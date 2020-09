Gabilondo no apoya intervenir Madrid: «Que no se le quiten a la Comunidad sus competencias» El portavoz del PSOE en la Asamblea apuesta por el «consenso» entre administraciones y confía en que haya acuerdos en la reunión de esta tarde del Grupo Covid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado este martes sus reticencias sobre una posible intervención del Gobierno Central en Madrid, aunque ha rechazado utilizar ese término que, asegura, nadie ha planteado como tal. «Que no se le quiten a la Comunidad sus competencias», ha dicho. Es partidario, insiste, en mantener los «canales de comunicación abiertos hasta el final», y de que el Gobierno Central «intervenga para ayudar, para acompañar, para coordinar, para ofrecer todos los recursos que tenga en todos los ámbitos». En su opinión, «hay que intervenir contra el virus, y no contra ni con otras cosas».

El líder del PSOE ha señalado, durante la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, que «no soy partidario de que se quiera hacer algo desde el Gobierno que no tenga presente que este es un asunto de Estado y que, como tal, es un asunto de estado de las autonomías, donde el papel de las autonomías, que tienen la competencia, es decisivo», lo que incluye a las autonomías, para concluir pidiendo «que lo que estoy diciendo es que no se le quite a la Comunidad sus competencias; que se de amparo y recursos» y se «fuerce, en el sentido más noble de la palabra, que se tomen medidas».

En su opinión, «el Gobierno de España no puede hacer eso, creo yo, sin la total colaboración, coordinación, intervención de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene la responsabilidad y conoce desde el terreno la situación». Cualquier actuación «sólo será eficiente si es coordinadamente». Lo demás sólo es crear expectativas que «a ver cómo somos luego eficientes».

Ha evitado cualquier otra manifestación porque no quiere «dinamitar» la reunión de esta tarde, sino que es «exigente» con ella y «pido explícitamente que se tomen medidas y se adopten soluciones».

Es partidario, ha dicho de que «mientras haya canales abiertos, se lleven hasta el final». Y por eso pide que esta misma tarde, en la reunión del Grupo Covid, «se adopten medidas» específicas para hacerlas «ya». Entiende el portavoz del PSOE en la Asamblea que «llegamos tarde» porque en Madrid hay transmisión comunitaria y «cada minuto es una urgencia de vida para muchos».

Desde el jueves, la tensión ha ido creciendo entre los Gobiernos Central y Regional en relación con la estrategia a seguir para frenar la expansión de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advertía a Madrid que tenía que tomar medidas más estrictas, con restricciones de movilidad en toda la región, so pena de que, de no hacerlo, lo haría el propio Ejecutivo de España. Madrid se ha mantenido firme en las medidas establecidas, que suponen restricciones en 45 áreas básicas de salud concretas.

Aunque se pensaba que el Gobierno Central podía aprobar hoy mismo, en el consejo de ministros, medidas para intervenir en Madrid, la presión y el tono de enfrentamiento entre ambos ejecutivos parecen haberse rebajado un poco en las últimas horas. La reunión del Grupo Covid que se celebra esta tarde entre los responsables de ambos Gobiernos puede ser vital.