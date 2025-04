Forestales fuera de su hábitat por Filomena

Clave 2 en la emisora . Eso es que ya hay misión. El todoterreno se pone en marcha y la gente en Fuenlabrada mira raro, quizá es porque no están acostumbrados a ver los 4x4 de los agentes forestales por sus calles. «Estamos fuera ... de nuestro hábitat y por eso nos miran», bromean los integrantes del equipo de guardas al que ABC acompañó ayer por la tarde en Madrid.

Filomena, como ya hiciera el coronavirus en los peores meses de la pandemia, ha provocado que todos los efectivos de los equipos de emergencias de la Comunidad de Madrid tengan que aunar fuerzas . Igual que al resto de sus compañeros, a José Muñoz y a José Luis Morcillo les toca cambiar el monte por la ciudad y acudir al rescate, en lugar de halcones, corzos o liebres, de todo aquel que necesite su ayuda en estas jornadas tan complicadas

En este caso se trata de dos sanitarias que no pueden llegar a sus puestos de trabajo en el centro de salud de Griñón. Una de ellas es Feli, que es celadora. Hay que ir hasta su casa para después llevarla al ambulatorio y que pueda dar el relevo a sus compañeros. Antes de recogerla, un hombre increpa a los agentes forestales sin venir a cuento. «Ya era hora de veros por aquí», grita dando la nota. «Quizá nos confunde con algún equipo municipal y está enfadado porque no le han limpiado la calle», interpreta Muñoz. De otra forma no se entiende el exabrupto que se queda en una anécdota.

El todoterreno, aunque esté más habituado a las pistas de gravilla, tampoco se maneja mal en las calles estrechas de Fuenlabrada. Por las vías principales ha pasado la quitanieves y más o menos se puede circular; por las callejas es una aventura. Mientras el 4x4 culea al avanzar sobre las heladas calles de una barriada , un vecino intenta aparcar su furgoneta. Después de pegarle un buen calentón al motor y de patinar unas quince veces logra superar la placa de hielo y estacionar a duras penas.

Un poco más allá, los agentes orillan el vehículo y aparcan. Ya están junto al portal de Feli, que bajará en breve. En ese tiempo, a los agentes forestales les va a tocar sudar un poco . Una pareja a bordo de una furgoneta se ha quedado atascada junto al todoterreno de los forestales. Aquello no va ni para adelante ni para atrás. Rápidamente, un par de lugareños confirman el diagnóstico. «Nada, nada, hay una placa de hielo, es todo hielo y te patina la rueda», le dice uno de ellos al conductor, que no sabe muy bien dónde meterse.

La pala siempre a mano

Por suerte para él, los dos agentes abren el maletero, sacan un par de palas y empiezan a romper el hielo y a apartar la nieve congelada para abrir paso a la furgoneta. Después de dar marcha atrás, el hombre logra salir del entuerto. «¡Muchas gracias!», grita mientras sigue su marcha sin detenerse. Sabe que si se para podría volver a quedarse tirado y no es cuestión de repetir la escena.

«El que nos llama en días así lo hace porque tiene una situación extrema, les da igual quién les lleve, lo importante es poder ir»

Entretanto, Feli ya está abajo. Se sube al todoterreno y el motor vuelve a arrancar. La siguiente parada es Humanes, donde espera su compañera. Ella guía a los agentes, mientras comprueba cómo un recorrido que habitualmente realiza fácilmente en su vehículo está bastante complicado. «Y yo que pensaba que podría coger el coche...», suspira esta celadora después de ver más hielo que carretera durante el trayecto, cuando también confiesa que no sabía exactamente quién le iba a ir a recoger. «¿Ha sido en plan "hay una cita para ti entonces"?», bromea Morcillo, mientras sigue conduciendo.

El engranaje

«El que nos llama en días así lo hace porque tiene una situación extrema, les da igual quién les lleve, lo importante es poder ir», suscribe Muñoz, quien reconoce que, acostumbrados a estar en contacto con la naturaleza, notan el cambio de hábitat cuando les llaman a filas en momentos de crisis: «En el monte sabemos más cómo va a reaccionar el coche y conocemos el terreno. Aquí, por ejemplo, el callejero no lo tenemos controlado, pero preguntando se llega a todas partes».

El engranaje desde que alguien pide ayuda hasta que, por ejemplo, llega un equipo de agentes forestales a la puerta de su casa es sencillo y lo explica Muñoz: «Todas las peticiones que llegan a través del 112 se centralizan y de ahí, poco a poco se van derivando a los distintos cuerpos que participamos en el operativo de emergencias». La Comunidad de Madrid está dividida en distintas comarcas y cada una de ellas tiene asignados una serie de agentes forestales que se reparten el territorio a lo largo del año. Ahora, con motivo del temporal de frío y nieve , es lo mismo: cada uno atiende las emergencias que pudieran surgir en su cuadrante con los medios que tienen a su disposición.

«Estas cosas nos cambian la rutina y además también ayudamos a la gente»

Como reconocen ambos guardas, los equipos como el suyo llevan sin parar desde el viernes, cuando estalló la nevada, y todavía esperan que este servicio se les alargue una semana más. En esta ocasión la tarde ha sido tranquila, pero podría haberse dado un escenario más complicado. «Lo peor es cuando no puedes llegar al lugar donde te han llamado. Tienes que dejar el coche antes, ir andando con la nieve y luego llevar a esa persona de vuelta al coche. Además, si es un caso en el que no se puede mover bien, todavía es más complicado», ejemplifica Muñoz, que reconoce que cambiar de hábitat, pese a las dificultades, también es reconfortante para ellos.

«Cuando tenemos una emergencia y nos ven llegar, se les cambia la cara. Estas cosas nos cambian la rutina y además también ayudamos a la gente, así que está muy bien», admite el guarda forestal poco después de haber dejado a las dos sanitarias en el centro de salud de Griñón. Toca volver a dar la clave 5 en la emisora. O lo que es lo mismo, que ya han terminado y que vuelven a estar operativos para ayudar si alguien lo necesita.