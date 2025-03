Gabilondo no descarta presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid , Ángel Gabilondo , ha asegurado este jueves que no descarta emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer «bien» su labor, aunque cree que ahora «no es momento de remover gobiernos».

Aunque ha aclarado que «ahora no es momento de remover gobiernos», en una entrevista en Onda Cero ha puntualizado a renglón seguido que «eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad. Y, desde luego, como que creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor y que la gestión tampoco es buena si esto prosiguiera en esa dirección nosotros no excluimos esa posibilidad».

Precisamente este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha lanzado un llamamiento al resto de fuerzas políticas para unirse en la reconstrucción de la Comunidad tras la crisis. La presidenta Díaz Ayuso, su socia de Gobierno, ha comentado en varias ocasiones, ante las llamadas a un gran pacto del propio Gabilondo, que ella no estaba dispuesta a «pactar con el desastre», como califica al PSOE.

Ángel Gabilondo ganó las elecciones autonómicas de 2019 , de las que esta semana se ha cumplido un año. Cuenta con 37 escaños, frente a los 30 de PP, 26 de Cs, 20 de Más Madrid, 12 de Vox y 7 de Unidas Podemos. Para que una moción de censura presentada por su grupo saliera adelante, necesitaría los 67 votos que suman la mayoría absoluta.

El amago de Gabilondo llega en un momento de alta tensión política entre PP y Cs, cuando los continuados roces que han ido erosionando la relación de los dos socios -gobiernan juntos desde agosto de 2019- se había profundizado aún más por el asunto del apartahotel donde residió la presidenta durante su confinamiento y el contrato falso que se publicó y filtró a un medio y por el que se quería vincular su estancia en este establecimiento con los intereses de un empresario hotelero. La presidenta consideró grave este hecho y ha abierto una investigación interna sobre lo ocurrido, mientras desde el PP se apuntaba a Cs como la «mano negra» tras la maniobra, algo que ellos negaban tajantemente.