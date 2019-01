Fomento ultima el concurso de ideas para reformar la estación de Chamartín El Ministerio trabaja desde hace meses en las bases para la transformación de la terminal, eje del plan Madrid Nuevo Norte

El Ministerio de Fomento publicará «lo antes posible» el concurso de ideas para transformar la estación de Chamartín. La cartera que dirige José Luis Ábalos, que sí ha presupuestado para este año trabajos puntuales en la cabecera de la terminal ferroviaria, ultima las bases de la convocatoria después de meses de trabajo, en paralelo a la tramitación de Madrid Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín.

Pese a que Ábalos indicó el pasado verano que la convocatoria llegaría en 2018, tras la presentación del proyecto en Cibeles con Manuela Carmena, lo cierto es que desde el ministerio han cambiado de estrategia y ahora prefieren no dar fechas. No es extraño, habida cuenta de que el pleno del Ayuntamiento aún no ha votado el plan y no lo hará, en el mejor de los casos, hasta febrero o marzo. No obstante, a la espera de que se analicen las 3.200 alegaciones presentadas, el clima es de «tranquilidad» en todos los frentes implicados, pues siguen en plazo.

La configuración de las bases del concurso se remonta varios meses atrás, cuando el promotor Distrito Castellana Norte (DCN) reformuló el proyecto para amoldarlo a las exigencias del Gobierno de Carmena, con una considerable reducción de la edificabilidad y el número de viviendas a construir, que pasaron de las 17.000 del planteamiento inicial a las 10.500 –2.100 protegidas– actuales. Lo que nunca generó dudas, ni en Fomento, ni en DCN, ni en el Consistorio, es que la estación de Chamartín se constituya como el eje fundamental de la operación junto a la zona de oficinas, que se levantará a su alrededor.

Nodo de transportes

A falta de conocerse los requisitos, las ideas deberán centrarse en lo que será la transformación de la terminal, tanto en la configuración y el diseño –accesos, aparcamientos, servicios– como en las vías de Cercanías y alta velocidad. De hecho, uno de los puntos fuertes de Madrid Nuevo Norte será el refuerzo del transporte público en el norte de la capital, hasta el punto de que la pretensión es que el 80 por ciento de los movimientos sean por este medio; Chamartín se convertirá en una de las grandes puertas de entrada a la ciudad y en el principal nodo de transporte ferroviario de España. Madrid, además, tendrá cuatro nuevas estaciones, tres de Metro y una de Cercanías.

Esta actuación, sin embargo, no se incluye en los Presupuestos Generales del Estado, presentados la semana pasada y aún sin aprobarse. Lo que sí se ha incluido es una remesa de 36,4 millones de euros para la reforma de la cabecera norte. «El concurso no forma parte de ninguna partida concreta puesto que los presupuestos son más genéricos y esta es una actuación muy particular», explican a ABC fuentes del Ministerio de Fomento.

Al margen de la renovación de la superficie, destaca el cubrimiento de las vías, donde se instalará un enorme parque a los pies de la «city» financiera. El objetivo es que, tras esta obra, se elimine la barrera histórica entre los barrios a ambos lados de la estación.