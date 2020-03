«Gracias, Madrid»: el emotivo vídeo que alienta a quedarse en casa y vencer al coronavirus El Ayuntamiento ha lanzado una campaña en redes sociales para motivar a los madrileños en esta crisis sanitaria

S. L. Actualizado: 25/03/2020 13:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La irrupción de un malicioso protagonista, el coronavirus, ha provocado una terrible crisis sanitaria y económica en toda España. Sin embargo, la Comunidad de Madrid es la región que más está sufriendo los estragos de este virus, con un saldo que este miércoles dejaba 1.825 fallecidos.

En este contexto de emergencia sanitaria, están surgiendo cientos de iniciativas para dar un apoyo ya sea económico o moral a esta compleja situación. El llamado «aplauso solidario», mediante el cual millones de personas salen a los balcones y ventanas de sus viviendas a las 20 horas cada día para agradecer el trabajo de los sanitarios, es un claro ejemplo del empuje social. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha querido lanzar un vídeo para motivar a los madrileños a quedarse en casa y «vencer» al coronavirus.

«Cuando Madrid pierde aliento, no hay preguntas», comienza diciendo una voz en «off» en el film. E inmediatamente traslada al espectador a los dos templcos futbolíticos de la capital: «Dejamos de gritar por equipos, unimos nuestra voz y recordamos que, juntos, nunca hemos perdido», prosigue. También menciona el frenazo en seco de la cotidianidad por el Covid-19: «El ritmo de una mañana de lunes volverá a enfadarte y a gustarte a la vez». Y a la nueva estación: «El Retiro seguirá explotando en mil primaveras distintas». Y al «cañeo» típico castizo: «Una caña al sol volverá a traerte recuerdos de lo que pasó hace cien calores. Y en una tarde que no acaba, alguien volverá a jurarte que es la última... Y no lo será». Para terminar focalizando el mensaje, toca continuar con la cuarentena por el estado de alarma para combatir al virus: «Y si esta vez luchar significa quedarnos en casa, lucharemos, y ganaremos. Y volveremos a unirnos en un Madrid invencible. Gracias, Madrid».