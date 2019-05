El Madrid que quiere... Gabriel García, presidente de la AEHM: «El Plan de Hospedaje de Carmena es importante para nuestra actividad» Reclama a la Comunidad y al Ayuntamiento aumentar la partida presupuestaria destinada al turismo para crear una Marca Madrid consistente que posicione a la capital en el mercado

Gabriel García (Astorga, 1945) preside de la Asociación Empresarial Hotelera desde 2016. Reclama, tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento, aumentar la partida presupuestaria del turismo para crear una Marca Madrid sólida que posicione a la capital en el mercado.

—¿Qué Madrid desea?

—Un modelo de ciudad y de turismo sostenible que proyecte una imagen atractiva de Madrid y que trasmita a los viajeros tanto la esencia de nuestras costumbres como nuestro estilo de vida. Solo de este modo podremos atraer a un turista que sea respetuoso con el entorno y valore el rico patrimonio cultural.

—¿Cómo valora medidas se han tomado hasta la fecha en el sector?

—Positivamente el decreto aprobado por la Comunidad sobre las Viviendas de Alquiler de Uso Turístico y también el Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento, aunque ambas han llegado al final de la legislatura, tras tres años de negociaciones. Durante ese tiempo, compartimos con ambas administraciones nuestras principales preocupaciones ante un fenómeno que no solo operaba al margen de la legalidad, sino que estaba incluso desvirtuando los barrios más céntricos de Madrid y expulsando a los residentes.

—Una reivindicación para el nuevo Gobierno municipal o regional.

—Solicitamos que apuesten por la colaboración público-privada a través de la creación de un organismo mixto que planifique el posicionamiento de la capital en el mercado turístico. Reclamamos que aumenten la partida presupuestaria destinada al turismo a fin de crear una Marca Madrid consistente y dotada de contenido.

Respecto al Ayuntamiento, nos gustaría que se replanteara algunas de las medidas de Madrid Central. Se ha puesto en marcha sin estudios previos sobre el impacto económico y, además, sin dar información específica a los sectores afectados, entre los que estamos los hoteleros. En nuestro caso, esta medida ha repercutido sobre 120 establecimientos asociados que representan más de 21.400 plazas hoteleras.

—¿Ha afectado, económicamente, a los hoteles el auge de los apartamentos turísticos?

—La competencia desleal, derivada del vacío legal, no solo ha afectado económicamente a los hoteles, sino que ha tenido un efecto negativo y directo sobre la sostenibilidad y ha provocado importantes problemas de convivencia entre los residentes y los turistas.

—¿Qué piensa de la regulación de Carmena?

—El Ayuntamiento ha tratado de poner freno al aumento descontrolado de las viviendas de uso turístico dentro a sus competencias a través de la aprobación del PEH. Esto supuso un paso importante para nuestra actividad y algo que considerábamos del todo necesario. Además, que las asociaciones vecinales manifestaran su preocupación por los problemas derivados de los pisos turísticos, como la gentrificación o la turismofobia, hicieron que el Ayuntamiento tomara más interés.

—Algunos candidatos hablan de implantar una tasa turística, ¿estaría de acuerdo?

—En la AEHM no somos partidarios de la implantación de este impuesto, que no es una tasa, porque el sistema fiscal actual no puede garantizar su carácter finalista y, además, porque los hoteles ya pagan un elevado número de impuestos al Ayuntamiento, entre los que destaca el IBI. Los hoteles ingresan a través de él más de 60 millones de euros. No obstante, si se modificara la ley nacional y se estableciera un marco jurídico que garantizase su carácter finalista, podríamos valorar su implantación, pero siempre y cuando su recaudación fuera destinada a un fin concreto y no a una caja «única» sujeta a la voluntad política de cada momento.

—¿Tiene pensado a quién votar?

—Estoy a favor de los grupos políticos que valoren la actividad que desarrollamos, que estén abiertos a escucharnos y a dialogar con nosotros y que tengan como objetivo no solo la promoción de Madrid, sino la defensa de un modelo de turismo sostenible.