». Tras ello, pidió su dimisión. Algo que Barbero en la rueda de prensa, descartó. «No, por Dios».